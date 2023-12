Zranění Součka nezastavilo. Bojuje za klub s nasazením života, ocenili ho fanoušci

Fanoušci West Hamu United oslavovali v sobotu nejen výhru 2:0 nad Manchesterem United. Poklony sklízel i český reprezentant Tomáš Souček (28). Ten v první půli duelu se slavným rivalem utrpěl ošklivé zranění v obličeji a příznivci Hammers ocenili, že se jako tradičně rval za Kladiváře i přes bolest.

Na Vánoce se dle tradic zdobí stromeček, nepříjemnou ozdobu si z duelu s Rudými ďábly ale odnesl i Souček, jenž byl už v první půli ošetřován. Fanoušky děsil pohled do obličeje hráče. Místo pod jeho levým okem se zbarvilo do černa. Nevypadalo to dobře, ale Kladiváři už vědí, že český reprezentant něco vydrží. Zranění utrpěl po vzdušném souboji s hvězdou United Bruno Fernandesem, ale zdálo se, že se střetl i se spoluhráčem Paquetou.

Obrázek, kdy Souček, který chodí do všech soubojů naplno a dohrává utkání zraněný, není zase tak neobvyklý. Rve se za West Ham a fanoušci ho za to milují. "Chci vidět vedle sebe fotky, jak vypadal Souček, když nehrál za West Ham a tu současnou. Jeho obličej u nás dostává rány," shrnul trefně jeden z fanoušků West Hamu.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

V žertovném tónu se přidávali i další. "Nedožije se šedesáti let, protože za West Ham vždycky hraje s nasazením života," ocenil druhý z diskutérů. "Chudák Tomáš, málokdy se stane, že nekončí utkání zraněný," doplnil třetí.

Z reakcí bylo jasné, že mají fanoušci kapitána české reprezentace rádi. Byť to dávali najevo i drsným humorem. Další z nich třeba popsal životní jistoty. "Smrt, daně a to, že Souček schytá ránu do obličeje. Je mi jasné, že jeho paní nesnáší fotbal," napsal příznivec West Hamu.

Kladiváři vyhráli nad Manchesterem United a oslavovali sladké vítězství. The Sun pak poznamenal, že Souček utrpěl krvavý šrám i v kvalifikaci s Polskem o postup na Euro. Tehdy schytal ránu kopačkou do obličeje, ale utkání s obvazem na hlavě dohrál.