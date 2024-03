Fotbalový víkend ONLINE: Janktův první gól po návratu do Itálie, Schick v derby asistoval

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována domácím pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Neděle, 3. března

18:10 – Krok v derby s Manchesterem United srovnal z pohledu domácího City brankou na 1:1 Phil Foden. Teprve 23letý záložník zvýšil i na 2:1, a napříč soutěžemi se tak trefil už 18krát v sezoně. Z hráčů působících v týmech z Premier League mají více jen Erling Haaland (22) a Ollie Watkins (21).

17:55 – Atlético Madrid má v probíhajícím ročníku trable se střelami létajícími zvnějšku velkého vápna. V La Lize tímto způsobem inkasovalo už osmkrát. Spolu s Granadou je to nejvícekrát v soutěži.

17:40 – Marcus Rashford otevřel v nedělním manchesterském derby skóre, když se do sítě Manchesteru City prosadil už popáté v kariéře. V dresu Manchesteru United mají více jen Wayne Rooney (8) a Eric Cantona (7).

17:30 – Už po 11. v kariéře dosáhl v jedné sezoně belgický kanonýr Romelu Lukaku na dvojciferný počet gólů v některé z TOP 5 evropských lig. Letos přidal branku s pořadovým číslem 10 v sobotu proti Monze.

17:10 – Boulaye Dia může očekávat trest od vedení Salernitany. Italský klub včera remizoval 1:1 na půdě Udinese. Útočník se nevešel do základní sestavy, po změně stran ho trenér Fabio Liverani chtěl poslat na trávník, sedmadvacetiletý Senegalec ovšem údajně odmítl nastoupit.

17:00 – Remízu 2:2 přinesl šlágr 24. kola Eredivisie mezi nejlepšími nizozemskými kluby letošní sezony. Ligu vedoucí PSV Eindhoven doma remizoval s Feyenoordem, rozdíl mezi oběma celky tak zůstává desetibodový.

16:50 – Ollie Watkins dal v letošním ročníku v dresu Aston Villy už devět ligových gólů na půdě soupeřů. Momentálně se tak v historických tabulkách dělí o nejlepší zápis s Dwightem Yorkem. Ten dal stejný počet branek v sezoně 1997/98.

16:45 – Harry Wilson z Fulhamu dal v sobotu už svůj 12. gól v Premier League a opět to bylo levou nohou. Tímto způsobem dal dosud všechny své branky. Rekordmany jsou v tomto ohledu Stuart Pearce a Bryan Mbeumo, oba se prosadili 20krát, než použili jinou část svého těla než levou nohu.

16:35 – První soutěžní gól od odchodu z pražské Sparty si v neděli připsal Jakub Jankto. Český záložník otevřel skóre v utkání mezi Empoli a Cagliari. Jeho gólový půst trval od 10. září 2022, kdy se prosadil při remíze 2:2 v Teplicích.

16:30 – Jedna z fanouškovských skupin MK Dons požaduje po včerejším derby s AFC Wimbledon trest pro domácího záložníka Harryho Pella. Ten při předzápasové rozcvičce naschvál nakopával míče mezi hostující diváky.

16:15 – Leverkusen pokračuje v útoku na mistrovský titul, v lokálním derby na půdě 1. FC Köln dostal už ve 14. minutě výhodu hry proti deseti. Ve 38. minutě se pak jako první trefil Jeremie Frimpong, na gól mu nahrával český útočník Patrik Schick.

16:00 – Igor Žofčák byl ústřední postavou premiérové výhry Michalovcí v sezoně. Svěřenec Františka Straky si kromě jedné asistence připsal i gól. Trefit se mu ve slovenské lize povedlo jako prvnímu hráči, který oslavil 40. narozeniny.

15:30 – Lionel Messi dal v posledních třech utkáních, v nichž se do soupeřovy brány postavil Pedro Gallese, už šest branek. V první třech vzájemných střetnutích se přitom Argentinec neprosadil ani jednou.

14:50 – VfB Stuttgart prožívá skvělou sezonu a ukazují to i čísla. Německý klub včera porazil Wolfsburg a na svém kontě má 50 bodů, jedná se o jeho rekordní zisk po 24 kolech.

Stuttgart je zatím na 3. místě Bundesligy. Livesport

14:05 – Už ve 43 gólech napříč soutěžemi měli prsty střídající hráči v dresu Liverpoolu. Žádný jiný celek z TOP 5 evropských soutěží se na své žolíky nemůže spoléhat tak jako Jürgen Klopp.

