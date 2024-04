Sassuolo darovalo Vlkům z Lecce ledabylým vstupem do zápasu nečekanou kořist

Sassuolo darovalo Vlkům z Lecce ledabylým vstupem do zápasu nečekanou kořist

Lecce si připsalo druhou venkovní výhru v sezoně, v Sassuolu zvítězili 3:0. Týmu z jihu Itálie stačilo k vytvoření klíčového náskoku pouhých 15 minut, během nichž se střelecky prosadili Valentin Gendrey a Patrick Dorgu. Neroverdi tak i kvůli hrozivému startu nevyužili na první pohled přívětivého soupeře a po pátém střetnutí bez tříbodového zisku v řadě zůstávají v tabulce předposlední.

První šanci měl stoper Lecce Alexis Blin, když v šesté minutě tvrdě hlavičkoval těsně nad bránu Andrey Consigliho. Gólová radost poprvé přišla v 11. minutě, kdy se hlavou prosadil Gendrey po přímém kopu Rémiho Oudina.

Hostí neusnuli na vavřínech a o čtyři minuty později přidali druhou trefu. Antonino Gallo rozjel po levém křídle útočnou akci a přízemním centrem do vápna našel osamoceného Dorgua, který uklidil míč do brány.

Sassuolo se následně opticky zvedlo, snížení se však domácí příznivci do přestávky nedočkali. A protože Neroverdi nevstoupili ani do druhé půle tak, jak by si přáli, prohrávali v 61. minutě už o tři branky.

Nikola Krstovič našel Roberta Piccoliho, který pláchl obráncům a v situaci jeden na jednoho překonal Consigliho. O pět minut později mohl italský útočník přidat čtvrtý gól, brankář Sassuola však tentokrát jeho ránu lapil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tabulka Serie A