Salernitaně se vzdaluje záchrana, s oslabeným Udinese získala jen bod. Řím přejel Monzu

Salernitana ve 27. kole Serie A remizovala s Udinese 1:1. Do vedení poslal o záchranu hrající hosty v 10. minutě Loum Tchaouna (20), za domácí ještě do poločasu vyrovnal svou první trefou v ročníku Hassane Kamara (29). Tým ze Salerna sice měl od 66. minuty výhodu jednoho muže navíc, k vítězné brance mu to však nepomohlo a s šestibodovým odstupem je na posledním místě tabulky. Zato římské AS pod vedením Daniele De Rossiho (40) dál šlape a v Monze vyhrálo přesvědčivě 4:1 a v neúplné tabulce se posunulo na páté místo.

Mezi tři tyče se v úvodu zápasu nevešla rána Tchaouny, který pálil z dobré pozice svou slabší nohou těsně nad branku. V 10. minutě však francouzský útočník svou levačkou zakroutil míč přesně do vinglu, a poslal tak tým ze Salerna do vedení. V nastavení první půle se po přesném centru Floriana Thauvina akrobaticky prosadil Kamara a vyrovnal stav utkání.

Na začátku druhého dějství pálil z přímého kopu Thauvin, jeho obstřel ale těsně minul prostor tří tyčí. Zkušený Francouz byl vidět i při další akci svého týmu, když v 62. minutě centrem našel Festyho Eboseleho, ten však pálil z voleje nad břevno. Irský obránce vzápětí oslabil svůj tým, když po druhé žlutě kartě musel předčasně do sprch.

Přesilovku chtěl v 70. minutě využít Tchaouna, ve vápně si skvěle převzal míč, pak jej ovšem napálil pouze do přední tyče. Šanci dokonat obrat měl v 85. minutě Joao Ferreira, do rány se mu ale položil Giulio Maggiore.

Hráči AS zahájili od úvodního výkopu dlouhé obléhání obranného bloku Monzy s občasným zakončením. Po čtvrthodině hry si ovšem do té doby nejnebezpečnější příležitost připsali domácí, Milan Djurič ale hlavičkoval pouze do tyče. Záhy obrana Bagai kapitulovala, když Paulo Dybala vracel míč do předbrankového prostoru odkud se z první prosadil Bryan Cristante, jenže videorozhodčí po dlouhém zkoumání odhalil těsný ofsajd.

Napodruhé už ovšem sudí Monzu nezachránili, když Luca Pellegrini vyslal zpoza obránců ránu k tyči. Smolný konec úvodního dějství Chlapců stvrdil o čtyři minuty později Romelu Lukaku, který zblízka doklepl přihrávku Dybaly.

Definitivně šance Monzy pohřbil v 63. minutě Dybala, jenž fantastickou ranou skrze zeď pojistil vedení z přímého kopu. Na něj pak ještě navázal suverénní dělovkou pod břevno z bílého puntíku Leandro Paredes. Alespoň čestného zásahu se domácí dočkali v 87. minutě, kdy krásnou pumelicí na bližší tyč snížil zpoza vápna Andrea Carboni, kterému asistoval jeho jmenovec Valentín Carboni.

Na první větší příležitost si diváci na Stadio Olimpico museli počkat do 17. minuty, kdy skvělou individuální akci předvedl Duván Zapata. Kolumbijský útočník, který v Turíně hostuje z Atalanty, dosprintoval až k vápnu, zbavil se obránce a následnou střelou jen těsně minul horní tyč.

Na druhé straně si na centr z levého křídla naskočil Nicolas González, jehož nadějný hlavičkový pokus se stočil jen kousek mimo. Ve 39. minutě sice piemontský celek dostal balon za brankovou čáru zásluhou Zapaty, gól však byl po konzultaci s videorozhodčím odvolán kvůli faulu. Zápas Turínu zkomplikoval Samuele Ricci, který si za protesty u hlavního sudího vysloužil druhou žlutou kartu, a utkání tak pro něj předčasně skončilo.

Býci dokázali být nebezpeční i v početní nevýhodě. Přesvědčil se o tom rovněž brankář Pietro Terracciano, jenž musel krýt přízemní střelu, kterou na něj po rychlém protiútoku vyslal Raoul Bellanova. Velkou šanci měl také tým z Toskánska.

Rolando Mandragora nacentroval z pravé strany, na jeho pas si nejvýše naskočil Giacomo Bonaventura a hlavičkou z úrovně penaltového puntíku pořádně protáhl Vanju Milinkovič-Saviče. Fiorentina poměrně dlouhou početní převahu využít nedokázala.

