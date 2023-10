Král přihrál na gól, ale Union na první bod v LM nedosáhl. Jurásek má za sebou premiéru

Union Berlín byl blízko historicky prvnímu bodu v Lize mistrů, ale nakonec nad Bragou promrhal vedení 2:0 a po porážce 2:3 nemá nic. Částečně spokojen může být Alex Král, který podal dobrý výkon a asistencí se podepsal pod úvodní gól domácích. Premiéru v milionářské soutěži si odbyl David Jurásek z Benfiky, jenž na San Siru naskočil v 80. minutě. Inter v tu dobu vedl 1:0 a stav už se nezměnil. Neapol ve šlágru nestačila na Real Madrid 2:3 a Manchester United doma stejným výsledkem překvapivě podlehl Galatasarayi.

Fotbalisté v červeno-bílém udeřili už ve čtvrté minutě, brance Robina Gosense ovšem předcházelo postavení mimo hru, a tak se oslavy musely pozdržet. V další dobré pozici se ve 28. minutě objevil kapitán domácích Sheraldo Becker, avšak tváří v tvář gólmanovi selhal. Podruhé už se ale útočník ze Surinamu nemýlil. Král ho nádhernou přihrávkou vyslal na zteč a hráč s číslem 27 vstřelil první branku v Lize mistrů v dějinách Unionu Berlín.

Ve 37. minutě kapitulovala portugalská obrana podruhé. Becker si opět zaběhl za defenzivní val a nechytatelnou ranou zvýšil na 2:0. Před odchodem do šaten stihli hosté snížit zásluhou dorážky Sikoua Niakateho. Válečníci z Minha se poté ukázali jako velice tvrdý oříšek, i přes zajímavé šance domácích to totiž byli oni, kteří se v 51. minutě radovali z branky a opět v tom měl prsty kapitán hostů Ricardo Horta. Portugalec z rohového kopu přiklepl míč Brumovi, jenž výstavní trefou vyrovnal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Olympijský stadion mohl propuknout v oslavy znovu v 71. minutě. Becker našel milimetrovým centrem střídajícího Kevina Vollanda, který však potvrdil svou mizernou produktivitu a vynikající příležitost neproměnil. V identické pozici se ocitl další střídající hráč Brenden Aaronson, naneštěstí pro domácí i on si ve velké příležitosti počínal prachbídně a minul. Portugalci dokonali svůj velkolepý obrat v 94. minutě. André Castro napřáhl ze 30 metrů a jeho střela zapadla přesně k pravé tyči domácí brány.

Fanoušky Červených býků zmrazil již v sedmé minutě Mikel Oyarzabal, na jehož ránu do levého dolního rohu branky nedokázal domácí gólman Alexander Schlager zareagovat. Hosté si drželi lehkou převahu a kouskováním hry svého soupeře uspávali. Sami nicméně na pozornosti neztratili ani trochu. Když se navíc dostal do protiútoku asistent u první branky Brais Méndez, chytře fingoval pas a následně poslal balon po zemi do sítě.

Domácí lodivod Gerhard Struber trápení svých svěřenců řešil trojnásobným střídáním v poločase a dramatizace zápasu na sebe nenechala dlouho čekat. Chorvatský útočník Roko Šimič se po pádu ve vápně dožadoval pokutového kopu a polského sudího Frankovského ošálil. Po kontrole u videa však byla penalta oprávněně odvolána, výsledkem tak byla pouze další psychická rána pro mančaft ze Salzburgu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hosté nicméně dokázali i zásluhou přílivu čerstvé krve přidat na tempu a zdálo se, že by konečný dojem z jejich působení mohl být přece jen pozitivnější. Světlemodří ale předvedli takticky vyzrálý výkon a postavili nepropustnou zeď, přes kterou se Red Bull k žádnému nebezpečnému zakončení propracovat nedokázal. Na sklonku zápasu se hráči RB vícekrát dožadovali penalty, zásahy rukou ovšem sudí ani přes pískot více než dvou desítek tisíc domácích příznivců neodpískal.

Po vlažném začátku si v 11. minutě Denzel Dumfries naběhl na měkoučký centr, ale hlavičku z nadějné pozice poslal daleko od branky. Následně se dlouhým autem předvedl Alexander Bah, jenž našel za milánskou obranou Fredrika Aursnese, ale norského záložníka vychytal na bližší tyči Yann Sommer. Další gólovou šanci si připravil až krátce před pauzou Juan Bernat, jehož projektil na vzdálenější tyč vychytal Sommer.