12:30 – Po úvodní výhře nad San José Earthquakes utrpěl Dallas ve druhém zápase MLS proti Montrealu první porážku 1:2. Přesto to bude pro bývalého útočníka pražské Slavie Petara Musu zápas, na který bude zajisté vzpomínat. Poprvé se totiž v zaoceánské soutěži prosadil.

09:45 – Po 141 zápasech se ke konci nachýlila dlouhá série Fiorentiny pod trenérem Vincenzem Italianem. Ten totiž po takto dlouhé době poprvé nasadil stejnou základní jedenáctku do dvou po sobě jdoucích zápasů. Proti Turínu mu to stačilo ale pouze na bezbrankovou remízu 0:0.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

09:25 – Málo vídaný řez do sestavy během první půle předvedl trenér Darmstadtu Torsten Lieberknecht. Jeho tým proti Augsburgu inkasoval do pětadvacáté minuty čtyřikrát, na což reagoval okamžitým dvojitým střídáním, po páté brance ještě před odchodem do šaten sáhl k další změně, tentokrát vynucené zraněním.

08:55 – Hned ve druhém zápase na lavičce Michalovců si František Straka připsal vítězné utkání. Na tom by samo o sobě nebylo nic zvláštního, kdyby se pro slovenský klub nejednalo o první ligový úspěch v sezoně.

Sobota, 2. března

22:00 – Ollie Watkins otevřel v sobotu skóre v utkání mezi Lutonem a Aston Villou a přidal také druhý gól Villans. Jako první hráč v letošním ročníku Premier League se tak přímo podílel na více než 25 gólech svého týmu – aktuálně má na kontě 16 tref a 10 asistencí. Je také prvním, kdo má v soutěži v obou kolonkách zapsané dvojciferné číslo.

21:50 – Utkání ve Valencii nezačalo pro Real Madrid vůbec dobře, jelikož po prvním poločase prohrával už 0:2. Takové vedení nad Bílým baletem Netopýři v 21. století vždy dotáhli ke třem bodům. Bilance nedávných zápasů na ikonickém stadionu Mestalla navíc hovoří v neprospěch klubu z hlavního města Španělska. Ten na něm prohrál pět z posledních devíti zápasů, což z něj dělá místo, kde Real ztratil nejvíce venkovních utkání od začátku sezony 2014/15.

21:35 – Těžkou ránu utržil ve skotské lize Aberdeen, který prožívá strastiplnou sezonu. Od první minuty sice svěřenci veterána Neila Warnocka vedli na půdě St. Mirren, v nastavení ovšem nejprve dostali gól z penalty (90+5) a následně si nechali dát i druhou branku (90+7). Domácí tak dokonali neuvěřitelný obrat. Žádný jiný tým v historii ve skotské lize nedržel vedení v utkání, ze kterého nakonec odešel bez bodu, déle.

21:25 – "Uvidí se, kam kádr patří. Na všech cítím, že se chtějí posunout. Aktuálně jsme ve spodní skupině, liga v Hradci se musí bezpodmínečně zachránit. Nechci být ani namistrovaný, ani alibistický. Zápasů je ještě spousta. Úkol je, aby se liga hrála v Hradci i příští rok," řekl po prvním zápasu v novém křesle trenér Hradce Králové David Horejš. Celý rozhovor s 46letým koučem si můžete přečíst v článku.

21:10 – Skotští Rangers poprvé v roce 2024 prohráli soutěžní zápas. V sobotu nestačili v lize doma na Motherwell, který je přemohl 2:1 a vyhrál nad nimi poprvé od roku 2002. Za tu dobu spolu oba týmy odehrály 57 zápasů – 15 z nich skončilo remízou a 42 jich opanoval celek z Glasgow, který vede neúplnou tabulku skotské Premiership o dva body před městským rivalem Celtikem. Ten svůj zápas ovšem odehraje až v neděli.

21:00 – Další infarktový zápas nabídl sobotní program anglické Premier League. Luton v něm hostil Aston Villu a až do 89. minuty držel remízový výsledek 2:2. V závěru ovšem zaúřadoval střídající Lucas Digne a strhl výhru na stranu hostů.

20:40 – Getafe vedlo po 15 minutách už 2:0, nakonec se ale muselo spokojit jen s bodem. Hosté z Las Palmas totiž zejména díky solidnímu nástupu do druhé poločasu dosáhli na remízu 3:3. Nerozhodně 1:1 skončil také duel mezi Vallecanem a Cádizem. Real Sociedad pak v sobotu nestačil na Sevillu a prohrál na jejím hřišti 2:3. Reportáže z utkání si můžete přečíst v článku.

