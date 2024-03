S hráči jste kamarád jen do doby, než jich polovinu pošlete na lavici náhradníků, řekl De Rossi

Pohoda a týmový duch. To je podle trenéra AS Řím Daniele De Rossiho (40) recept, který jeho týmu pomůže v Monze zvítězit. Řekl to na předzápasové tiskové konferenci. Italský kouč věří v sílu svých svěřenců, s nimiž se podle vlastních slov velmi sblížil. Hovořil také o dvou silných individualitách – Paulu Dybalovi a Romelu Lukakuovi.

"Pokud ještě nejsme rodina, jsme na dobré cestě se jí stát. Pokud se cítíte dobře, jdete až na hranu svých možností, abyste udělali něco navíc. Hráči musí být rádi, že jedou na pozitivní vlně. Pomáhá jim to, aby odvedli psychicky i fyzicky perfektní práci," věří nástupce Josého Mourinha na lavičce AS.

Bývalý italský reprezentant se zastavil také u dvojice hvězd římského týmu. "O všech, které do zápasu nasadím, se diskutuje, včetně Dybaly. Volba mezi ním a Lukakuem vychází z nedávných výkonů a jejich připravenosti na utkání," uvedl.

K urostlému belgickému internacionálovi ještě dodal: "Romeluova kondice je hvězdná, pořád běhá a bojuje. To každého těší. Je to hráč, kterého by si přál v týmu každý trenér. Nevidím na tréninku žádné protáhlé obličeje. Lukaku je z tohoto pohledu perfektní hráč."

"Snažím se pracovat jako dříve. Nedělám nic, co už bych si nevyzkoušel. Snažím se řídit věci jako ve Spalu. Pomáhají mi také zkušenosti z dob, kdy jsem byl kapitánem AS. Je ale jasné, že teď je moje role jiná a mám jiné povinnosti. Když jste kapitán, jste s každým kamarád. Jako trenér jste také s každým kamarád, ale jen do doby, než polovinu hráčů pošlete na lavici náhradníků," doplnil bývalý defenzivní záložník s 616 starty za AS Řím.