Měli bychom v zápasech dominovat, říká po vítězné premiéře na lavičce AS Řím De Rossi

AS Řím při premiéře pod novým trenérem Danielem De Rossim (40) těsně zdolal Hellas Verona 2:1 a udržel se v dosahu pohárových příček. Bývalý záložník, jenž tento týden nahradil Josého Mourinha, následně uvedl, že pod jeho vedením by měli být Giallorossi dominantní na míči.

Na Stadio Olympico byla před zápasem napjatá atmosféra, fanoušci sice chtěli přivítat svého bývalého kapitána De Rossiho v nové roli, zároveň však truchlili po odvolání Mourinha.

"Bylo to příjemné. Když jsem se sem chodil dívat na zápasy, i když jsem se jenom procházel po městě, vždy jsem cítil náklonnost fanoušků," řekl De Rossi pro DAZN po výhře 2:1 nad Veronou. "Tohle je jiná pozice, takže jsem sice cítil velké emoce, ale zároveň jsem byl pod obrovským tlakem, protože to je moje práce. Během zápasu jsem slyšel, jak fanoušci vyvolávají mé jméno, nemohl jsem být šťastnější," dodal mistr světa s Itálií z roku 2006.

De Rossi chce větší kontrolu míče

Řím položil základ k tříbodovému zisku v úvodní půlhodině, po níž vedl dvougólovým rozdílem zásluhou Romela Lukakua a kapitána Lorenza Pellegriniho, Hellas po změně stran už pouze snížil. Giallorossi se však musí vyrovnat se zraněními Leonarda Spinazzoly a především Paula Dybaly, jejichž zdravotní problémy by ale podle prvních zpráv neměly být vážnějšího charakteru.

"První poločas se mi líbil, ale pokud děláte stejné pohyby bez správného tempa, bez rychlého posunu míče a bez toho, abyste si vzpomněli, proč to děláte, pak budete mít problémy," uvedl De Rossi, jehož svěřenci mají jednobodovou ztrátu na příčky zaručující evropské poháry.

AS na míči dominovalo. Opta by Stats Perform

De Rossi oproti předchůdci změnil systém na 4-2-3-1 a především apeloval na hráče, aby měli daleko více míč pod kontrolou, což pod Mourinhem nebylo zvykem. "Věřím, že AS Řím by měl kontrolovat míč, a tím pádem dominovat hře, to je jedna z prvních věcí, na které jsme pracovali. Držení míče má smysl, pokud se s ním pohybujeme dostatečně rychle, abychom se dostali ze soupeřova presinku. Pokud jsme však s míčem pomalí, tak sami sebe pouze ukolébáme," vysvětlil čtyřicetiletý odchovanec římského velkoklubu.

"Stáváme se příliš předvídatelnými, soupeři jsou dobře připraveni a vědí, jak se z těchto situací dostat, když se s míčem rychle nepohybujeme," doplnil k taktické změně.

Po úspěšném debutu na lavičce AS Řím se De Rossi se svými svěřenci vydal pozdravit fanoušky pod vyhlášenou Curva Sud. "Je to jeden z momentů, na který nezapomenu," řekl De Rossi. "Před lety jsem žertoval, že nejvíc lituji toho, že jsem v Římě prožil jenom jednu kariéru. Nyní mi byla dopřána druhá a uvidíme, jak dlouho vydrží," prohlásila legenda AS.

"Musím si užívat lásku těchto lidí, ale také pracovat na sto procent, protože mi nikdy nedovolí zapomenout, že jsme spolu prožili dvacet let. Bylo správné tam jít a poděkovat jim za tu poctu, ale nebudu tam chodit po každém zápase," uzavřel De Rossi.