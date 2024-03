Remíza je hořkosladká, prohlásil po zápase se City Van Dijk a ocenil kvalitu soupeře

Kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk (32) prohlásil, že remíza 1:1 proti Manchesteru City, po níž tři týmy v čele Premier League dělí pouhý bod, je pro oslabené Reds "hořkosladká". "Měli jsme velmi dobré šance, bohužel jsme nedokázali zvítězit," litoval po zápase nizozemský stoper.

Poslední souboj Jürgena Kloppa s Pepem Guardiolou nezačal pro svěřence německého stratéga moc dobře. Manchester City se totiž ve 23. minutě dostal po trefě Johna Stonese do vedení. Domácí se však ve druhém poločase vzchopili a dokázali skóre zápasu vyrovnat – z penalty se prosadil Alexis Mac Allister.

Přestože Liverpoolu chyběla řada klíčových hráčů kvůli zranění, nevyužil řadu šancí, aby si vytvořil čtyřbodový náskok právě před Manchesterem City. Ten usiluje o to, aby se stal prvním týmem, který kdy získal čtyři tituly v anglické nejvyšší soutěži za sebou.

Aktuální tabulka Premier League. (10.3.) Livesport

"Měli jsme velmi dobré šance, bohužel jsme nedokázali zvítězit. Celkově je to hořkosladké," řekl Van Dijk v pozápasovém rozhovoru pro Sky Sports. "Na základě druhého poločasu máte pocit, že jsme měli vyhrát, ale oni také trefili tyč," připomněl nizozemský stoper velkou příležitost Dokua.

"Manchester City je díky titulům, které získal, velmi úspěšný a každý náš vzájemný zápas je velmi intenzivní. Každé utkání je velmi těžké, mají kvalitu po celém hřišti, a proto loni vyhráli treble. Respektuji to, ale naším cílem bylo dnes vyhrát," uvedl Van Dijk. "Odejít ze zápasu s bodem není špatná situace a my se musíme soustředit na to, co bude dál. Musíme si prostě užívat tuhle jízdu," uzavřel kapitán Reds.

Mac Allister vstřelil vyrovnávací gól Liverpoolu. Profimedia

Jediným vítězstvím City na Anfieldu od roku 2003 tak zůstává výhra 4:1 za zavřenými dveřmi před třemi lety. Další ligový zápas čeká Guardiolovi svěřence až 31. března, nicméně bude neméně důležitý než ten proti Liverpoolu. Manchester City totiž na Etihad Stadium přivítá Arsenal, což je duel, který by mohl výrazně napovědět, kdo bude na konci sezony slavit titul.

O tom, jak těžké je na Anfieldu vyhrát ví své i Stones, jediný úspěšný střelec hostujícího týmu. "Víme, co nás čeká, když sem přijedeme. Přijeli jsme sem vyhrát, ale na Anfieldu to není jednoduché," nechal se slyšet Stones.

"Je pro mě teď docela těžké analyzovat zápas. Víme, jak skvělý tým Liverpool je, a my jsme proti nim odehráli řadu opravdu dobrých zápasů," uzavřel Stones.