20:25 – Pavel Šulc se osamostatnil na vrcholku tabulky střelců české první ligy. Díky dvěma trefám zařídil výhru Viktorie Plzeň nad Pardubicemi 3:2. Pořadník kanonýrů vede se 13 přesnými zásahy.

20:10 – AS Řím zvítězil v Monze 4:1. Hosté zlomili vytrvalý odpor soupeře až krátce před přestávkou, kdy se v rozmezí čtyř minut blýskl asistencí a gólem Romelu Lukaku. Na 10. ligovou trefu belgického forvarda nahrával ve formě hrající Paulo Dybala, jenž se po změně stran sám prosadil z přímého kopu, a skvěle tak navázal na třígólové představení z minulého kola.

Dybalovy statistiky proti Monze. Opta by Stats Perform

19:55 – Andrés Iniesta se v pátek zapsal do klubu hráčů s tisícovkou soutěžních startů. Největší porci utkání odehrál za Barcelonu, 49krát nastoupil za rezervní tým a 674krát za A-mužstvo. Další starty přidával za španělskou reprezentaci (131), japonský Vissel Kobe (134) a aktuálně je střádá v Emirates Clubu (12). V květnu oslaví legendární španělský záložník 40. narozeniny.

19:45 – Marocký velkoklub Wydad Casablanca držel rekord v nepřetržitých postupech do vyřazovací fáze africké Ligy mistrů, tato šňůra se však sobotním dnem přetrhla po osmi úspěších v řadě. Wydad navíc v domácí konkurenci nestačí natolik, že by se pro příští ročník LM ani nemusel kvalifikovat. Momentálně na potřebnou druhou příčku ztrácí 14 bodů (byť se dvěma zápasy k dobru). V minulém ročníku došel až do finále.

19:40 – Pražská Sparta se utká s Hradcem Králové až za 15 dní, už teď je ale zápas vyprodaný. Klubu z hlavního města se tak podaří udržet sérii, při níž vyprodal stadion na každé prvoligové utkání po dobu jednoho roku.

19:30 – Obě utkání osmifinále Konferenční ligy mezi PAOK Soluň a Dinamem Záhřeb se odehrají bez cestujících fanoušků, oznámila to UEFA kvůli obavám z nepokojů.

19:20 – Záchranářská práce začíná v podání Františka Straky vypadat snadně. Ostřílený český trenér odkoučoval na lavičce slovenských Michalovcí druhé ligové utkání a poprvé v sezoně je dovedl k vítězství. Na úkor posledních Zlatých Moravců, které nově připravuje Dušan Uhrin ml., jeho tým triumfoval 4:1. Podbrezová, kterou vede Roman Skuhravý, nestačila v těsném poměru 1:2 na Ružomberok. Na jeho lavičce pro změnu sedí Ondřej Smetana. Žilina trenéra Jaroslava Hynka remizovala 1:1 s Dunajskou Stredou.

Tabulka Niké ligy. Livesport

19:15 – Václav Hladký prožívá ve druhé anglické lize výjimečnou sezonu. Jeho Ipswich táhne na postup do Premier League, zkušený český gólman odehrál všech 35 ligových zápasů a v sobotu si připsal i 12. čisté konto při výhře 2:0 nad Plymouthem.

19:00 – Už v 18 zápasech Premier League od příchodu německého stratéga Jürgena Kloppa dal Liverpool vítěznou branku nejdříve v 90. minutě. Ačkoli dříve platil "Fergie Time" pojmenovaný podle někdejšího legendárního trenéra Manchesteru United Sira Alexe Fergusona, v současnosti nemůže Reds v tomto ohledu nikdo konkurovat. V sobotu se o výhru 1:0 nad Nottinghamem postaral Darwin Núňez dokonce až v deváté minutě nastavení.

18:55 – Denis Halinský sice kvůli konzultaci s VAR viděl červenou kartu až v šesté minutě utkání s Plzní, vyloučen byl však za ošklivý zákrok na Pavla Šulce, který provedl už ve 36. vteřině. Tím se pardubický stoper zařadil mezi v nedávné době nejrychleji vyloučené hráče – v první minutě viděli červené ještě Lukáš Havel (České Budějovice) loni v dubnu ve Zlíně a obránce Jan Vorel (Dukla) rovněž proti Viktorii Plzeň o 10 let dříve.

