Mourinhova cesta v AS Řím je u konce, vedení italského klubu jej na hodinu propustilo

Mourinhova cesta v AS Řím je u konce, vedení klubu jej propustilo. Nahradí ho De Rossi

Mourinhova cesta v AS Řím je u konce, vedení klubu jej propustilo. Nahradí ho De Rossi

Mourinho skončil s okamžitou platností na lavičce AS Řím.

U fotbalistů AS Řím skončil s okamžitou platností trenér José Mourinho (60). Vedení klubu, u nějž Portugalec působil od května 2021 a předloni s ním vyhrál Evropskou konferenční ligu, to oznámilo na svých internetových stránkách. Smlouva mu měla vypršet po této sezoně. Portugalce nahradí klubová legenda Daniele De Rossi (40), který podepsal smlouvu do konce sezony s opcí.

"Chtěli bychom Josému jménem klubu poděkovat za jeho práci, vždycky na něj budeme vzpomínat v dobrém. Nicméně věříme, že okamžitá změna je v našem nejlepším zájmu," uvedlo vedení AS v prohlášení.

Mourinho byl jubilejním 60. koučem v historii AS. Potvrzoval, že se mu mimořádně daří v evropských pohárech (vedle zmíněného triumfu v EKL pomohl loni na jaře týmu do finále Evropské ligy), jenže v Serii A se mu nepovedlo se vyrovnat Juventusu či oběma milánským celkům. V tabulce aktuálně patří AS až deváté místo, tři příčky za městským rivalem.

Z posledních šesti zápasů v domácí soutěži pouze jednou zvítězilo, venku prohrálo třikrát za sebou, naposledy v neděli na hřišti AC Milán (1:3). Na vedoucí Inter Milán ztrácí po 20 kolech propastných 22 bodů. Dybalu a spol. srážejí především výsledky venku. V 10 utkáních tam posbírali pouhých osm bodů, což je v pořadí tohoto kritéria řadí až na 14. pozici.

Forma fotbalistů AS Řím. Livesport

Minulý týden pak tým vypadl z Italského poháru v derby s Laziem, jemuž už 410 minut napříč všemi soutěžemi nedal gól. Mourinho pak byl navíc tři dny předtím vyloučen v duelu s Atalantou, načež svým svěřencům zakázal mluvit s médii. V minulé sezoně posbíral v lize se třemi červenými kartami víc takových trestů než kdokoliv jiný. V tomto ročníku už byl vykázán z lavičky dvakrát.

Jeden z nejslavnějších koučů tohoto století, který v minulosti vedl Chelsea, Real Madrid či Manchester United, se musel na podzim v Evropské lize sklonit před pražskou Slavií. V Itálii ji sice se svým celkem porazil 2:0, stejným výsledkem pak ovšem prohrál v Edenu a sešívaní následně ovládli skupinu. Kvůli tomu musejí Římané do play off o kolo dřív, v jeho úvodním kole se utkají s Feyenoordem. V atraktivním duelu už je však povede nový kouč.

De Rossi jako náhrada

Římské AS mělo připravenou náhradu a sezonu na jeho lavičce dokončí klubová legenda Daniele De Rossi. Někdejší italský reprezentační záložník v klubu z hlavního města strávil drtivou většinu kariéry, odehrál za něj 616 zápasů a nastřílel 63 branek. Hned dvakrát s ním triumfoval v Coppa Italia.

Trenérských zkušeností De Rossi zatím mnoho nemá. Rok a půl se angažoval u italské reprezentace, na klubové scéně vedl pouze SPAL, u jehož kormidla na přelomu let 2022 a 2023 vydržel jen čtyři měsíce.

"Rád bych rodině majitelů poděkoval za projevenou důvěru. Z mého pohledu musíme vsadit na oddanost a každodenní dřinu. Dám do toho vše, abych se popasoval s výzvami, které mě do konce sezony čekají," slíbil "majitel" 117 startů za italskou reprezentaci.