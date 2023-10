Jak se zbavit Pogby? Juventus zkoumá právní možnosti na rozvázání tučného kontraktu

Juventus Turín podle italských médií zkoumá právní možnosti, jak se zbavit francouzského fotbalisty Paula Pogby (30). Jeho pozitivní dopingový test na testosteron potvrdila i analýza vzorku B a třicetiletému záložníkovi hrozí čtyřletý distanc.

Zastavenou činnost má Pogba po analýze vzorku A už od 11. září. Do té doby byl mistr světa z roku 2018 nejlépe placeným hráčem Juventusu s osmi miliony eur ročně (195 milionů korun), po distanci mu byl podle pravidel plat snížen na minimální mzdu 42 477 eur ročně (přes milion korun).

Pokud Pogba dostane trest zastavení činnosti na více než šest měsíců, může s ním Juventus podle listu Gazetta dello Sport rozvázat smlouvu. V případě více než ročního distance by navíc mohl turínský velkoklub po francouzské hvězdě požadovat vysokou finanční kompenzaci.

Pogba měl pozitivní test při namátkové dopingové kontrole 20. srpna po ligovém utkání s Udine, do něhož nezasáhl. Za Juventus pak nastoupil do dalších dvou zápasů. Podle zářijové zprávy Gazzetty způsobil pozitivní výsledek doplněk stravy, který Pogbovi předepsal lékař z Miami. Pokud by fotbalista dokázal, že látku užil neúmyslně, mohl by dostat dvouletý trest.