Senzační zápas. Podali jsme mimořádný výkon, chválil Klopp hráče a chtěl další penaltu

Trenéra Jürgena Kloppa (56) nadchl výkon fotbalistů Liverpoolu v nedělním domácím šlágru 28. kola anglické ligy s Manchesterem City, přestože s ním remizovali 1:1 a klesli na druhé místo. Podle něj "Reds" odehráli nejlepší druhý poločas proti obhájci titulu za dobu jeho působení u týmu. "Citizens" prý nikdy neviděl v podobných potížích. Mrzelo ho, že jeho mužstvo v nastavení nekopalo penaltu. V rozhovoru s novináři také řekl, že poprvé v trenérské kariéře zažívá situaci, kdy o titul bojují tři mužstva.

Liverpool na Anfieldu prohrával od 23. minuty po gólu Johna Stonese, krátce po změně stran ale srovnal z penalty Alexis Mac Allister. Argentinský mistr světa skóroval z pokutového kopu i ve čtvrtečním úvodním osmifinálovém utkání Evropské ligy na hřišti pražské Sparty při vítězství 5:1.

"Senzační zápas. Druhý poločas byl rozhodně ten nejlepší, který jsme proti City kdy odehráli. Trefili břevno a tyč, ale měli jsme dát dvě nebo tři branky. Výjimečný fotbalový zápas. Páni," řekl BBC Klopp, jehož svěřenci přivítají ve čtvrtek Spartu doma.

Navzdory bodové ztrátě byl spokojený. "Jsme tam, kde bychom měli být. Budeme o titul bojovat a uvidíme, co z toho bude. Nemyslím si, že jsem je (City) viděl někdy takhle se trápit. Podali jsme mimořádný výkon," prohlásil německý kouč.

Střídající Jérémy Doku, který v 89. minutě trefil tyč, v nastavení vysokou nohou trefil ve vápně do hrudi Mac Allistera. Jenže hlavní sudí Michael Oliver penaltu neodpískal a do hry nevstoupil ani videorozhodčí.

"Není to na červenou kartu, ale jde o jasný faul. Už jsem se k tomu vyjádřil tolikrát, že mi je to jedno. Už jsem se přes to dostal, je to v pohodě. Měl bych radost, kdybychom penaltu kopali, ale ať už řeknu cokoli, nic se nezmění," citoval Kloppa klubový web.

Liverpool je druhý o skóre za Arsenalem, Manchester City ztrácí bod. "Myslím si, že jsem nikdy nezažil boj o titul se třemi týmy. V Německu obvykle vládl Bayern. V jedné sezoně (2010/11), kdy jsme se s Dortmundem stali mistry, za námi skončil Leverkusen. Tady v Anglii obvykle vyhrával jediný tým (Manchester City), jednou jsme to byli my. Zbývá nám deset kol do konce, nic ještě není rozhodnuté," uvedl bývalý kouč Mohuče a Dortmundu.

"Byl bych rád, kdyby mezi námi byl třicetibodový rozdíl. Podstatné ale je, jestli jsme v boji o titul z výkonnostního hlediska. Dnes jsem viděl tým, který na to má. Takže uvidíme, co se nám povede," řekl Klopp.

Liverpool vede od října 2015. V lednu se rozhodl na jeho lavičce po sezoně skončit, přestože má smlouvu do roku 2026. "Potkal jsem svou ženu ihned po zápase a byla strašně nadšená, takže musí být zábavné sledovat zápasy i z tribuny," žertoval.