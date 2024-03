Paběrkující Neapol doma nezvládla duel s Atalantou, výhru o tři góly řídil Mirančuk

Atalanta zvítězila ve 30. kole Serie A v Neapoli 3:0 a upevnila si pozici zaručující účast v evropských pohárech. Tým z Bergama nasměroval gólem a asistencí k výhře Aleksej Mirančuk (28), jenž před pár dny skóroval i v kontroverzním duelu ruské reprezentace se Srbskem. Úřadujícímu italskému šampionovi, který hrál v limitované edici bílých dresů, tak jistě v ofenzivě scházel Chviča Kvaracchelija (23). Ten se totiž po historickém postupu Gruzie na Euro zotavoval ze svalového zranění.

Na první šanci nemuseli diváci dlouho čekat. Už ve třetí minutě vyslal skvělou průnikovou přihrávku Mario Pašalič a Mirančuk běžel sám na bránu. Ruský fotbalista zvolil přízemní zakončení, ale trefil pouze tyč. Poté se hra z obou stran trochu uklidnila. Další vzrušení přišlo až ve 26. minutě, kdy po centru z levé strany vznikl v pokutovém území Neapole velký zmatek. Po několika hlavičkách a odrazech nakonec kopl míč do branky Mirančuk a Bergamo se dostalo do vedení.

O chvíli později se hosté málem radovali znovu, když si za obranu soupeře naběhl Pašalič, Alex Meret však včasným výběhem gólu zabránil. V závěru první půle ještě zvýšil náskok Lombarďanů Gianluca Scamacca, který přesnou střelou zpoza vápna umístil balon do levého dolního rohu.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Do druhého poločasu vstoupili domácí s cílem otočit nepříznivý výsledek, ale scházelo jim štěstí. V 55. minutě totiž zleva napálil míč do vzdálenější tyče Piotr Zieliňski a následnou střelu za hranicí velkého vápna tečoval Victor Osimhen tak, že Marco Carnesecchi měl co dělat, aby balon na brankové čáře vyrazil také alespoň na tyč.

Atalanta si hlídala vedení a sama hrozila z protiútoků. Udeřit mohl Ademola Lookman, ale jeho ránu z levé části vápna Meret vyrazil. Poslední hřebíček do neapolské rakve zarazil nejlepší střelec Bergama Teun Koopmeiners, který po akci z levé strany poslal balon nechytatelně na zadní tyč.