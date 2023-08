Obrat na poslední chvíli. Ronaldo a spol. málem přišli o účast v prestižní soutěži

Saúdskoarabský tým Al-Nassr byl v úterý v Rijádu blízko pořádnému fiasku. S týmem Sabab Al-Ahli ze Spojených arabských emirátů totiž ještě v 88. minutě prohrával 1:2 a Ronaldovi (38) tak reálně hrozilo, že se neprobojuje do skupinové fáze asijské Ligy mistrů. V úplném závěru však Al-Nassr dokázal třemi góly v řadě katastrofu odvrátit a připsal si výhru 4:2.

Začátek utkání přitom vůbec nenasvědčoval tomu, že by se mělo odehrát velké drama. Talisca totiž poslal Al-Nassr do vedení v 11. minutě, když se prosadil hlavou po rohu Marcela Brozoviče. Pak ovšem přišly potíže. Vicemistra z roku 2015 poslal do vedení góly v 18. a 46. minutě Yahya Al-Ghassani a Saúdům tak hrozilo, že ze soutěže vypadnou.

V 88. minutě však Sultan Al-Ghannam hlavičkou vyrovnal a v páté minutě prodloužení Talisca svým druhým zásahem vrátil Al-Nassru vedení. Brozovič pak o dvě minuty později zpečetil výhru střelou zpoza pokutového území a potvrdil tak účast Al-Nassru ve čtvrtečním losování skupinové fáze.

Cristiano Ronaldo podruhé v řadě neskóroval, ale přihrál na poslední gól utkání. Naposledy se Portugalec radoval z gólu 12. srpna ve finále Poháru arabských mistrů.