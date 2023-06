Za petrodolary a pro slávu. Přestupové běsnění má Saúdy dostat na fotbalovou mapu světa

Karim Benzema je jedním z hvězdných fotbalistů, kteří se za štědrou odměnou vydali dohrát kariéru do Saúdské Arábie.

Před šesti lety pobláznil fotbalový svět "čínský drak" a chvíli to vypadalo, že k velké zdi zamíří i ty největší hvězdy. Tohle šílenství časem pominulo a prim na trhu s hráči začala hrát zase Evropa. Momentálně se zdá, že jsou tradiční adresy opět na ústupu. Do hry se vložily saúdskoarabské petrodolary a starý kontinent opět ztrácí své hvězdy. Za štědrou odměnou utekli dohrát kariéru Karim Benzema (35) či N'Golo Kanté (32), ale také v nejlepších letech žádaný Rúben Neves (26).

"Myslím si, že saúdské kluby dělají chybu," prohlásil na konci minulého týdne předseda UEFA Aleksandr Čeferin a pokračoval: "Měly by spíš investovat do akademií pro mladé hráče, přivést kvalitní trenéry a vychovávat vlastní hráče."

"Kupování hráčů na sklonku kariéry není cestou vpřed. Podobnou chybu už udělali v Číně, kam vodili hráče, kteří už pomalu končili s fotbalem," dodal pětapadesátiletý slovinský funkcionář.

"Řekněte mi jméno jediného hráče, který je v nejlepším věku a rozhodl se jít nastartovat kariéru do Saúdské Arábie," uvedl. "Není to jen o penězích. Hráči chtějí vyhrávat tituly v kvalitních ligách. A ty jsou v Evropě," doplnil.

Korejec proti proudu

Je to však nutně pravda? Ano, v drtivé většině případů odcházejí na Blízký východ hráči na sklonku kariéry. Hvězdy, které si chtějí přilepšit na důchod. Po Ronaldovi jsou to zmiňovaní Francouzi Benzema a Kanté, přičemž stále sílí spekulace o dalších jménech: Eduard Mendy, Pierre-Emerick Aubameyang, Kalidou Koulibaly, Matt Doherty...

Třeba pro Chelsea je tento boom darem z nebes. Přepláceným "veteránům" dají díky Saúdům sbohem a uvolní tak místo i finance pro mladší, perspektivnější hráče.

Vábení petrodolarů však naslouchají i ti, kterým je čerstvě 30 či dokonce méně. Stále hlasitěji se skloňuje odchod třicetiletého Hakima Ziyecha, jenž by měl jistojistě Evropě pár let ještě co nabídnout. A marocký šikula v tom není sám. Fabrizio Romano, který se specializuje na přestupy, zmiňuje i o necelý rok staršího Marcela Brozoviče, čerstvého finalistu Ligy mistrů.

Na pováženou je pak možný odchod východním směrem Saúla Niguéze, který je ve 28 letech v Atlétiku Madrid na sportovních vrcholu. A Čeferinova slova shazuje i Callum Hudson-Odoi, teprve dvaadvacetiletý produkt akademie Chelsea, který po jarním hostování v Leverkusenu koketuje hned se dvěma saúdskoarabskými kluby.

Proti proudu se naopak postavil například Heung-Min Son. "V Premier League mám ještě spoustu práce. Na penězích mi teď nezáleží," odmítl Jihokorejec spekulace o přesunu do Arábie.

Využít populační potenciál

Z pohledu Saúdů dává mimořádná aktivita na přestupovém trhu, navzdory Čeferinově názoru, smysl. Země je závislá na zisku z prodeje ropy, což však nebude trvat věčně. A tak se snaží vybudovat vlastní zábavní průmysl a využít tak neuvěřitelného potenciálu saúdskoarabské populace. Ta je ze 70 % mladší 40 let a z drtivé většiny ji zajímá fotbal.

Nejrozšířenější sport na světě je logicky populární i v Saúdské Arábii. To se ostatně ukázalo na posledním mistrovství světa, kde Sokoli i díky masivní fanouškovské podpoře z ochozů porazili pozdější šampiony z Argentiny.

Saúdové na MS šokovali výhrou 2:1 nad Argentinou. Profimedia

Už nyní má Saudi Pro League velmi slušnou úroveň a díky zimnímu příchodu Cristiana Ronalda i velkou sledovanost ve světě. Kvalita soutěže, sledovanost i cestovní ruch by se měly ruku v ruce zvyšovat s příchodem hvězdných hráčů.

Vrcholní představitelé "saúdskoarabského přestupového běsnění" si zkrátka řekli: "Pojďme udržet peníze v naší zemi. Dostaneme Saúdskou Arábii na fotbalovou mapu světa."

Nutno dodat, že se jim to zatím daří velmi přesvědčivě... Jaký však bude další krok? Dost možná pořadatelství MS, nejlépe v roce 2030 v rámci akce, o níž se hovoří jako o prvním "mistrovství světa na třech kontinentech" – Saúdská Arábie by se o něj podělila s Řeckem a Egyptem.