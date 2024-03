Poslední kapitola ikonické rivality? Klopp: Guardiola je nejlepší manažer, jakého jsem zažil

Jürgen Klopp (56) označil svého soupeře a manažera Manchesteru City Pepa Guardiolu (53) za nejlepšího trenéra, jakého kdy zažil. Němec nyní připravuje svůj tým na souboj s Citizens, který by mohl být závěrečnou kapitolou jejich dechberoucí rivality.

Manchester City vyhrál pět z posledních šesti titulů v Premier League. Jeho hlavním rivalem, který mu v roce 2020 korunu vyfoukl, byl v tomto období Liverpool. Oba týmy se nyní opět potkávají na čele tabulky, přičemž vedoucí The Reds mají před nedělním střetnutím na Anfieldu před mistry náskok jediného bodu.

Trenér Liverpoolu prohlásil, že Guardiola, jehož tým usiluje o druhý treble v řadě (Liga mistrů, Premier League a FA Cup), je v mnoha ohledech výjimečný. "Znám ho, sám tu práci dělám, takže když se s ním setkám, vidím výjimečnost. Je to také spousta různých věcí, které za ty roky se svými týmy dokázal. Jak mohu hodnotit manažery z minulosti? Za mého života je to určitě jeden z výjimečných trenérů."

Klopp má proti Guardiolovi mírně pozitivní bilanci – z 29 střetnutí 12 vyhrál a 11 prohrál. "Abych byl upřímný, netuším, jak se to stalo, ale všechno je v pořádku. Vím, že jsem také docela dobrý v tom, co děláme. Ptáte se mě na nejlepšího a pro mě je nejlepší Pep."

Citizens vyhráli na Anfield Road od roku 2003 pouze jednou – před prázdnými tribunami během pandemie koronaviru v roce 2021. Klopp uvedl, že hrát doma bude velkým faktorem, i když dodal, že je příliš brzy na to, aby se zápas označil za rozhodující o titulu.

Německý trenér byl také dotázán na komentáře obránce Trenta Alexandera-Arnolda. Anglický reprezentant řekl, že trofeje získané Liverpoolem znamenají více než úspěch City, které je podporováno finančními prostředky z Abú Zabí.

"Narodil se v Liverpoolu, prošel všemi mládežnickými týmy. Co byste si v této situaci mysleli? Jeden z našich sloganů, který mám rád, zní 'Tohle znamená víc'. Pro nás to prostě znamená víc. Nemáme přesnou představu o tom, co to znamená pro ostatní lidi. Jde jen o to, jak to cítí on, jak to cítíme my a já s tím nemám absolutně žádný problém," vysvětlil Klopp.