Pogba si kvůli dopingu nezahraje čtyři roky. Jsem šokovaný a zlomený, reagoval

Záložník Juventusu Paul Pogba (30) dostal od Italského antidopingového úřadu čtyřletý zákaz působení ve fotbale. Francouzský mistr světa z roku 2018 měl pozitivní test na testosteron v srpnu po ligovém zápase s Udinese, čtyřletý trest pro něj může znamenat konec kariéry.

Mistr světa z roku 2018 měl pozitivní test na testosteron při namátkové dopingové kontrole loni 20. srpna po utkání s Udine, do nějž nezasáhl. Za Juventus pak nastoupil do dalších dvou zápasů, po zveřejnění pozitivního nálezu ve vzorku A měl ale od 11. září předběžně zastavenou činnost. Kontrolní analýza vzorku B v říjnu pozitivní výsledek potvrdila.

Čtyřletý zákaz startů je podle pravidel Světové antidopingové agentury (WADA) obvyklým trestem za užití steroidů. List Gazzetta dello Sport už v prosinci informoval o tom, že Juventus plánuje ukončit s hráčem smlouvu. Uvedl také, že by klub mohl dokonce požadovat vysoké odškodné.

"Jsem smutný, šokovaný a zlomený, že jsem přišel o vše, co jsem si v profesionální hráčské kariéře vybudoval. Až se osvobodím od právních omezení, celý příběh se vyjasní. Nikdy jsem ale vědomě ani záměrně nebral žádné doplňky, které by porušovaly antidopingové předpisy," uvedl Pogba v prohlášení.

"Jako profesionální sportovec bych nikdy neudělal nic, co by zvýšilo můj výkon užíváním zakázaných látek. Nikdy jsem nezneuctil ani nepodvedl kolegy sportovce a fanoušky žádného z týmů, za které jsem hrál, nebo proti nimž jsem nastoupil," dodal.

Pogba poprvé působil v dresu "Staré dámy" v letech 2012 až 2016, pak odešel do Manchesteru United, odkud se předloni vrátil do Juventusu. Vinou zranění ale v první sezoně po návratu do turínského týmu odehrál pouze 10 soutěžních zápasů a v aktuálním ročníku stihl jen dva.