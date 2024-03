Souček znovu rozhodl zápas West Hamu. Snad to bude gól měsíce, vtipkoval český reprezentant

Tomáš Souček (29) se stal opět jednou hrdinou West Hamu, když ve druhé minutě nastavení vstřelil vítězný gól na půdě Evertonu. Český záložník v rozhovoru pro klubový web přiznal, že jeho hlavním cílem bylo trefit bránu, s výsledkem je ale nadmíru spokojený a doufá, že jeho branku ocení i fanoušci. Zásadní podíl na výhře 3:1 ovšem připisoval brankáři Alphonsu Aerolovi (31).

West Ham nezačal v modré části Liverpoolu úplně nejlépe. Penaltu, kterou proti němu nařídil sudí Craig Pawson, lapil gólman Aerola. Neúspěšný exekutor Beto ho po změně stran sice překonal, byl ale jediný. Žádnou další střelu za svá záda francouzský gólman nepustil. Po trefě Kurta Zoumy z 62. minuty tak bylo utkání dlouho vyrovnané.

"Mám k jeho (Aerolově) výkonu hodně co říct. Pomohl nám v mnoha ohledech. V posledních deseti minutách už to pak bylo nahoru, dolů a my jsme byli ti šťastnější," uvedl Souček.

Česká stálice ve středu zálohy Kladivářů v nastavení nakonec rozhodla poté, co si ve velkém vápně našla centrovaný balon Mohammeda Kuduse. "Je to jeden z nejlepších gólů, jaké jsem kdy dal. Snad pro mě fanoušci budou hlasovat v anketě o gól měsíce," vtipkoval reprezentační kapitán.

Se vší vážností ovšem dodal, že nešlo o jednoduchou situaci. Ghanský záložník totiž pas na českého spoluhráče přetáhl, a ten tak musel couvat, aby si mohl balon zpracovat. "Chtěl jsem hlavně trefit bránu. Neměl jsem příliš mnoho místa, těsně přede mnou byl (Vitalij) Mykolenko. Chtěl jsem ho obstřelit a nakonec z toho byl skvělý gól," těší Součka.

Součkovy statistiky proti Evertonu. Opta by Stats Perform

Když viděl, že jeho střela šajtlí zapadla do sítě domácích, rozběhl se bývalý hráč pražské Slavie slavit s fanoušky a při tom předvedl svou klasickou oslavu ve stylu helikoptéry. Nezvykle si však vysvlékl také dres. "Je to asi moje první žlutá karta za oslavu v životě, ale moc to pro mě znamenalo. Věděl jsem, že je po 90. minutě a byl to vítězný gól. Chtěl jsem to pořádně oslavit," vysvětlil Souček.

Jeho trefa potěšila i trenéra londýnského celku Davida Moyese. "Souček si s tím poradil brilantně. Na Evertonu dal vítězný gól i v roce 2021 v období lockdownu. Tehdy jsme vyhráli 1:0, hned jsem si na to vzpomněl," těšilo 60letého Skota.

Souček dal v této sezoně Premier League už šest gólů. Hned čtyři z nich měli váhu tří bodů. Tři důležité trefy zaznamenal rodák z Havlíčkova Brodu také v reprezentačním dresu v kvalifikaci o Euro, které se uskuteční letos v Německu.

Výhru West Hamu ještě stihl pojistit Edson Álvarez. V příštím týdnu čeká na Kladiváře první zápas osmifinále Evropské ligy na půdě Freiburgu. Do ligové akce vyrazí opět v neděli, kdy doma na London Stadium přivítají Burnley.