Z následné akce zahrozili i Nerazzurri, na hranici velkého vápna se uvolnil Nicoló Barella, ale Anatolij Trubin se úspěšně natáhnul po míči a vyrazil ho do zámezí. Milánští fotbalisté vstoupili lépe i do druhého poločasu. V 53. minutě se nejdříve k nadějné hlavičce dostal Dumfries, jenže nezamířil přesně. Následně Henrikh Mkhitaryan přihrávkou z levé strany našel nikým nehlídaného Lautara Martíneze, jenže argentinský kanonýr z nadějné pozice orazítkoval pouze břevno.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

K dorážce se dostal arménský záložník, jeho však skvělým přesunem k pravé tyči vychytal Trubin. Nerazzurri se nakonec dočkali až po hodině hry. Dumfries si naběhl na průnikovou přihrávku za obranu a nizozemský krajní obránce našel ve vápně Marcuse Thurama, který střelou z první rozhodl o vítězi utkání. V závěru zápasu se do mnoha šancí dostal Martínez, ale většinu z nich brankář Turbin zneškodnil skvělými zákroky.

Domácí, hnáni dokonalou kulisou svých fanoušků, se giganta z Bavorska nezalekli a již od úvodu se prezentovali velice sympatickým ofenzivním fotbalem. Zároveň udržovali Bayern na uzdě a nepouštěli ho k výraznějšímu ohrožení branky. Ve 29. minutě prolomil útočné tápání hostů kapitán Joshua Kimmich. Jeho pokus zpoza vápna doslova olízl břevno branky Kamila Grabary.

Hráčům v černém chyběla přesnost ve finální třetině hřiště, což v nich vzbuzovalo spoustu frustrace, která se poté zrcadlila v počtu ofenzivních faulů útočných hvězd Mnichova. Po změně stran a krátké přehlídce pyrotechniky hostujících fanoušků podtrhli Kodaňští vynikající výkon z prvního poločasu brankou. K odraženému míči se dostal Lukas Lerager a nechytatelnou ranou zajistil vedení Byens Hold. Nicméně Grabara a jeho parťáci nedokázali odolávat věčně.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V 67. minutě se zajímavou individuální akcí prezentoval Jamal Musiala a míč se na jejím konci dostal za záda polského brankáře. Navrátit vedení domácím mohl Mohamed Elyounoussi, ale odražený balon napálil těsně vedle pravé tyče bavorské branky. Bayern v samotném závěru ukončil veškeré naděje Kodaně na bodový zisk. Thomas Müller běžel sám na bránu a ve vyložené pozici ještě přihrál Mathysu Telovi, který suše zakončil do odkryté sítě.

Francouzský vicemistr se do nadějné střelecké příležitosti dostal už v páté minutě, jenže přízemní rána Kevina Dansy z nitra šestnáctky těsně minula branku Kanonýrů. Jako první tak skórovali Gunners. Ve 14. minutě zachytil Bukayo Saka přihrávku Adriena Thomassona, vyslal na zteč Gabriela Jesuse a brazilský kanonýr střelou ke vzdálenější tyči zajistil londýnskému celku vedení. O chvíli později ovšem předvedl špatný odkop David Raya a po jeho chybě se míč rychle dostal k Elyemu Wahimu, který sklepnul balon Thomassonovi, jenž pěknou technickou ranou k tyči odčinil své předchozí pochybení.

Další nepříjemnosti pro Gunners nastaly ve 34. minutě, kdy Saka nuceně odešel z placu kvůli svalovým problémům. Čtyři minuty po změně stran se Kanonýři po chybné rozehrávce Racing Clubu dostali do rychlého protiútoku. Na jeho konci se u hranice malého vápna skvěle uvolnil Leandro Trossard, belgického záložníka však i s pomocí obránce vychytal Brice Samba. V 63. minutě si za obranou naběhl Wahi, jenž našel zpětnou přihrávkou Salise Abdula Sameda, ale ghanský záložník těsně minul pravou tyč.

Statistiky utkání. Opta by Stats Prrform

O chvíli později se po rohovém kopu dostal do obrovské šance Takehiro Tomiyasu, jenže tvrdou ránu mířící doprostřed branky zastavila špička Sambovy kopačky. V 69. minutě však dokonal obrat Wahi, který si našel precizní přízemní centr Przemyslawa Frankowského a střelou bez přípravy překonal Rayu. Kanonýry inkasovaná branka silně otřásla, a tak příležitosti na vyrovnání přišly až v závěru utkání. Do největší z nich se dostal Eddie Nketiah, jenomže pokus zblízka Samba reflexivně zastavil.

Hned v úvodu utkání se Rudí ďáblové dostali do několika zajímavých příležitostí, ovšem nepřesné přihrávky v konečné fázi útoku znemožnily jakoukoli střelu. Jednosměrný provoz směrem na branku týmu z Istanbulu využil v 17. minutě Rasmus Höjlund, který si přesně naběhl na centrovaný balon a tvrdou hlavičkou zakončil do odkryté brány. O umlčení hlasitých domácích fanoušků se ovšem o šest minut později postaral zkušený Wilfried Zaha, který se prosadil díky šťastně tečované střele na hranici vápna.

