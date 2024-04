Šestá trofej a útok na 100 bodů. Neuvěřitelný pocit, říká Inzaghi po prvním titulu s Interem

Trenér Simone Inzaghi (48) považuje zisk italského titulu s fotbalisty Interu Milán za něco neskutečného. Řekl to v rozhovoru pro DAZN. Od příchodu na jejich lavičku v roce 2021 získal s "Nerazzurri" šestou trofej, Serii A ale ovládl poprvé. Jubilejní dvacáté "scudetto" je pro Inter o to cennější, že ho vybojoval po výhře 2:1 nad městským rivalem AC v pondělním 33. kole, čímž ho zároveň v počtu titulů předstihlo.

"Je to neuvěřitelný pocit, podařilo se nám něco neskutečného. Za tímto úspěchem stojí řada lidí. V první řadě hráči, ale také ředitelé a prezident Steven Zhang. Vyšli nám vstříc, cokoli jsme na této cestě potřebovali," prohlásil Inzaghi, který dovedl Inter k prvnímu titulu po třech letech.

Jeho svěřenci mají v čele tabulky pět kol před koncem nedostižný náskok 17 bodů na druhý AC. V této sezoně Serie A prohráli pouze doma se Sassuolem. Jako druhý tým v historii italské ligy může Inter překonat hranici 100 bodů, což se dosud povedlo pouze Juventusu v ročníku 2013/14 (102). Zároveň mu od příští sezony přibude na dresu druhá hvězdička značící dvě desítky titulů.

Od založení Serie A před ročníkem 1929/30 je Inzaghi třetím nejúspěšnějším trenérem milánského klubu. S mužstvem vybojoval dva Italské poháry a tři domácí Superpoháry, v minulé sezoně s ním navíc došel do finále Ligy mistrů, kde nestačil na Manchester City. Více trofejí (7) získali na lavičce "Nerazzurri" jen Helenio Herrera a Roberto Mancini.

"Pro mě i můj realizační tým to byla dlouhá cesta. Každý den se snažíte zlepšovat. Když si vzpomenu na debut v Lize mistrů a zápasy proti Realu Madrid a Liverpoolu, které nakonec v té sezoně hrály spolu finále, už tehdy jsem viděl slibné náznaky. Byl jsem si jistý, že na tom můžeme stavět a že můžeme dosáhnout na šest trofejí," uvedl Inzaghi.

Hráči podle něj pochopili, co po nich chce. "Poslední tři roky byly neuvěřitelné, i když si to teď pravděpodobně neuvědomujeme. Já tedy nejspíš ne. Mám ale obrovskou radost za všechny, kteří tu s námi mohli titul oslavit," řekl osmačtyřicetiletý rodák z Piacenzy.

Statistiky utkání AC Milán - Inter Milán Opta by Stats Perform

Triumf Interu v derby zařídili Francesco Acerbi a Marcus Thuram, za AC snížil Fikayo Tomori. Utkání poznamenal nervózní závěr. V nastaveném čase byli po rozmíšce vyloučeni Denzel Dumfries z Interu a milánský Theo Hernandez, těsně před závěrečným hvizdem uviděl červenou kartu ještě kapitán AC Milán Davide Calabria.

"Bylo to dobré utkání. Škoda, že v posledních pěti minutách se to trochu vymklo kontrole, do té doby se hrálo fér. Hráli jsme dobře, v první půli jsme mohli přidat další gól, ale i tak máme velkou radost," řekl Inzaghi.

"Chci pogratulovat AC Milán. Nebylo to pro ně snadné. Bojovali tvrdě až do konce. Byl to skvělý soupeř a budou jím i v budoucnu," podotkl někdejší hráč i kouč římského Lazia.