Čech v Saúdské Arábii: Hvězdy pravou tvář země nepoznají. Ronaldův gól slavili i poražení

Před čtyřmi lety sbalil kufry a nabral směr, kam se většina Čechů zrovna dvakrát nehrne. Příští destinace – Džidda, Saúdská Arábie. Dnes je fyzioterapeut Pavel Mašát již na druhé štaci v Dammámu a s úžasem sleduje, jak v silně islámské zemi vypukla fotbalová horečka. "Fotbal je tu téma číslo jedna. Každý den mi pacienti hlásí, kdo už podepsal a kdo ještě z Evropy přijde," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Dresy anglických klubů, Realu Madrid či Barcelony nyní střídají Al-Nassr, Al Hilál či Al Ittihad. Je to prosté – hrdinové saúdských chlapců už nehrají v Evropě, ale přichází přímo k nim domů. "Obrací se to," přitakává Pavel Mašát.

Lidé navíc hodně dají na muslimskou víru. "Funguje to tak, že když ve světě hrál nějaký muslimský hráč, tak měl silnou fanouškovskou podporu. Jenže teď jsou tu Benzema, Mané či Koulibaly a lidé už přestávají fandit Realu či Chelsea," říká Mašát.

Jednu velkou hvězdu však země ropy a zemního plynu zatím pro svůj projekt neulovila, přičemž by tak velice ráda učinila – je jí Mohamed Salah. "I moje zdejší přítelkyně, která fotbal vůbec nesleduje, ví, že Salah je z Liverpoolu. Je tu pro lidi obrovskou modlou," vypráví mladý Čech o dění v Saúdské Arábii.

Žijete v Saúdské Arábii již čtyři roky. Jak moc velké budou rozdíly mezi hvězdnými fotbalisty a obyčejnými lidmi v zemi? Přijdou spolu vůbec do styku?

"Myslím si, že moc ne. Rozdíly tu určitě budou. I já žiji jinak než místní – cizinci, kteří zde pracují, bydlí v tzv. compoundech, což je ohraničený komplex, kde jsou obchody, restaurace, bazén, posilovna, hřiště. Taková malá Evropa ve městech. Nicméně Saúdská Arábie za poslední roky prochází velkými reformami. Nový princ má snahu zemi otevřít."

Takže budou v jakési bublině?

"Dá se to tak nazvat. Žijí tam především zaměstnanci velkých firem, jako je třeba Aramco, pro kterou pracuje spousta Američanů a Britů. Ale dá se tu najít i normální bydlení. Zpočátku jsem bydlel na hotelu, jelikož můj předchozí zaměstnavatel vlastnil i síť hotelů, ale nyní už jsem si našel svoje bydlení, jsem v nájmu a žiju jako běžní Saúdi."

To se ale Ronalda a spol. asi týkat nebude, že?

"Jejich život se oproti tomu evropskému vůbec nezmění. Budou zde ve zlaté kleci a opravdovou Arábii spousta z nich ani nepozná. Vždyť i pláže mají cizinci soukromé a ženy se na nich mohou koupat v bikinách a nemusí být zahalené."

Co říkají Saúdi na fotbalovou horečku, která vypukla?

"Fotbal je tu dlouhodobě sport číslo jedna. Bylo tomu tak i před čtyřmi lety, kdy jsem se sem přestěhoval, ale tehdy tu frčela hlavně Premier League, ohromně oblíbené jsou Real Madrid a Barcelona. A pak kluby, kde hraje nějaký muslimský hráč. Například Liverpool."

Do ligy proudili hráči z Evropy již v předešlých letech, ale bylo to jiné – nejednalo se o velké hvězdy. Dokazuje to, že se v zemi rodí něco nevídaného?

"Už dřív tu hráli Éver Banega, Odion Ighalo či Grzegorz Krychowiak… Užívali si to tu, žili v krásném bydlení, vydělávali si ohromné peníze, ale tím to dosud končilo. Nebylo o nich dál slyšet, nikde nic neprezentovali. Dneska vidíme, že to je rozdílné oproti tomu, co se dělo v Číně. Tam taková jména nepřišla."

Hlavní informace o saúdské lize Livesport / Profimedia

A jaký ohlas mají příchody jmen jako Ronaldo, Benzema či Neymar?

"Saúdi jsou trochu jako děti. Když jdou do kina na film s příběhem na způsob Rockyho, dopadne to dobře, film skončí a Saúdi vstanou a tleskají hlavnímu hrdinovi. A takhle je to tu i s fotbalem. Myslím, že jsou hlavně rádi, že se konečně ve světě o Saúdské Arábii mluví a jsou pyšní na to, že v jejich zemi hrají tak dobří hráči."

