Jako dítě cestoval na utkání Juventusu osm hodin, teď bude Giuntoli jeho sportovním šéfem

Posilování kádrů a odchody nepotřebných hráčů za účelem zachránit klubové pokladny, i o tom je letní přestupové období ve fotbale. A zatímco se týmy doslova předhánějí v tom, kdo podepíše co nejzajímavější hráče, turínský Juventus by mohl svůj "přestup roku" uskutečnit daleko od zvuků brankové konstrukce či vůně posekaného trávníku. Novým sportovním ředitelem slavného klubu se stal Cristiano Giuntoli (51).

O Giuntoliho schopnostech se začalo hlasitě mluvit ve chvíli, kdy jeho předchozí zaměstnavatel Neapol v minulé sezoně ukončil 33 let dlouhé čekání na mistrovský titul. Právě rodák z Florencie byl důležitým prvkem, který tahal za nitky v zákulisí a postupně doplňoval tým o šikovné fotbalisty.

Giuntoli je známý svým citem pro výběr neznámých hráčů s velkým potenciálem stát se hvězdami. Pod Vesuvem působil od roku 2015. V úvodních sezonách sice klub zažil několik zklamání, ale v uplynulém ročníku Serie A se kruh uzavřel a hráči SSC zvedli nad hlavu vytoužené Scudetto. Jména jako Victor Osimhen, Kim Min-Jae, Chviča Kvaracchelija nebo Eljif Elmas najednou zná úplně každý.

Spící obr

A to je přesně něco, co turínský fotbalový obr potřebuje. Klub má za sebou katastrofální sezonu plnou nevýrazných výkonů na hřišti a problémů mimo něj. Nové vedení Juventusu se musí vyrovnat s neúčastí v evropských pohárech, a tak si bude muset utáhnout opasek na přestupovém trhu. Dny příchodu velikánů typu Cristiana Ronalda jsou nenávratně pryč...

Fanoušci Bianconeri doufají, že Giuntoli dá vzpomenout na časy Giuseppeho Marotty. Když v roce 2018 odešel do nenáviděného Interu, smutek v táboře příznivců Staré dámy byl obrovský. Nerazzurri se od příchodu respektovaného funkcionáře těšili ze Scudetta a před několika měsíci zdatně konkurovali favorizovanému Manchesteru City ve finále milionářské soutěže. Marotta všechno navíc dokázal se značně omezeným rozpočtem.

Forza Juve

Juventus je specifický klub. Buď ho milujete, nebo nenávidíte. Historii nejúspěšnějšího italského týmu píší lidé, kteří byli ochotni za svoje "Juve" dát první poslední. Giuntoli by mohl být právě tím chybějícím dílkem do skládačky.

"Je to neuvěřitelný, nepopsatelný pocit. Když jsem byl malý, jezdil jsem osm hodin autobusem z Prata do Turína, jen abych viděl hrát Juventus. Tento okamžik věnuji svému otci, který mě naučil, co to znamená být Juventinem," prohlásil Giuntoli krátce po svém jmenování a okamžitě si získal fanoušky na svou stranu. Koneckonců je jedním z nich.

Své schopnosti Giuntoli dokazoval už ve Spezii, kterou dovedl k postupu do Serie B. Husarského kousku dosáhl v pozici sportovního ředitele v Carpi. Klub se dočkal hned čtyř postupů během pěti sezón. Následně Giuntoli přešel do Neapole, nyní ho čeká práce v klubu, který je pro něj srdcovou záležitostí.

"Juventus je fascinující a ambiciózní. Myslím, že musíme pracovat tvrději než ostatní. Teprve čas ukáže, zda se to podaří. Říkám o sobě, že jsem pracovitý člověk. Podařilo se nám odložit slovo 'já', rád bych dal dohromady mnoho hlav se společným srdcem," prozradil.

Přestože neúčast v Lize mistrů zasadila slavné značce krvácející ránu z hlediska prestiže i financí, nové vedení chce toto období využít ke stabilizaci a položení základů pro novou, úspěšnou éru.