Pohled: Harry Kane do Bayernu Mnichov? Správný krok ve špatný čas

Možný odchod kapitána anglické reprezentace Harryho Kanea (29) z Tottenhamu je velkým tématem a řada nápadníků by mohla snadno ukojit jeho touhu po trofejích. Je ovšem aktuálně propíraný přesun do Bayernu Mnichov tím správným krokem? Redaktor britské redakce Livesport Zpráv Brad Ferguson se na možný přestup podíval ve svém komentáři.

Spurs mají za sebou další nepovedenou sezonu. Nezahrají si ve fotbalové Evropě a jejich lídr Harry Kane tak přišel ve svých devětadvaceti letech o další šanci zvednout nad hlavu trofej. Samotný kanonýr měl přitom skvělou sezonu, když v 38 zápasech Premier League nastřílel 30 gólů.

Mnozí však tvrdí, že nejprve musí něco vyhrát, aby potvrdil pověst jednoho z největších hráčů současnosti. Individuální ocenění sbírá snadno, ale týmový úspěch v podobě trofeje chybí.

Harry Kane loni dosáhl na metu 30 branek. Livesport

Zároveň to vypadá, že mu chybí už jen dvě nebo tři sezony k tomu, aby dosáhl na rekord Alana Shearera v počtu 260 vstřelených branek v Premier League (Kane jich má v současnosti 213). Neochota Tottenhamu prodat ho konkurentovi z Premier League však může vést k tomu, že bude nucen vzdát se této snahy – alespoň dočasně – a za ziskem trofejí zamířit do zahraničí.

Přestupové spekulace Kaneovi nebyly nikdy cizí. Jeho čísla jsou dobře známá a velmi ceněný je i jeho jedinečný styl zakončování. Navíc je schopný se velmi dobře zapojit do kombinace. Jeho vůdčí schopnosti a dravost jsou důležité jak v jeho klubu, tak v národním týmu.

Neúspěšný pokus Citizens

V létě 2021 byl třeba zdánlivě blízko přestupu do Manchesteru City, jenže Guardiola místo toho utratil peníze za Jacka Grealishe a v následující sezoně aktivoval výstupní klauzuli Erlinga Haalanda, aby norskou superhvězdu přivedl na Etihad Stadium. Veškeré zprávy spojující Kanea s přestupem do City tak šly k ledu.

Tato konkrétní epizoda byla ovšem trochu jiná než ty předchozí.

Harry Kane se raduje z gólu v síti Manchesteru City. AFP

Ti, kteří "věděli", naznačovali, že se Kaneovi zamotala hlava a že na přestup tlačil. Byl unavený ze získávání výhradně individuálních ocenění, toužil bojovat o ty nejvyšší fotbalové pocty. Zvlášť, když předloňské City zoufale hledalo náhradu za odcházejícího Sergia Agüera a zdálo se, že potenciální dohoda má reálný základ.

Existovalo však několik sporných bodů. Především velmi čerstvá, dlouhá a lukrativní smlouva, kterou Kane podepsal jen o sezonu dříve. To Tottenhamu umožnilo nasadit hráči na hlavu nadsazenou cenovku. Nelze také podceňovat jeho hodnotu celkového profitu pro klub.

Zájem byl již dříve

Bayern Mnichov již v minulosti deklaroval svůj zájem o Kanea, zejména když v létě přišel o Roberta Lewandowského. Německý gigant dokonce otevřeně přiznal, že má Angličana v hledáčku. Zda k rozhovorům někdy došlo – a zda by se jimi předseda Spurs Daniel Levy vůbec zabýval – není známo. S těmito zvěstmi byl ale Kane konfrontován během tiskové konference před říjnovým zápasem Tottenhamu ve skupinové fázi Ligy mistrů proti Eintrachtu Frankfurt.

Ve vzácném případě, kdy se hráč vyjadřoval ke spekulacím, které se kolem něj rojily, a kdy seděl po boku tehdejšího šéfa Spurs Antonia Conteho, Kane tyto zvěsti rychle odmítl. Tentokrát ale našel i slova pro německé mistry.

"Bayern je špičkový klub, ale soustředím se na Tottenham a tady se snažíme udělat maximum," řekl tehdy. Bayern Mnichov nakonec v zájmu polevil a do jisté míry ustoupil, klubové vedení německých šampionů přesto naznačilo, že plánovaný krok pravděpodobně učiní další léto.