Berou to jako reklamu pro celou zemi?

"Dřív měli pocit, že se ve světě ví, že Saúdská Arábie má hlavně ropu, ale nikoho to moc nezajímá. Teď jsou rádi, že se mluví o fotbalových hvězdách."

Jak moc prožívají zápasy?

"Nejsou vyloženě fanoušci, kteří by chodili ve velkém na všechny zápasy. Na týmy, kde nehrají žádné hvězdy, přišlo 1500 diváků, přičemž do Rijádu přijde 60 tisíc lidí… Když jsem byl osobně na utkání, kdy vstřelil Cristiano Ronaldo první gól, dorazilo kolem 25 tisíc lidí a atmosféra byla super. Pamatuji si, že když se trefil, jeho gól slavili i fanoušci soupeře. Opravdu něco neskutečného. (směje se) No a pak jsem šel u nás na zápas a přišly tři tisíce. Je to hrozný nepoměr. Podle mého názoru bude liga cílit na to, aby se vysílala po celém světě. Jejím cílem není vyloženě dostat lidi na stadiony, ale být vidět."

Pohled z tribuny na zápas saúdské ligy Archiv Pavla Mašáta

Jak přijali místní fotbalisté v kabině Cristiana Ronalda? Nebyl kolem toho trochu povyk?

"Zaslechl jsem, že měl ohromný vliv na kabinu. Všichni se mu chtěli hned vyrovnat, což je nezvyk, protože v sobě nemají profesionalismus. Jsou schopni se ládovat fast foodem a colou, chodit někde po nocích a poté jít na trénink či zápas. Když si brankář vykloubil rameno a poslali jej na rehabilitaci, tak se běžně stávalo, že nepřišel a raději šel s kamarádem ven."

Takže pro ně může být přítomnost Ronalda velkým prozřením?

"Rozhodně. Uvidí, jaké to je. Jak se chová příkladný profesionál. Oni netuší, že bez tvrdé dřiny a přísné životosprávy ničeho nedosáhnou. Hrají si fotbal trochu po svém. Jsou super techničtí, milují hraní s balonem, ale chybí jim intenzita. Když se půjdete podívat na zápas, uvidíte neskutečné kličky, které se nevidí ani v české lize. Jenže běhat bude sotva jeden hráč. Ostatní stojí a sledují ho. Je to hrozně pomalé."

Máte ve fotbalových kruzích spoustu známých. Jak moc projektu saúdské ligy věříte?

"Teď je to téma číslo jedna. Každý den mi pacienti hlásí, kdo nově podepsal. Přijde mi, že každý z nějaké rodiny je ve fotbale nějak zapojený a má insiderské informace. Například o přestupu Neymara mi povídali ještě několik dní před tím, než se to začalo objevovat v médiích."

Neopadne ale tohle počáteční nadšení například jako v již zmíněné Číně?

"Mám klienta, jenž je blízký přítel ředitele celé ligy, bavili jsme se o fotbale několikrát a ještě před příchodem Ronalda a spol. mi tvrdil, že cílem je být druhou nejsledovanější ligou na světě. Oni opravdu věří, že mohou předstihnout Bundesligu, La Ligu či Serii A. Pouze na Premier League si netroufnou, protože ví, že je naprosto odskočená. Mají to navíc podložené analýzami, kde vidí, že zmíněné soutěže jdou ve sledovanosti postupně dolů."

Český fyzioterapeut žije v Saúdské Arábii několik let a má k tamnímu fotbalu blízko. Archiv Pavla Mašáta

A chtějí toho využít, proto masivně investují?

"Partnery mají podepsané na pět let. Na stejnou dobu přebral ligu i státní investiční fond. Nicméně je tu trend, že velké firmy budou dál investovat do všech klubů, liga se zprivatizuje. Ve druhé lize si obrovská společnost Aramco pořídila klub. Očekává se, že postoupí do první ligy a v příští sezoně bude nakupovat velké hráče, jako to dělají jiní."

Ale co tak najednou? Proč se Saúdská Arábie zbláznila do fotbalu a chce soutěžit s Evropou?

"Existuje tu vize 2030, kdy chce Saúdská Arábie transformovat celou svoji ekonomiku – dnes ji tvoří příjmy z těžby ropy a zemního plynu. Za sedm let to má být především turismus. Myslím si, že fotbal je pro ně prostředek, ne jak sem dostat turisty, ale aby se o zemi hodně mluvilo. A začíná se jim to dařit, protože je toho plný Twitter. I z toho pramení neskutečné prémie pro Neymara za příspěvky na sociální sítí o Saúdské Arábii."

