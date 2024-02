Překvapení víkendu podle dat: Taktika Manchesteru United narazí na pozorný West Ham

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Livesport Zprávy proto vždy v pátek přinášejí ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Z posledních sedmi utkání v Premier League dokázal Manchester United zvítězit pouze ve dvou a matematické modely ukazují, že se tak děje vinou velmi špatných výkonů na obou koncích hřiště. Podle kvality vytvořených brankových příležitostí, ale i těch, které svým soupeřům povolují, se v obou případech jedná až o 13. tým soutěže. Aktuální sedmá příčka proto vyznívá hodně milosrdně.

Nejen, že si svěřenci trenéra Erika ten Haga vypracují během zápasů nízký počet dobrých šancí, často selhávají také v zakončení. Průměrně se trefují pouze 1,18krát za zápas (bez penalt), což v praxi znamená, že méně branek v aktuálním ročníku ligy vstřelilo už pouze pět dalších celků. A velmi těžké to budou mít vyhaslí Red Devils také v nedělním utkání proti West Hamu.

Ne že by snad Londýňané patřili mezi celky s pevnou defenzivou, ba právě naopak. Své soupeře často pouštějí do nebezpečných šancí v blízkosti své branky a za své současné postavení v tabulce mohou do velké míry vděčit Alphonsu Areolovi, který je v Anglii tím nejlépe chytajícím brankářem této sezony. Kdyby průměrný ligový gólman čelil totožným střelám, podle modelů by obdržel o osm tref víc.

Pořadí Premier League podle povoleného xG z protiútoků. 11Hacks / Livesport

Potíž ovšem spočívá v tom, že United do velké míry spoléhají na brejky, které jim však hluboký blok West Hamu bude poskytovat jen ve velmi omezené míře. Co do kvality povolených střel totiž lépe brání protiútoky už pouze Manchester City s Arsenalem. West Ham z kontrů navíc málokdy inkasuje – svým soupeřům dovolil skórovat jen čtyřikrát, což je nejlepší výsledek ze všech 20 mužstev.

Velkou zbraní West Hamu budou také standardní situace, jež jsou podpořeny letním příchodem jejich neotřesitelného exekutora Jamese Warda-Prowse. Hrozbu představují především rohové kopy, z nichž United dopustili čtvrtý největší objem šancí, zatímco jejich soupeř je druhý nejlepší v jejich efektivitě. První vzájemné utkání těsně před Vánocemi skončilo po dominantním výkonu výhrou West Hamu 2:0. A nebylo by překvapením, kdyby se United trápili i tentokrát.

Po dvou obtížných duelech (proti vedoucímu Leicesteru a třetímu Southamptonu) se aktuálně sedmnáctá Swansea utká s patnáctým Plymouthem. Přestože sázkové kanceláře předpokládají, že bude mít v domácím prostředí velkou šanci zvítězit, tak jednoznačné to nebude. Defenzivně se sice jedná o klání dvou vyrovnaných týmů, ofenzivně ovšem Plymouth jasně vyčnívá.

S průměrnou hodnotou 1,53 vytvořených očekávaných branek (a dokonce 1,73 reálných) na zápas má šestý nejlepší útok Championship, zatímco Swansea je s hodnotou 1,19 v tomto směru až na patnácté pozici. A zatímco hosté mohou k zápasu nasadit všechna svá ofenzivní esa, Velšané by měli postrádat nejenom svého nejlepšího střelce Jamala Lowea, ale také pravého beka Joshe Keye. Ten je přitom jedním z nejkreativnějších hráčů výběru nového trenéra Luka Williamse.

Plymouth je jedním z nejvíc protiútokových týmů druhé nejvyšší anglické soutěže a tahle herní činnost je jeho ohromnou zbraní. Jen tři další týmy totiž vstřelily z rychlých kontrů větší počet branek. Swansea tenhle styl hry nesedí a povoluje z nich čtvrtý nejvyšší objem šancí. Vedle toho si Plymouth vytváří velké množství šancí také postupným útokem.

Analýza přihrávek ve finální třetině hřiště ukazuje, že se jeho hráči dokáží často dostávat k přihrávkám uvnitř vápna, ale mají dobře zvládnuté také centry ze strany a diagonální přihrávky z obou meziprostorů. Ze všech těchto typů šancí povoluje Swansea velký objem střel a Plymouth by měl mít proto během utkání dostatek příležitostí pro skórování.

Ačkoli v tabulce nizozemské Eredivisie aktuálně dělí Excelsior a Almere pouze jediný bod, má jejich vzájemný zápas poměrně jasného favorita. Zatímco Almere by podle metriky očekávaných bodů měla patřit 15. příčka, tým z Rotterdamu je na jejím základě osmý nejlepší. Směrem dopředu je kvalita jasně na straně hostů a také do třetice budou tento týden nosným bodem této analýzy brejky.

Tým okolo Marinuse Dijkhuizena je v podstatě takovým nizozemským Plymouthem. Hraje nejnižší obranný blok v lize a trpělivě čeká na příležitost pro rychlý výpad. V průměru na jeden zápas dojde k takové situaci 4,2krát, což je čtvrtý nejvyšší počet za PSV, Feyenoordem a Go Ahead Eagles. Navíc je při jejich exekuci velmi efektivní – nasbíral z nich shodně třetí nejvyšší počet očekávaných i reálných branek. Almere se proti týmům razícím tuto filozofii příliš nedaří a pravidelně jim povoluje velké množství nebezpečných střel.

Do hry by měli navíc nastoupit všichni klíčoví ofenzivní hráči Excelsioru. Tedy útočník Troy Parrot a křídelník Couhaib Driouech. Díky jejich dobrému výběru místa a pohybu se tým často dostává ke zpětným přihrávkám uvnitř vápna a velmi nebezpečné jsou také Driouechovy centry ze strany.

Z obou těchto situací je navíc Almere nejzranitelnější. Bylo by proto velkým překvapením, kdyby Rotterdamští neprodloužili svoji sérii 11 zápasů, ve kterých se jim povedlo vstřelit branku. Během ní se trefili třeba také do sítě PSV, Feyenoordu, Twente i Alkmaaru.