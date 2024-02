Další trenér na odstřel? Pochettino zatím v Chelsea zůstane, drží ho i finanční pravidla

Už druhou sezonu se utápí v herní i výsledkové krizi. Zlepšení se na Stamford Bridge nedostavilo ani s příchodem Mauricia Pochettina (51). Argentinec však zatím, narozdíl od svých předchůdců, v Chelsea zůstává. Jeho odvolání by totiž Blues mohlo přijít hodně draho, a to nejen po finanční stránce.

Londýnský celek vlastní americký podnikatel Todd Boehly, jeho konsorcium převzalo vládu koncem května 2022 a jenom za hráče od té doby utratilo přes jednu miliardu liber. Blues tak balancují na hraně porušení finančních pravidel Premier League, podle nichž mohou kluby za tři roky prodělat maximálně 105 milionů liber. Na to už doplatil Everton, jemuž bylo před několika týdny v tabulce probíhající sezony odebráno 10 bodů.

Nešetří se ani na manažerech a na lavičce se už stihli vystřídat hned tři. Hodně rychle ztratil důvěru Thomas Tuchel, zklamání následně představoval Graham Potter. Oba navíc vyinkasovali kompenzaci za předčasné ukončení kontraktů – německý kouč si přišel na 10 milionů liber, jeho nástupce dostal ještě o tři miliony více.

Pochettino je manažerem Chelsea od začátku sezony a smlouvu má do konce té příští, jeho odvolání by pak podle tisku znamenalo další finanční ztrátu ve výši 10 milionů liber. Loni přitom dostal volnou ruku a mohl si poskládat prakticky celý realizační tým, který tvoří Jesús Pérez, Miguel d’Agostino, Toni Jiménez a Argentincův syn Sebastiano.

Právě další peněžitá ztráta by mohla být kritickou a přimět k jednání samotnou FA. Chelsea si něco takového nemůže dovolit ani díky tomu, jak z jejího pohledu dopadl lednový přestupový trh, na kterém potřebovala získat peníze a už tradičně měla na prodej hned několik fotbalistů. Nakonec odešel jenom útočník Armando Broja, a to pouze na hostování do Fulhamu, v kádru naopak zůstal Trevoh Chalobah a také Conor Gallagher, tomu přitom běží smlouva jen do června 2025 a jeho cena tak v létě řádně klesne.

Poslední zápasy Chelsea. Livesport

Ruku v ruce s finanční situací jde ta sportovní a poslední nezdar Chelsea zaznamenala o víkendu, kdy doma nestačila na Wolverhampton (2:4). Čtyřikrát inkasovala podruhé za sebou a v tabulce je až jedenáctá s vyšším počtem porážek (10) než výher (9). Situaci začínají řešit britská média, k variantě s pokračováním Pochettina se přiklání například The Telegraph.