Acerbi byl v kauze domnělého rasismu zproštěn viny. Dělalo se z toho, jako bych někoho zabil, řekl

Francesco Acerbi (36) se podělil o svou verzi sporu týkajícího se rasistické urážky Juana Jesuse z Neapole. Obránce Interu v něm byl zproštěn viny, protože se nenašel jasný důkaz, že svého protihráče skutečně urazil. Hráč, jemuž kvůli kauze unikla reprezentační pozvánka, o své zkušenosti promluvil pro list Corriere della Sera. Mrzí ho zejména, jaký tlak na něj byl vyvíjen a jak se k němu zachovali ostatní lidé.

"Jsem smutný a je mi to líto," začal Acerbi a dodal, že jde o případ, v němž všichni prohráli. "Když jsem byl zproštěn viny, viděl jsem, jak lidé kolem mě reagují... jako kdybych byl po deseti letech ve vězení propuštěn. Byly to velmi těžké dny," řekl.

Zkušený obránce odůvodnil i své rozhodnutí počkat s veřejným vystoupením. "Věřil jsem ve spravedlnost a nechtěl jsem riskovat, že budu přiživovat kauzu, která už tak nadělala obrovský humbuk. Teď, když je tu rozsudek, bych rád řekl, co si myslím, aniž bych chtěl nějak pošpinit Juana Jesuse. Naopak je mi ho také velmi líto. Ale nemůžete někoho označit za rasistu kvůli špatně pochopenému slovu v emocionálně vypjaté hře. A nemůžete tak činit ani poté, co už jsem byl zproštěn viny," dodal Acerbi.

Prohlášení Acerbiho. Opta by Stats Perform

Rozsudek bere 34násobný italský reprezentant jako vysvobození, radost ale nemá. "Byl jsem – a stále jsem smutný z celé té situace, která vznikla. Jsem smutný z toho, jak to dopadlo na hřišti, z toho, jak to dopadlo mimo něj a z toho, jak na mě všichni napochodovali, aniž by znali pravdu. I po osvobozujícím rozsudku se cítím velmi naštvaný. Dělalo se z toho, jako bych někoho zabil," hlesl.

Bývalý hráč Sassuola nebo Lazia odmítá jakákoli obvinění z rasismu a doplnil, že jeho vzorem je George Weah. "Ostatní prostě někoho ponižují, vyhrožují jemu i jeho rodině zabitím, ale za co? Za něco, co se stalo na hřišti. Oni u toho nebyli a rasismus s tím nemá nic společného. Neberte mě špatně, rasismus je vážná věc, ale ne údajná urážka," rozčiloval se obránce Interu.

Statistiky hráče. Livesport

"Proto si myslím, že když uděláte chybu, je správné, že za ni zaplatíte – jako když jsem zaplatil pokutu za ukázaný prostředníček fanouškům římského AS, kteří na mě křičeli 'musíš umřít'. Tisíce lidí to na mě pokřikovaly poté, co jsem dvakrát překonal rakovinu," vzpomínal Acerbi na bolestivá období.

Velká zloba mu ublížila

Kvůli zdravotním problémům a následném návratu plnil Ital titulní stránky novin a nejen o nich napsal také knihu s názvem Tutto bene (česky Vše dobré - pozn. red.). "Díky tomu jsem silnější, nikdy jsem neměl strach. Ta krutá zloba, kterou jsem proti sobě v poslední době zažil, mi ale ublížila. Udělal jsem tolik pro to, abych se vypracoval a stal se příkladem vytrvalosti a profesionality a najednou hrozilo, že v jednom okamžiku o všechno přijdu," litoval obvinění z rasismu.

Kvůli němu ostatně také přišel o místo v A-týmu národního týmu, z jehož nominace byl vyloučen. "Zatím se k reprezentaci raději nebudu vyjadřovat. Nejlepší bude to nejprve probrat s (Lucianem) Spallettim. Jsem unavený, po dnešku celou kauzu uzavírám a už o tom nechci mluvit," má jasno Acerbi.