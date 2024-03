Newcastle předvedl proti West Hamu fantastický obrat, tři body mu vystřelili Isak s Barnesem

Fotbalisté Newcastlu nakonec ovládli duel 30. kola Premier League proti West Hamu, nad nímž po divokém průběhu zvítězili 4:3. Duel odstartovala chyba Vladimíra Coufala (31), po jehož faulu domácí proměnili penaltu a otevřeli skóre. Pak se sice Kladiváři do zápasu rychle vrátili a vypracovali si dvoubrankový náskok, ten jim však kvůli fantastickému střídání Strak nevydržel. V 67. minutě totiž na hřiště nastoupil Harvey Barnes (26), jenž zkraje závěrečné desetiminutovky srovnal a v nastaveném čase rozpoutal v St James’ Parku nádherným obstřelem nefalšovanou euforii. Smutný závěr klání na vlastní kůži prožil také Tomáš Souček (29), který stejně jako jeho český spoluhráč nastoupil v základní sestavě.

V dresu The Hammers se před reprezentační pauzou opět předvedl Coufal, jenž se díky další přesné přihrávce zařadil mezi nejproduktivnější beky soutěže. Ani jeho příspěvek ovšem nezabránil druhé po sobě jdoucí ztrátě West Hamu, který tak místo nejlepší čtyřky zůstal blíže právě Strakám. Ty naposledy srdnatě bojovaly na hřišti Chelsea, porážku se jim ale odvrátit nepodařilo.

Hned ve třetí minutě dostal Newcastle hosty pod tlak, z nějž vyústil nešikovný zákrok Coufala, jenž ve vápně zezadu srazil Anthonyho Gordona, a zavinil tak pokutový kop. Ten s přehledem po zemi proměnil Alexander Isak. S odpovědí přispěchal ve 21. minutě Michail Antonio, kterého do samostatného úniku vyslal milimetrovým centrem Lucas Paquetá.

Straky si mohly vzít vedení zpět ve 36. minutě, kdy razantní hlavička Gordona proplula kousek vedle pravé tyče. Ještě blíže k přesnému zásahu měl Bruno Guimaraes, jeho technický obstřel z hranice vápna však rozezvučel břevno. O to větším šokem byla pro domácí příznivce trefa Mohammeda Kuduse z 10. minuty nastavení, které předcházela kontroverzní rychlá rozehrávka stadardky.

Kladiváři si přenesli gólový apetit i do druhého dějství. Obranná hlavička Součka po rohovém kopu nastartovala rychlý brejk West Hamu, na jehož konci stál osamocený Jarrod Bowen, jenž uklidil míč k levé tyči. Aktivním Strakám následně bránila v korekci skóre vlastní nemohoucnost. Po nedostoupení Coufala při obranném zákroku se k balonu dostal Barnes, Lukasz Fabiaňski si ovšem jeho střelu z ostrého úhlu pohlídal. V 77. minutě byl už polský gólman krátký na druhou penaltu Isaka v utkání.

Chvíli nato si šikovně naběhl do uličky Barnes a přízemním pokusem mezi nohama Fabiaňského dorovnal stav duelu. Anglický šikula poslal fanoušky na stadionu St. James' Park do extáze v rané fázi nastavení, kdy si 16 metrů od branky odstavil obránce a poslal míč nechytatelně k pravé tyči. The Irons sice po vyloučení Gordona dohrávali v početní přesile, vyrovnávací zásah už však nepředvedli.

Newcastle tedy díky fantastickému závěru po téměř třech letech doma vyzrál na Kladiváře. V dalším kole jej čeká už 2. dubna Everton, West Ham změří v tentýž den v městském derby síly s Tottenhamem.