Jak moc ty příspěvky o životě v islámské absolutní monarchii budou podle vás upřímné?

"Za sebe mohu říct, že život zde není špatný. Ba naopak! Troufám si říct, že si člověk rychle zvykne. Nedávno o tom někde mluvil Tomáš Vaclík, který se zná s Banegou, který tu hraje. Byl tu naprosto spokojený. Jasně, není to Evropa, není to Česko, ale můžete tu jít do skvělé restaurace, obchodů, do kina. Služby jsou tu na vysoké úrovni. Život v Saúdské Arábii bývá často zbytečně démonizovaný."

Co dalšího se ve smlouvách hráčů může ukrývat?

"Z neoficiálních zdrojů jsem slyšel, že hráči, kteří sem přijdou, musí dané procento vydělaných peněz reinvestovat v Saúdské Arábii. Není to vyloženě postavené na tom, že si sem přišli vydělat neskutečné peníze a zase odejdou. Takto bezhlavě to bylo postavené v Číně, kde navíc fotbal nebyl moc oblíbený, neexistovala tam pořádná infrastruktura a liga se ani nesnažila pracovat s PR. Zdejší liga už má deal s 26 broadcastovými skupinami a bude se vysílat po celém světě, včetně Česka."

Takže srovnání s Čínou nesouhlasí?

"Upřímně sám jsem zvědavý, jak to celé dopadne, protože Saúdi na tom s trpělivostí nejsou moc dobře. Na druhou stranu platí, že jestliže v Česku se držíme hodně při zemi, jsme trochu jako skanzen, tak zdejší lidé jsou daleko odvážnější a jsou ochotni následovat někoho, komu věří. Tím je korunní princ Muhammad bin Salmán. Prostý lid si myslí, že to s ním myslí vždycky dobře a dají na jeho názory. Vše tedy záleží na tom, zda bude projekt fungovat. Pokud ano a dosáhnou svých očekávání, může vydržet spoustu let."

Nejdražším přestupům vládně čerstvý příchod Neymara Livesport / Profimedia

A pokud se cíle nesplní?

"Dopadne to fiaskem, jen bych to nesrovnával s Čínou. Tady je to od začátku trochu jinak. Jasně, je to svým způsobem stejný sportwashing, ale kde dnes není? Můžeme se takto bavit o Kataru, kde bylo MS, přes Rusko, PSG až k Manchesteru City. Nicméně Saúdi k tomu přistupují trochu jinak, nejdříve si koupili klub v Premier League, když investovali do Newcastlu, a nyní budují domácí ligu. Nicméně rozdíl v myšlení Katařanů a Saúdů je v tom, že Saúdi hodně respektují názory druhých a nemají problém zaplatit odborníky a svěřit vedení do jejich rukou, což koneckonců můžeme vidět právě na Newcastlu."

Ano, anglický klub není vedený tak zběsile a nenakupuje všechny možné hvězdné hráče.

"Řekl bych, že je vedený daleko lépe než PSG. Budují tým postupnými kroky. Neunáhlili se k divokým nákupům a změnám trenérů. A to samé funguje v Saúdské Arábii, stát postupně přebírá celou ligu a zlepšuje podmínky. Každý klub inkasuje od Ministerstva sportu kolem 300 milionů korun jako základní budget. Další bonusy se odvíjí od infrastruktury, zázemí, mládeže. Za to pak kluby dostávají další dotace."

Jinými slovy stát chce podporovat i rozvoj saúdského fotbalu a výchovu vlastních hráčů?

"Rozhodně to podporují. Existují na to již řadu let různé programy, například spolupráce se Španělskem, kam odchází vybraní hráči se zdokonalovat, protože doma už se nezlepšují a doufají, že tam někoho zaujmou."

Nicméně Ronaldo do dvou tří let může s fotbalem skončit. Co bude pak? Budou Saúdi posílat hráče do evropských top klubů?

"Moje soukromá domněnka je, že když teď jejich hráči nechodí hrát za slavné kluby do Evropy, tak si kus Evropy přitáhli sem. Není to jen o hráčích, přišli sem i zajímaví trenéři, jako třeba Jorge Jesus, Espirito Santos, Steven Gerrard… Mluví se o příchodu Roberta Manciniho. A za pár let už zdejší hráči třeba za věhlasné kluby v Evropě budou moct hrát."

