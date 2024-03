Palmerovy dva góly pomohly Chelsea pouze k bodu, Aston Villa udržela čtvrté místo

Fotbalisté Tottenhamu ve 30. kole anglické Premier League otočili zápas s Lutonem. Výhru Spurs v 86. minutě vystřelil Son Heung-Min. Spurs na chvíli poskočili do elitní čtyřky, Aston Villa ale rychle odpověděla výhrou 2:0 nad Wolves. Chelsea pouze remizovala s předposledním Burnley. Blues nedovedli zápas do vítězného konce i přes to, že hosté hráli od konce prvního poločasu v deseti. Remizoval také poslední Sheffield, jenž obral o body Fulham. Již na devět zápasů protáhli své čekání na výhru fotbalisté Evertonu. Toffees podlehli Bournemouthu 1:2 a od půlky ledna zůstávají na čtyřech získaných bodech.

Už ve třetí minutě našel při rychlém protiútoku Ross Barkley přihrávkou skrze vápno naprosto nehlídaného Tahitha Chonga, jenž měl dostatek času si míč zpracovat a krásně vypálit na vzdálenější tyč. S odpovědí mohl přispěchat v sedmé minutě Dejan Kuluševski, průnikovou přihrávku od Tima Wernera mu ale s nasazením vlastního zdraví odebral od nohou gólman Thomas Kaminski.

Krátce nato mohl zužitkovat dlouhý pas za obranu sám německý útočník, pálil ovšem těsně vedle brankové konstrukce. Největší šanci domácích v první půli si připsal Son, který sice překonal Kaminskiho, jeho střela se však pouze odrazila od jedné tyče do druhé a následně do bezpečí.

Srovnání ovšem přišlo až po změně stran. V 51. minutě hledal Johnson přihrávkou skrze vápno Wernera, než k němu ale míč doputoval, tak si ho srazil do vlastní sítě Issa Kaboré. Werner se dral do zakončení v předbrankovém prostoru i v 62. minutě, tentokrát však nezamířil přesně.

Centimetr dělil Kohouty od obratu po ráně Johnsona. Balon totiž po zákroku Kaminskiho stále směřoval za brankovou čáru, na poslední chvíli ho ale odkopl jeden z obránců. Vítěznou branku si tak vzal na starosti kapitán Son, jenž v 86. minutě zakončoval protiútok, který sám na vlastní polovině nastartoval.

Jako první v 10. minutě zahrozil londýnský celek, když tečovaný pokus Enza Fernándeze mířící do šibenice vytěsnil Arijanet Murič na břevno. Neméně skvělý zákrok musel o chvíli později předvést na druhé straně i Djordje Petrovič proti obstřelu Wilsona Odoberta. V 19. minutě se ve vápně Burnley krásně uvolnil Nicolas Jackson, tváří v tvář Muričovi ale selhal.

Po následné sérii rohových kopů už se nicméně domácí radovali, když milimetrový centr Mychajla Mudryka uklidil do brány Axel Disasi. Po zásahu videa ovšem sudí kvůli ruce zakončujícího stopera trefu neuznal. Skóre se proto měnilo až ve 44. minutě, kdy Palmer suverénně proměnil penaltu poté, co Assignon viděl druhou žlutou kartu za jemné přidržení unikajícího Mudryka.

Navzdory početní nevýhodě ovšem The Clarets krátce po změně stran vyrovnali. Poskakující míč si kousek za šestnáctkou našel Josh Cullen a bez váhání zamířil nechytatelně k pravé tyči. Nejistě působící defenziva modrých před hodinou zápasu málem kapitulovala podruhé, s razantní hlavičkou Lyla Fostera si však poradil Petrovič.

Po několika zahozených šancích Chelsea překonal Muriče opět až Palmer, jenž po chytré patičce Raheema Sterlinga vymetl dolní roh brány. Euforii v západním Londýně ale bleskově učinil přítrž po rohovém kopu přesně hlavičkující O'Shea. Ze stejné standardní situace v 89. minutě málem dokonal obrat outsidera Jay Rodríguez, rozezvonil však jen horní tyč.