A stalo se. Spurs byla zaslána oficiální nabídka ve výši 60 milionů liber. To byl ale jen první dopis, v Bavorsk jsou údajně připraveni nabídnout i vyšší částku.

Stále více Angličanů v zahraničí

Ač je část Harryho Kanea asi zklamaná, že se nedočkal přestupu do Manchesteru City, spojení s Bayernem vyvolává zajímavé otázky. Stále více anglických hvězd se totiž dostává do klubů po celé Evropě a Bundesliga se ukázala jako skvělá líheň mladých anglických talentů. Zejména při vývoji Jadona Sancha a Judea Bellinghama.

Zatímco Sancho si vyboxoval přestup za velké peníze do United, Bellingham, který se narodil v Birminghamu, se nedávno přesunul do Realu Madrid a nepochybně má před sebou velmi úspěšnou kariéru.

Bellingham nyní bude řídit zálohu Realu Madrid. AFP

Pozoruhodné výkony podávají v prestižních klubech i další hráči mimo Anglii a Německo. Chris Smalling, Tammy Abraham a Fikayo Tomori sklízejí v Itálii obrovské uznání. Navíc v posledních dvou sezonách získali i klubové trofeje, na které v kariéře útočník Tottenhamu nedosáhl. Harry Kane tak může považovat přestup do Bayernu Mnichov za smysluplnou snahu.

Šance na to, že v Bavorsku získá nějakou trofej, je opravdu vysoká. Nicméně všechno má své ale. Pokud pomineme potenciální úspěch v Lize mistrů, bude mu stačit titul z Bundesligy? Zvlášt pokud by ho získal s historicky naprosto dominantním Bayernem?

Kane se nedávno stal rekordním anglickým střelcem AFP

Chytit Shearera

V sázce jsou totiž i tolik diskutované rekordy Premier League. O Kaneovi se dlouho mluvilo jako o muži, který překoná rekord Alana Shearera, jenž nastřílel 260 gólů. Pokud zůstane v Anglii v dohledné době fit, je tento rekord velmi dobře dosažitelný.

Díky Haalandovým děsivým gólovým hodům by to sice mohlo být nakrátko, ale to je úplně jiný příběh... Otázkou je, zda by se s tak vzácnými rekordy nadosah opravdu chtěl Kane sbalit a zničit si šanci na vstup do historie.

Pro Bayern ideální typ

Ze sportovního hlediska není asi třeba být fotbalovým expertem, abyste pochopili, že Kane by mohl hrát za jakýkoliv špičkový tým na světě. Jeho jedinečný talent, kdy se dokáže vrhnout i do středu pole a připravovat šance svým spoluhráčům v útoku, je užitečným nástrojem pro každého manažera.

Rychlí útočníci jako Sadio Mané, Leroy Sané, Serge Gnabry a Kingsley Coman by s jeho zásobovací linkou byli ještě efektivnější. Kane je také mimořádně inteligentní hráč se zkušenostmi z největších zápasů na klubové i mezinárodní úrovni, takže (pomineme-li jazykové bariéry a kulturu) je těžké si představit, že by měl problém přizpůsobit se životu na hřišti v jakékoli lize.

Majitelovo dilema

Jedinou další otázkou zůstává, zda existuje nějaký reálný scénář, podle kterého by Spurs prodali pravděpodobně své největší a nejcennější aktivum v historii klubu? Stručně řečeno, odpověď zní "ano". I pokud by se jim do toho nechtělo, Tottenham by byl mnohem raději, kdyby Kane odešel do zahraničí, než aby zůstal v Premier League. To byl hlavní kámen úrazu už v případě neúspěšného přestupu do City.

Daniel Levy nechce posilovat kluby, které vnímá jako "přímé konkurenty". Nyní navíc Kaneovi končí poslední rok smlouvy a na konci příští sezony může potenciálně odejít zadarmo. Pokud přijde přijatelná nabídka od vhodného klubu, může tak být Levy strategii odchodu otevřený.

Kane slaví svůj 30. gól v sezoně AFP

Na druhou stranu, po tak hrozné sezoně, v níž je mnoho fanoušků již na konci svých sil s vírou v klub, není možná nejlepší doba na prodej jednoho z nejlepších hráčů, které kdy tým měl. Fanoušci Spurs určitě doufají, že jejich hrdina zůstane jedním z nich i po zbytek své kariéry. Ale v tuto chvíli je prostě těžké si představit, že se klub postaví své ikoně do cesty.