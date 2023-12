AC Milán pomohl debutující mladík. Fialky zlomily Veronu, AS Řím padl. Inter navýšil náskok

AC Milán v utkání 16. kola Serie A porazil na San Siru Monzu 3:0. Hlavní postavou se při snovém debutu v A-týmu Rossoneri stal obránce Jan-Carlo Simič (18). Na hřiště se dostal kvůli zranění Tommase Pobegy a na konci první půle si připsal premiérovou trefu v dospělém fotbale. Fiorentina přetlačila Veronu brankou Lucase Baltrána v závěru 1:0, Antonín Barák odehrál proti svému bývalému zaměstanvateli druhý poločas. Duel mezi Udinese a Sassuolem skončil remízou 2:2. AS Řím překvapivě prohrál v Boloni 0:2 a ligový lídr Inter zvítězil 2:0 na hřišti Lazia a navýšil náskok na druhý Juventus na čtyři body.

Krátce po nevydařené hlavičce Oliviera Girouda v samém úvodu předvedl úžasné sólo přes čtyři hráče Tijjani Reijnders a zakončením mezi nohy brankáře otevřel skóre. Rossoneri byli při chuti, ale proti stál Michele Di Gregorio, který v krátkém časovém sledu zneškodnil střelu Christiana Pulišiče i následnou ránu Thea Hernándeze. Ve 28. minutě zamířil z hranice vápna Alessandro Florenzi, ovšem jeho pokus vyškrábl De Gregorio. Před přestávkou potáhl míč Rafael Leão, jehož přihrávku na malé vápno uklidil Simič.

Domácí i v druhém dějství zůstali velmi aktivní a svůj další gól mohl přidat v 53. minutě Simič, avšak jeho hlavička mířila těsně vedle pravé tyče. Monza se odmítala vzdát a ke snížení skóre měl možnost Andrea Colpani, když vypálil před šestnáctkou na Mikea Maignana, ale ten stačil vyrazit míč nad břevno. V 76. minutě rozjeli domácí krásnou kombinaci, kterou ozdobil úspěšným zakončením k pravé tyči Noah Okafor. Domácí úpravu výsledku nedovolili, a tak si kromě tří bodů připsali i čistý štít.

Domácí do zápasu nevstoupili šťastně, neboť již ve druhé minutě brankář Pietro Terracciano podcenil rychlost Martina Hongly a v malém vápně kamerunského záložníka fauloval. Míč si postavil Milan Djurič, Terracciano však napravil své zaváhání a špatně zahraný pokutový kop i následnou dorážku zlikvidoval. Gólman Fiorentiny čaroval dál, když v deváté minutě vytáhl střelu Cyrila Ngongeho z bezprostřední blízkosti. Síť na druhé straně poté rozvlnil M’Bala Nzola, při zpracování si však pomohl rukou, a skóre se tak neměnilo.

Fiorentina držela míč na svých kopačkách, nebezpečná ale byla především Verona. Ve 29. minutě na malém vápně hlavičkoval Djurič, stejně jako při penaltě však trefil brankáře. O chvíli později si po přihrávce na penaltu vylámal zuby na Terraccianovi i Ngonge. Fialky na ofenzivní snažení hostů nenašly odpověď a do kabin odcházely bez jediné střely na branku. Po změně stran sáhl domácí trenér Italiano hned ke třem střídáním, na hřiště poslal i českého záložníka Baráka.

Změny byly hned zřejmé, ve 47. minutě se v šanci objevil Jonathan Ikoné, ani on však nezamířil mezi tři tyče. Ani živější domácí však nezpomalili ofenzivu Verony, která se i nadále více tlačila do zakončení a vytvářela nebezpečné situace před Terraccianem. Trápení Fiorentiny v 79. minutě prolomil Beltrán, který využil malého důrazu obránců Verony po jednom z centrů a díky výrazné teči Bruna Amioneho poslal svůj tým do vedení. Hosté se i po obdrženém gólu tlačili dopředu, Fialky si však těsné vedení zkušeně pohlídaly.

Přestože šli domácí do dvougólového vedení zásluhou přesné trefy a asistence Roberta Pereyry, museli se po smolné závěrečné půlhodině smířit s bodem. V 59. minutě byl totiž vyloučen Pereyrův argentinský krajan Martín Payero, což dodalo hostům potřebnou vzpruhu. Dvakrát se pak z penaltového puntíku prosadil Domenico Berardi, čímž znovu odsunul domácí blíže sestupovému pásmu.

Začátek zápasu nemohl fanoušky ofenzivního fotbalu z hlediska šancí nadchnout. Slibně se vyvíjející rozjezd Giallorossi zhatil ve 37. minutě Nikola Moro, jenž si připsal svůj první ligový gól v sezoně. Druhý poločas otevřel smolným zákrokem Rasmus Kristensen, jehož noha odrazila míč do vlastní branky. Svěřenci Josého Mourinha se tak nedokázali vyrovnat s řadou absencí v ofenzivních řadách, domácí se naopak posunuli již na čtvrtou pozici.

Duel od úvodních minut nabízel vyrovnanou podívanou, přičemž aktivnější na útočné polovině byli spíše hráči Lazia. Obrana Interu však byla zformována velmi pevně a svého soupeře do gólových šancí příliš nepouštěla. Výjimkou byla akce Manuela Lazzariho, který přesným centrem našel na zadní tyči Cira Immobileho. Italský útočník nicméně z dobré pozice mezi tři tyče nezakončil.

Vedení se tak trochu překvapivě ujali fotbalisté v oranžových dresech. Lautaro Martínez vystihl ve 40. minutě špatnou malou domů, oběhl bezmocného brankáře Ivana Provedela a pohotově dopravil balon do prázdné brány. Krátce po změně stran mohlo být srovnáno. Nicoló Rovella uspěl v osobním souboji, s balonem prošel až do pokutového území, jenže jeho prudkou přízemní střelu z pravé strany zlikvidoval povedeným zákrokem Yann Sommer.

Hráči Interu byli v zakončení mnohem efektivnější. V 66. minutě se po přihrávce od Nicola Barelly prosadil z levé strany šestnáctky přesnou ranou k tyči Marcus Thuram. Pojistku mohl přidat chvíli po něm Henrikh Mkhitaryan, v cestě mu však stál fantastický Provedel, který další změnu skóre nepřipustil. Všechny naděje Lazia na zvrat v zápase utnul Lazzari, který se nechal zbytečně vyloučit.