18:50 – Po prvním utkání v nové roli kouče Hradce Králové promluvil David Horejš. "Pro mě bylo samozřejmě specifické, že jsem na lavičce Hradce debutoval právě tady. Ale nemám proti Jablonci žádnou zášť a rád jsem po delší době zdejší kluky zase viděl," sdělil na tiskové konferenci po remíze 1:1.

18:45 – "Všechno, co jsem chtěl v zápase vidět, jsem tam viděl a na tom musíme postavit naši další tvrdou práci. Vítězství si musíme zasloužit prací, to nepřijde samo a hned," řekl po remíze 2:2 nový trenér Sigmy Olomouc Jiří Saňák. Dodal, že nezaujatým divákům se zápas s Bohemians musel líbit.

18:30 – Salernitana měla sice od 66. minuty v zápase s Udinese výhodu jednoho muže navíc, k vítězné brance jí to však nepomohlo. Přestože hosté po třech prohrách alespoň bodovali díky remíze 1:1, stále se nacházejí s šestibodovým odstupem na posledním místě tabulky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

18:25 – Favorité v sobotu v německé Bundeslize neváhali. Lipsko deklasovalo o jednoho hráče oslabenou Bochum 4:1, Augsburg rozstřílel Darmstadt dokonce 6:0 a výhry braly také Frankfurt, který přehrál 2:1 Heidenheim, a Borussia Dortmund. Ta si poradila s Unionem Berlín 2:0. Zápasové reportáže si můžete přečíst v článku.

18:15 – Tomáš Souček si opět počkal na gól až do závěrečných minut zápasu. Proti Evertonu se šajtlí prosadil ve druhé minutě nastavení. Jeho trefa se nakonec stala tou rozhodující. West Ham zvítězil 3:1. Až na úplný konec zápasu si svou branku schoval i Darwin Núňez. Ten se zasloužil o tři body Liverpoolu na půdě Nottinghamu jedinou trefou zápasu dokonce v čase 90+9. Více si o obou zápasech můžete přečíst v článku.

17:40 – Vyškov na úvod jarní části druhé ligy překvapivě prohrál na stadionu nováčka Kroměříže 0:1. Moravský celek vyšel teprve potřetí v sezoně naprázdno a jeho náskok v čele tabulky před druhou Duklou se snížil na tři body. Pražané ve šlágru 17. kola v souboji dvou adeptů na postup remizovali v přestřelce 3:3 s Brnem. Zaváhalo i třetí Táborsko, které doma hrálo s Chrudimí bez branek.

17:25 – Protkanou historii mají dva kluby aktuálně působící v anglické čtvrté lize – AFC Wimbledon a Milton Keynes Dons. Prvně jmenovaný tým totiž vznikl v reakci na to, že se majitelé původního – a nyní již zaniklého – celku Wimbledon FC rozhodli přestěhovat ho do Milton Keynes. Není proto divu, že vzájemné zápasy klubů mají speciální náboj. Naposledy se utkaly v neděli. Jediným gólem rozhodl o výhře fanoušky založeného AFC Ronan Curtis.

17:10 – Jiří Saňák prožil v roli hlavního trenéra Sigmy Olomouc, kterou přebral od Václava Jílka, jednobodovou premiéru proti pražským Bohemians. Remizoval s nimi 2:2. David Horejš na lavičce Hradce Králové se taktéž uvedl ziskem jednoho bodu, a to když jeho svěřenci sehráli nerozhodné utkání s jeho bývalým klubem Jabloncem (1:1).

16:40 – Evropské nejvyšší soutěže znají prvního letošního šampiona. Ve Walesu se jím v sobotu stal celek The New Saints, který získal 16. ligový titul v historii. Soutěž ovládl potřetí za sebou.

Situace v čele velšské ligy. Livesport

16:20 – Robert Lewandowski získal podruhé v kariéře ocenění pro nejlepšího fotbalistu měsíce LaLigy. V únoru nastoupil Lewandowski ve čtyřech ligových zápasech Barcelony a vstřelil v nich celkem čtyři góly. Trefil se proti Alavésu, zásah slavil i proti Granadě a dvakrát se prosadil do sítě Celty Vigo. Jen jednou vyšel gólově naprázdno – ve druhém utkání proti Alavésu. Ve všech čtyřech případech strávil polský kanonýr na hřišti celých 90 minut.

15:55 – Simone Inzaghi má před sebou má 300. zápas v italské nejvyšší soutěži ve funkci trenéra, jubileum oslaví v pondělním utkání proti Janovu. Někdejší kouč Lazia aktuálně úspěšně vede Inter Milán. Na svém kontě má celkem 178 výher.

