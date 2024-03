Ukážeme jim, že jsme opět tady, prohlásil sebevědomě Rodri před duelem s Arsenalem

Španělský záložník Rodri (27) tvrdí, že Manchester City si může případným vítězstvím nad rivalem o titul Arsenalem v nedělním šlágru Premier League opět zajistit úspěch na více frontách a zvednout si sebevědomí před náročným bojem na konci sezony.

Po 28 odehraných zápasech dělí první tři týmy nejvyšší anglické ligy jediný bod. Arsenal a Liverpool mají shodně 64 bodů, Manchester City má na třetím místě o bod méně.

Je třeba vyhrát každý zápas

Na otázku ohledně střetu City s Arsenalem Rodri novinářům odpověděl: "Neříkám, že to bude rozhodující duel, ale pro naše sebevědomí to bude velmi důležité. Ukážeme jim, že jsme opět tady. Nejde jen o tento zápas, který je jako finále, jde o všechny od teď až do konce sezony."

"Je to úroveň, kterou od vás tato liga vyžaduje – potřebujete nasbírat 90 až 100 bodů, abyste vyhráli Premier League. Musíme vyhrát prakticky každý zápas a to začíná proti Arsenalu, který je momentálně lídrem tabulky," dodal zkušený záložník.

Aktuální podoba tabulky. (31.3.) Livesport

Kromě toho, že se City zapojili do boje o titul v Premier League, se dostali také do čtvrtfinále Ligy mistrů a semifinále FA Cupu. Rodri se tak nevyhnul ani diskusi o ambicích klubu vyrovnat loňský historický treble.

"Naším cílem je v podstatě jediná věc. Když jsme dokázali, že můžeme vyhrát všechno, proč bychom to nemohli zopakovat? Samozřejmě je to nesmírně těžké. Svět fotbalu je velmi obtížný, ale my půjdeme krok za krokem," uzavřel zkušený španělský reprezentant.