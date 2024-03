Felipe Melo chce přísné tresty pro Alvese a Robinha: Musí zaplatit za to, co udělali

Brazilský veterán Felipe Melo (40) nemá pro sexuálně orientované zločiny spáchané jeho krajany Robinhem (40) a Danim Alvesem (40) žádné pochopení. V rozhovoru pro Globo Esporte se k jejich kauzám neváhal vyjádřit, podstatné podle něj je, aby si oba odpykali řádné tresty a odradili od podobného chování ostatní.

Brazilský internacionál zdůraznil, že dívkám, které se staly oběťmi incidentů, a jejich rodinám náleží úcta. "Především o tom nikdo není povinen mluvit, měli bychom je za to respektovat. Mám patnáctiletou dceru. Kdyby to udělali jí, myslím, že bych tu dnes nebyl, abych poskytl tento rozhovor," řekl.

Trest by měl být podle 22násobného brazilského reprezentanta v obou případech přísný a hlavně vykonaný. "Musí zaplatit za to, co udělali. Pokud jsou odsouzeni, není o tom žádných pochyb. A ať je to poučení pro ostatní, aby se něčemu takovému vyvarovali. Je to velmi vážné, nemá smysl se z toho vykrucovat. Musí si trest odpykat a po propuštění musí být resocializováni," dodal.

V případě Daniho Alvese by podle trojnásobného vítěze Copa Libertadores nemělo stačit složit kauci. "Není možné, že už je venku z vězení. Myslím, že to je pro někoho, kdo něco takového provede ženě, příliš málo. Představte si pocity té dívky, jejích rodičů. Jakmile je ten člověk odsouzen, měl by to pro něj být konec," uvedl.

"Do svědomí si musí sáhnout každý sám. Máme povinnost vychovávat své děti a vzdělávat je. Vychovávat své syny a dcery tak, aby se něco podobného nestávalo," uzavřel.