Výběr největších hvězd ligy Opta by StatsPerform

Jak moc velké zklamání bylo, že nevyšel příchod Lionela Messiho?

"Bylo velké, protože si mysleli, že je to jasná věc, že sem Messi půjde. Mají ho hrozně rádi, ale rozesmála mě jedna věc – v týdnu jsem se bavil s jedním chlápkem, který je do fotbalu zapálený a líčil mi, jak je vlastně rád, že sem nakonec přišel Ronaldo, protože Messi je přece ten horší. To bylo trochu úsměvné."

Vybral si USA, tak už pro ně není hrdinou?

"Neřekl bych, že už není hrdinou, ale Ronaldo je teď prostě víc, tím, že hraje u nich. Navíc je výhradně proti alkoholu, nepije ho a Messi je podle nich prostě divný. Ale zklamaní z toho, že jeho příchod nevyšel, určitě byli. Existuje asi jediný hráč, který by Messiho a Ronalda dokázal trumfnout a tím je Mohamed Salah. Pro ně by to byla daleko větší událost, kdyby sem přišel."

Kvůli víře?

"Třeba moje saúdská přítelkyně nemá ráda fotbal, nesleduje ho, ale ví, že v Liverpoolu hraje Salah a ten tu pro lidi znamená neskutečně moc. Myslím si, že právě on bude dalším vysněným hráčem. A když jsem viděl jeho chování a rozčarování proti Chelsea, tak bych se nedivil, kdyby se to povedlo ještě letos. Očividně ho situace v Liverpoolu trochu žere.“

Například Karim Benzema uvedl, že si Saúdskou Arábii vybral kvůli víře.

"Přestoupil do Ittihádu v Džiddě, která je asi 80 kilometrů od Mekky, což pro něj jako muslima určitě hodně znamená. Spousta lidí se na Saúdskou Arábii dívá jako na zemi, kde se nemůže pít alkohol, ale hráče, jako je Benzema, to vůbec netrápí. Přesun sem berou jako dar, že mohou žít v zemi, kde byl stvořen islám. Znám tu spoustu Indů či Pákistánců, jsou to moji kolegové, a jejich rodiny jsou pyšné na to, že mohou žít v Saúdské Arábii. Je to pro ně posvátná země."

Dá se konstatovat, že muslimští fotbalisté jsou pro Saúdskou Arábii ještě cennější než hvězdy typu Mbappého?

"Myslím, že jo. Oni ví, že když sem přivedou hráče z Afriky, například Koulibalyho, tak všichni z jeho rodné země budou fandit jeho klubu. To je obrovská masa lidí, která nefandila Chelsea, protože to byl jejich oblíbený klub, ale protože tam hrál Koulibaly, reprezentant jejich národa."

Rozumím, že Benzemu, Koulibalyho či Maného přesvědčila víra. Co však podle vás přivábilo Cristiana Ronalda? Vydělal si obrovské množství peněz v Evropě, vyhrál téměř vše, co se dalo vyhrát a z ničeho nic odešel do Saúdské Arábie. Co za tím vidíte?

"Asi moc netušil, do čeho jde. Také se to tu celkem řešilo, protože přicházel nesezdaný pár, navíc jeho partnerka Georgina je poněkud extravagantní… Takže téma to rozhodně bylo. Nicméně Saúdi umí skvěle prezentovat, předkládat vize a podle mě Ronalda naprosto zbláznili tím, že může být průkopníkem něčeho velkého, co má skvělou budoucnost. Problém je, že ne vždy to tady dopadne podle jejich představ."

Přivádět postarší hvězdy na překonání La Ligy či Bundesligy asi stačit nebude. Věříte, že jednou budou do Saúdské Arábie chodit i mladí hráči?

"Musela by je sem nalákat nějaká vize a záruka toho, že se zde budou nadále zlepšovat. Před nějakou dobou jsem zaslechl, že liga chce vytvořit tak silnou soutěž, aby zaujala Evropu a tam si řekli: OK, pojďme udělat společný projekt. A vidíte, teď už vylézá i oficiálně, že Saúdi chtějí do Ligy mistrů. Jsou zkrátka ambiciózní."

Dostanou se podle vás do Evropy?

"Dřív nebo později se to stane. Na jednu stranu kritizujeme věci, které se tu dřív děly, řešíme lidská práva, ale také nám není blbé si jejich peníze vzít. Žiju zde čtyři roky, nesouhlasím se vším, co se tu děje, ale vnímám, že nastávají změny. Země se snaží otevřít světu a tohle bude jeden z dalších zásadních kroků."