Bournemouth zvítězil v domácím prostředí nad Evertonem 2:1. Diváci čekali na přesný zásah až do 64. minuty, kdy se hlavičkující Dominic Solanke trefil přesně pod břevno, a zapsal tak již 16. gól v sezoně. Karamelky kontrovaly až v 87. minutě, kdy se po nejistém zákroku brankáře Neta prosadil z dorážky Beto. Velkou ostudu si v nastaveném čase přivodil Seamus Coleman, jenž z naprosto bezpečné pozice ve vápně sklepl balon do vlastní sítě. Třešně tak zakončily březen bez jediné porážky.

Fotbalisté Nottinghamu remizovali s Crystal Palace 1:1. Eagles se dostali do vedení krátce po zahájení utkání, když Jean-Philippe Mateta střelou zpoza vápna rozjásal hostující sektor. Po změně stran ale skóre srovnal australský obr Chris Wood, když z těžké pozice hlavičkou překonal brankáře, a podruhé za sebou tak přispěl k bodovému zápisu domácích. The Tricky Trees ovšem remíza na vyšplhání tabulkou mimo sestupové příčky nestačila.

Sheffield na domácím hřišti jen remizovali 3:3 s Fulhamem. Domácí tým v utkání dlouho držel dvougólový náskok, na němž měl velký podíl Ben Brereton Díaz, který k úspěšným trefám přidal i asistenci. V 81. minutě se dokonce The Blades radovali ze čtvrté vstřelené branky, tu ovšem zrušil videorozhodčí kvůli ofsajdu. V závěru navíc na Bramall Lane přišlo ještě větší zklamání, když Fulham v nastaveném čase vyrovnal.

Aston Villa po dvou zaváháních porazila Wolves na vlastní půdě 2:0. Hlavní postavou zápasu se stal Moussa Diaby, jenž nejprve ve 36. minutě vsítil vítězný gól, na což navázal po změně stran i asistencí. Villans tak odčinili poslední ligový výprask na domácím stadionu od Tottenhamu, který zároveň přeskočili v tabulce na čtvrtém místě. Vlci se naopak museli po ostudném vypadnutí z FA Cupu smířit s další porážkou.

Do sobotního utkání nevstoupili United vůbec dobře, neboť je v úvodní půli domácí jasně přestříleli. První velkou příležitost měl v červeno-bílém dresu ve 24. minutě Toney, který utekl obráncům soupeře, avšak na konci akce jen orazítkoval levou tyč.

Obrovské štěstí měli hosté i o pár chvil později, když Zanka hlavičkoval do břevna. Ve 35. minutě se tragický výkon Manchesteru pokusil opět potrestat Toney, z hranice pokutového území ale pálil vysoko nad. Jako jediný tak těsně před pauzou zaměstnal Onanu hlavičkující Keane Lewis-Potter, ani on se ovšem na střeleckou listinu nezapsal.

V 54. minutě se po přihrávce Bruna Fernandese zjevil v ojedinělé šanci Red Devils Rasmus Höjlund, na připraveného Marka Flekkena však nevyzrál. Krátce nato musel své schopnosti prokázat rovněž Onana. Kamerunec nejprve zneškodnil střelu Jegora Jarmoljuka a následně si poradil i s dorážkou Lewise-Pottera.

V 58. minutě zazněla za hostujícím gólmanem potřetí branková konstrukce, do níž z voleje pálil Yoane Wissa. Když už o chvíli později dostal míč do sítě Toney, neplatil jeho zásah vinou těsného ofsajdu. Neskutečně smolný večer Bees pak dokonal Bryan Mbeumo, jenž také pálil do břevna.

To nejhorší nicméně přišlo pro Brentford až v 96. minutě, kdy se střelou k pravé tyči prosadil Mount. Poté se ale konečně usmálo štěstí i na domácí, když Toneyho pas před bránu zužitkoval Ajer.

