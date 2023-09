Premiéra Lutonu na útulném stadionu nevyšla, večer domácím pokazil West Ham

Fotbalisté Lutonu v historicky prvním domácím zápase mezi anglickou elitou body nevybojovali, když ve čtvrtém kole Premier League padli s West Hamem 1:2. Už v první půli nasměroval hosty za vítězstvím přesnou hlavičkou Jarrod Bowen (26), který se před uplynutím celého víkendového kola dostal do čela tabulky střelců. Rozhodující branku nakonec Kladiváři vsítili až v 85. minutě. U ní byl opět James Ward-Prowse (28), jenž po příchodu ze Southamptonu zatím pokaždé bodoval. Z českých reprezentantů nastoupil pouze Vladimír Coufal (31). Tomáš Souček (28) vynechal klání kvůli zranění.

Luton vstoupil do utkání velmi sebevědomě a od prvních minut ukazoval hráčům West Hamu, že to nebudou mít jednoduché. Hosté byli sice aktivnější na míči, to se však nedalo tvrdit o ofenzivní části, kde oba celky hrály vyrovnanou partii.

Po půlhodině hry se Kladiváři na delší čas zabydleli v oblasti domácí šestnáctky, což vyústilo v úvodní branku utkání, kterou ve 37. minutě vstřelil po centru Lucase Paquety hlavou na přední tyč Bowen. Už třetí branka v novém ročníku znamenala pro Angličana dosavadní první příčku v tabulce střelců. Závěr poločasu patřil domácím, před návratem do kabin ale srovnat nedokázali.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V 51. minutě mohli Kladiváři slavit po brance Emersona podruhé, asistující Michail Antonio se ale nacházel v ofsajdovém postavení, a gól tak nemohl být uznán. Nováčka ligy tento moment probudil a hru měl najednou více pod kontrolou. Ne a ne však dostat míč mezi tři tyče. Sympatickým výkonem se dnes v domácím dresu blýskl Alfie Doughty, který zadělával obraně Kladivářů na potíže.

Stejně tak je třeba ocenit bezchybnou a velmi kvalitní hru Coufala. V 82. minutě mohlo přijít vyrovnání z kopačky Carltona Morrise, ten však po odrazu vysoko přestřelil. Hřebíček do rakvičky Lutonu zatloukl tři minuty nato po rohovém kopu krásnou hlavičkou k pravé tyči Kurt Zouma. V úplném závěru už pouze vykřesal malou naději na bodový zisk Mads Juel Andersen, který se prosadil po střele hlavou k vzdálenější tyči.

Tabulka Premier League