15:30 – Wilfried Singo z AS Monako vyhrál v zápase s Paris Saint-Germain 15 duelů ze 17. Takovou úspěšností se proti pařížskému velkoklubu nemůže pochlubit nikdo s alespoň 15 souboji na utkání minimálně od sezony 2006/2007.

14:50 – Druholigový anglický klub Leeds United zavádí od příští sezony nové pravidlo pro držitele sezonních vstupenek. Ti, kteří nedorazí alespoň na 80 procent jeho zápasů se vystaví riziku, že jim klub permanentku odebere a nabídne jejich místo některému z čekatelů. Těch Leeds eviduje přes 20 tisíc. Jeho stadion má kapacitu 36 tisíc míst.

14:15 – Luuk de Jong byl v pátek zvolen hráčem měsíce Eredivisie. Pro útočníka PSV Eindhoven je to již druhé ocenění pro hráče měsíce v Eredivisii. První získal v dubnu 2023.

13:30 – Eric Dier v lednu posílil Bayern Mnichov a letošní sezona nebude jeho jedinou v dresu bavorského celku. Anglickému stoperovi byla na základě počtu odehraných zápasů automaticky prodloužena smlouva.

12:45 – Předseda FIFA Gianni Infantino je striktně proti zavedení modré karty a s ní spojených časových trestů. "FIFA je zcela proti," řekl šéf světového svazu před výročním valným shromážděním Rady Mezinárodní fotbalové asociace (IFAB), která bude o testu karty jednat v sobotu.

12:20 – Noah Okafor z AC Milán rozhodl jediným gólem páteční utkání proti Laziu. Do hry přitom naskočil až ve druhé půli jako střídající hráč – a právě tato role mu plně vyhovuje. V sezoně se z pozice střídajícího hráče trefil už čtyřikrát. Stejně má také jeho spoluhráč Luka Jovič a Lautaro Martínez z konkurenčního Interu. Nikdo v TOP 5 evropských ligách nemá více.

11:10 – Zajímavou posilu do svých řad přivedla Karviná. Smlouvu s posledním klubem první ligy podepsal švédský střední obránce Douglas Bergqvist. Hrát bude s číslem 21.

10:50 – Schalke 04 se podařilo uniknout sestupovému boji ve 2. Bundeslize proti vedoucímu FC St. Pauli. Královští modří porazili hamburský celek 3:1 a třetí domácí výhrou v řadě odčinili katastrofální venkovní výkony. S 29 body jim aktuálně patří 13. příčka.

10:30 – Římské Lazio se stalo prvním celkem od listopadu 2012, jehož hráči dostali v jediném utkání Serie A tři červené karty. Naposledy šlo tolik zástupců jednoho týmu předčasně do sprch v dresu Palerma.

09:40 – Jack Grealish není k dispozici pro nedělní zápas Manchesteru City v Premier League s Manchesterem United, uvedl v pátek manažer Pep Guardiola. Osmadvacetiletý Angličan vynechal poslední tři ligové zápasy City po zranění třísel při vítězství v Lize mistrů nad Kodaní. V úterním utkání v FA Cupu pak proti Lutonu záložník střídal už v první půli.

09:00 – "Neodehráli jsme dobrou první půlhodinu a po právu jsme zaostávali," zahájil Thomas Tuchel svou analýzu zápasu s Freiburgem u mikrofonu televizní stanice DAZN. Uvedl, že jeho tým hrál zpočátku zcela bez struktury a příliš nedisciplinovaně.

08:30 – Raúl Albiol do konce března nepomůže Villarrealu. Zkušený obránce si na čtvrtečním tréninku přivodil svalové zranění a kromě jiného vynechá osmifinále Evropské ligy proti Olympique Marseille.

Pátek, 1. března

23:29 – Tomáš Vaclík má za sebou debut za Albacete Balompié, s nímž prohrál 1:2 na půdě Sportingu Gijón. Klub zkušeného českého brankáře se drží pouhý bod nad sestupovým pásmem La Ligy2.

