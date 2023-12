Chiellini ukončil kariéru. Bylo to nejkrásnější dobrodružství mého života, vzkázal

V zámoří o víkendu vyvrcholila sezona MLS a s ligovým ročníkem skončila i jedna velká kariéra. Poslední profesionální zápas za sebou má Giorgio Chiellini (39), ikona novodobého italského fotbalu, někdejší kapitán Juventusu i Squadry Azzurry a mistr Evropy.

Italský obránce strávil poslední rok a půl v Los Angeles FC. Před rokem se stal šampionem MLS a se spoluhráči měl nakročeno k obhajobě titulu, čáru přes rozpočet jim ale ve finále udělal Columbus Crew.

"Byl jsi (fotbale) nejkrásnějším a nejvášnivějším dobrodružstvím mého života," napsal Chiellini na sociálních sítích. "Byl jsi mi vším. Prošel jsem s tebou jedinečnou a nezapomenutelnou cestu."

"Nyní je však čas začít nové kapitoly, čelit novým výzvám a napsat další důležité a vzrušující stránky života," dodal rodák z Pisy, jenž má ve své sbírce devět italských titulů a pět domácích pohárů.

Jeho kariéru nezastavilo ani vážné zranění kolenních vazů z roku 2019, po zotavení se dokázal vrátit zpět a s italskou reprezentací triumfoval na evropském šampionátu.

Celkem národní dres oblékl ve 117 zápasech, což jej v historických tabulkách řadí na páté místo. S Itálií si zahrál také na MS v letech 2010 a 2014, během působení v národním týmu zaznamenal osm branek a čtyři asistence.

Kariéru začal v Livornu, za které roce 2001 v 16 letech debutoval na profesionální úrovni a nastoupil za něj k 62 utkáním. V roce 2004 přestoupil do Fiorentiny, kde si v září 2004 odbyl premiéru v Serii A.

Chiellini odehrál ve Fiorentině jednu sezonu, poté přestoupil do Juventusu. Tam vydržel až do loňska, kdy odešel do LA. "Gratulujeme Giorgiovi k legendární kariéře," vzkázal klub na sociákních sítích.

"Jsme vděčni, že se rozhodl strávit posledních 18 měsíců své kariéry v LAFC. Giorgio je nejlepší obránce své generace a ještě lepší člověk. Překonal vysoká očekávání, která jsme do něj vkládali na hřišti i mimo něj. Jeho vůdčí schopnosti, profesionalita a charakter zanechají v LAFC trvalý odkaz," uvedl videprezident LAFC John Thorrington.