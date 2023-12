Highlighty víkendu: Rychlopalba Frankfurtu, rozjetý Everton i rekord ženské ligy

Víkendové dění bylo opět bohaté a v tradičních Highlightech víkendu je co probírat. Zaujal třeba rekord anglického ženského fotbalu, dominance Frankfurtu nad Bayernem, skvělá forma potrestaného Evertonu, ale i ošklivý zákrok ve švýcarské lize.

Gól víkendu

Michel Platini už dávno nehraje, současní fotbaloví fanoušci ho mají spojeného spíš s korupčním skandálem. Jeho skorojmenovec Platiny ale pálí dál. 33letý Brazilec hrající za druholigové portugalské Marítimo o víkendu vystřihl tyhle parádní nůžky. Byl to jeden ze dvou jeho gólů při jasné výhře 4:0 proti Vilavardense. Extra body za to, že netrefil obránce, který šel do souboje hlavou...

Smolař víkendu

Smolařem musíme vyhlásit člověka, který byl na špatném konci tohohle zákroku... "Pachatelem" šlapáku do nejcitlivějších míst byl Taulant Xhaka, dlouholetý hráč Basileje. Červená karta, kterou za něj dostal, byla pro bratry Xhakovy už 19. v jejich bohatých kariérách. Taulant a známější Granit, toho času v Bayeru Leverkusen, mají evidentně na konci roku největší chuť na ostré zákroky. V prosinci totiž byli vyloučeni třikrát, žádný jiný měsíc v roce tolik jejich prohřešků neviděl.

Ze sociálních sítí

Když vašemu týmu odečtou 10 bodů a tím vás pošlou na sestupová místa, mnozí fanoušci propadnou mizérii a skládají zbraně. V Evertonu nemusí, mají totiž kouče Seana Dyche, který je na zachraňování týmů odsouzených k záhubě specialista. Toffees pod ním táhnou sérii tří výher, navíc proti velkým, ambiciózním týmům – po jasné výhře 3:0 nad Newcastlem porazili 2:0 také Chelsea. Reakce od fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat: Odečet bodů, který by jiné zlomil, udělal z Evertonu tým na úrovni Brazílie v nejlepších letech, vtipkují.

Statistika víkendu

Manuel Neuer zažil o víkendu jeden z nejhorších zápasů v dresu Bayernu. Statistiky mače s Frankfurtem hovoří o povětšinou vyrovnané partii, xG (očekávané góly) měl Bayern dokonce vyšší (1.98 proti 1.61). Reálné skóre ale říká: 5:1 pro Eintracht. Ten dal všech pět branek za pouhou hodinu hry, Bayern takhle rychlý výprask dostal naposledy v roce 1975. Od stejného týmu! Že tým mladého kouče Dina Topmollera na nic nečeká a útočí od první chvíle dokazuje i statistika útočníka Omara Marmoushe. 24letý Egypťan dal v sezoně sedm branek, pět z nich v první čtvrthodině zápasu.

Příběh víkendu

Možná rovnou příběh sezony? Girona je stále fenoménem LaLigy, v sezoně prohrála jediný zápas, a to s druhým Realem Madrid. Mnozí jí předpovídali, že proti Barceloně přijde porážka číslo dvě, jenže překvapivý lídr katalánské derby jasně ovládl. Klub, který patří pod City Football Group, tedy skupinu vlastnící mimo jiné i Manchester City, porazil slavného rivala na jeho hřišti 4:2. S dvoubodovým náskokem v čele dál živí naději na to, že bude "španělským Leicesterem" a urve titul. Bylo by to poprvé za 20 let, co by se mistrem stal někdo mimo trojici Real, Barcelona, Atlético. Naposledy se to v sezoně 2003/04 povedlo Valencii.

Fotka víkendu

Arsenal o víkendu zažil dva různé příběhy. A tým prohrál s Aston Villou a přenechal první místo v tabulce Premier League Liverpoolu. To ženy v dresu Gunners se činily, porazily rivalky z Chelsea 4:1, dotáhly se na ně v čele tabulky a hlavně vytvořily nový rekord WSL, nejvyšší ženské soutěže v Anglii. Na Emirates Stadium dorazilo 59 042 diváků, aby sledovalo dominantní výkon Beth Mead a spol.