Statistiky utkání. Livesport

22:56 – Fotbalisté AC Milán, osmifináloví soupeři Slavie v Evropské lize, vyhráli v italské lize 1:0 nad Laziem, které dohrávalo po třech červených v osmi.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

22:38 – Bayern Mnichov remizoval ve Freiburgu 2:2 a při jubilejním 2000. zápase v bundeslize opět ztratil. Za Leverkusenem zaostává o 7 bodů.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

21:43 – Breda ve 28. kole druhé nizozemské ligy vede čtvrt hodiny před koncem 3:1 nad Jong Utrecht, proti němuž se do statistik zapsal i Dominik Janošek. Bývalý český mládežnický reprezentant asistoval na třetí gól Fredrika Oldrupa Jensena, celkem se tak v sezoně podílel na 19 brankách svého týmu (11+8). Výsledek utkání si prohlédněte zde.

20:39 – Warta Poznaň ve 23. kole polské nejvyšší soutěže zvítězila na půdě Cracovie, kde se jako jediný mezi střelce zapsal Tomáš Přikryl. Pro bývalého hráče Jagiellonie Bialystok jde o druhý ligový gól v sezoně.

19:58 – Opava navázala v 17. kole FNL na postup do semifinále MOL Cupu, když zahájila jarní fázi soutěže výhrou 1:0 nad Příbramí. Hostující celek usiloval o dohnání ztráty na barážové pozice zapříčiněné rozhodnutím svazu o odečtu dvou bodů. Slezané však neměli se soupeřem slitování a vyrovnaný duel rozhodli zásluhou Filipa Blechy.

Statistiky utkání. Livesport

19:30 – V Irsku se v pátek neodehraje prvoligový zápas mezi domácími Bohemians a Dundalkem. Na vině je sněhová pokrývka. Rozhodčí kvůli ní shledal hrací plochu nezpůsobilou.

16:15 – Sassuolo se pokusí zachránit v italské lize Davide Ballardini. Šedesátiletý trenér nahradil odvolaného Alessia Dionisiho a podepsal smlouvu do konce sezony. Osmnáctý tým tabulky to uvedl na webu.

15:40 – Dávid Hancko nedávno uzavřel novou smlouvu. Krátce poté obhájce nizozemského titulu opět potěšil slovenské fanoušky. Do roku 2028 podepsal také Leo Sauer.

13:15 – Realizační tým nového trenéra Viktorie Žižkov Marka Nikla rozšířil Pavel Medynský. Devětapadesátiletý kouč bude u 15. celku druholigové tabulky působit jako asistent. Pražané to uvedli na sociální síti X.

12:45 – Ligová fotbalová asociace (LFA) vypsala výběrové řízení na titulárního partnera nejvyšší soutěže pro sezony 2024/25 až 2028/29. Zájemci se mohou hlásit do 22. března, jediným kritériem pro určení vítěze je nabízená cena. LFA, která řídí české profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě. Více informací najdete v článku.

12:30 – Útočník Slavie Mojmír Chytil se stal podruhé v kariéře hráčem měsíce v první fotbalové lize. Mezi trenéry za únor zvítězil dánský kouč Sparty Brian Priske. Výsledky prvního letošního vydání zveřejnila v tiskové zprávě Ligová fotbalová asociace (LFA), která anketu pořádá.

11:50 – Dánský prvoligový klub Lyngby propustil po 50 dnech hlavního trenéra Magne Hosetha. Najmutí Nora označil klub za chybný krok.

11:30 – Marcus Rashford uvedl, že přijme jakoukoli kritiku, ale požádal své kritiky, aby projevili trochu více lidskosti a nezpochybňovali jeho oddanost Manchesteru United a jeho lásku k fotbalu.

10:55 – Vyškov vejde do jarní části Fotbalové národní ligy s novým dodavatelem dresů - brazilskou společností Penalty. Na webovém klubu ukázal také vzhled domácí i venkovní sady

10:25 – Sparta se v semifinále poháru představí na půdě druholigové Opavy. Vítěz odloženého duelu Jablonec - Plzeň přivítá Zlín. Více informací najdete v článku.

09:50 – Olympijská vítězka v lyžování Lindsey Vonnová získala podíl ve fotbalovém ženském klubu Utah Royals. Devětatřicetiletá Vonnová je součástí skupiny investorů vedené Ryanem Smithem, majitelem klubu Utah Jazz, a Davidem Blitzerem, šéfem klubu Philadelphia 76ers. Jejich Global Football Holdings vlastní podíly v několika týmech - včetně FC Augsburg a anglického Crystal Palace.

09:15 – Jarní část Fotbalové národní ligy zahájí v pátek od 18 hodin vzájemným soubojem Opava a Příbram. Podzimní část zakončil lépe středočeský celek, Slezanům se nicméně daří v poháru, v němž prošli do semifinále, a přes zimu získali kromě několika posil také nového majitele.