Marcus Rashford chtěl podruhé za večer vykouzlit parádní asistenci, ovšem v 53. minutě zápasu neodhadl rychlost obránců, kteří se stihli rychle vrátit a jeho přihrávku zneškodnit. Útočný kolos v podobě Rudých ďáblů se ale nezastavoval a hned o šest minut později se znovu prosadil Höjlund, tentokrát však z ofsajdového postavení. Ve skvělé náladě hrající Höjlund si nenechal zkazit radost, obzvlášť když v 67. minutě zvýšil na 2:1 poté, co se náramně uvolnil obránci a lehce přehodil soupeřícího brankáře.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Jako v prvním poločase ovšem radost trvala pouze pár minut, protože Kerem Akturkoglu vyrovnal tvrdou pumelicí na 2:2. O otočku v zápase se mohl postarat ostrostřelec Mauro Icardi, který měl k dispozici v 78. minutě penaltu. Tu však ve vypjatém momentu netrefil a minul. Nakonec se však neuvěřitelný obrat v zápase konal, když právě Icardi v 81. minutě utekl svému obránci a ladně přehodil brankáře, čímž dokonal turecký sen.

První obrovskou příležitost měl ovšem v šesté minutě jiný snajpr, a to madridský Brazilec Rodrygo, který sám před brankou nastřelil Alexe Mereta. Gólovou radost nicméně jako první zažila po rohovém kopu v 19. minutě Neapol. Kepa Arrizabalaga neodhadl trajektorii centru a poté, co Natan hlavičkou orazítkoval břevno, se k odraženému míči dostal Leo Östigard a rozvlnil síť prázdné branky. Vzápětí přišla další hrubka, kapitán italského šampiona Giovanni Di Lorenzo nezvládl rozehrávku a jeho nepřesný pas potrestal Vinícius Júnior.

Obrat dokonal druhým kanadským bodem v zápase Jude Bellingham, když překonal tři beky a sólo suverénně zakončil ranou na vzdálenější tyč. Na sklonku poločasu se v dobrém světle ukázal Arrizabalaga, jenž vyrazil nepříjemnou hlavičku Victora Osimhena. Druhou půli zahájila ruka Nacha Férnandeze, videorozhodčí doporučil Clementu Turpinovi odpískat penaltu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Piotr Zieliňski poslal balon o tyčku za brankovou čáru a svěřenci Rudiho Garcii mohli slavit vyrovnání. Zajistit tři body Realu mohl v 73. minutě Bellingham, jeho hlavička však těsně minula levou tyč. V 78. minutě poslal Federico Valverde svou dělovku do břevna, míč se ovšem odrazil od Meretových zad do sítě. Na smolnou vlastní branku již Neapolitánci protilék nenašli.

První minuty zápasu odehrály týmy velice chaoticky, kdy časté souboje ve středu hřiště vedly k pravidelným ztrátám míče z obou stran. S přibývajícími minutami si pomyslné otěže zápasu převzalo PSV, jehož hráči svými dalekými pokusy doufali v prolomení obranného bloku. To se nakonec povedlo ve 37. minutě, když si André Ramalho naběhl na centrovaný míč a přesně zakončil. Výbuch radosti ovšem okamžitě přerušil pomezní rozhodčí, který signalizoval ofsajd brazilského obránce.

Nedáš, dostaneš! Staré pořekadlo potvrdil Adria Pedrosa, který se v 52. minutě ocitl zničehonic sám před brankářem a přesnou střelou k pravé tyči nekompromisně zakončil. Ovšem stejně nekompromisní byl i videorozhodčí, který několik minut zkoumal případnou ruku talentovaného obránce, až jeho gól neuznal. Úvodní gól nakonec obstaral v 68. minutě Nemanja Gudelj tvrdou střelou pod břevno.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Srbský záložník může děkovat velezkušenému Sergiu Ramosovi, jenž vymyslel parádní pas pro svého srbského spoluhráče. Napínavý konec utkání zařídil Luuk de Jong, který nejdříve v 86. minutě vyrovnal z pokutového puntíku na 1:1, aby o minutu později na druhé straně Youssef En Nesyri zvýšil na 2:1, když hlavičkou dostal balon za brankovou čáru. Poslední branky v zápase se diváci dočkali v páté minutě nastavení, když se Jordan Teze nejlépe zorientoval v pokutovém prostředí a vyrovnal na konečných 2:2.

Výsledky Ligy mistrů