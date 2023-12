Zima se v Turíně trápí. Vysvobodí českého reprezentanta turecký gigant? Zájem je i v La Lize

Špatná zpráva pro národní tým. Obránce David Zima (23) se v Turíně trápí. Mladý stoper téměř nenastupuje do zápasů, takže nemůže přijít ani případné zlepšení. Proč se bývalý hráč Slavie ocitl na vedlejší turínské koleji? Spekuluje se o dalším zranění, nicméně klub zatím informace podobného druhu nepotvrdil. Mluví se také o tom, že by mohl změnit v zimě dres. Zájemci by se prý našli a o zajímavá jména není nouze.

Když v srpnu 2021 mířil David Zima ze Slavie do Turína, bylo kolem toho haló. Jak by také ne – nadějný stoper, jeden z nejlepších v Česku, vzbuzoval velká očekávání a Italové za něj zaplatili téměř šest milionů eur.

V první sezoně nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít talentovaný obránce nějaký problém. Dvacet odehraných ligových zápasů, aklimatizace na nové prostředí i náročnou ligu, to nebyla zrovna špatná vizitka. V minulém ročníku ale došlo k dramatickému zhoršení. Zima zasáhl jen do devíti duelů v italské nejvyšší soutěži, k tomu byl skoro celé jaro na marodce kvůli problémům s kolenem. A letošní podzim? Zima byl sice povoláván do národního týmu, ale na italské scéně to byla bída.

Zima toho v posledních sezonách moc neodehrál. Livesport

Pohled do statistik je alarmující. Drtivou většinu duelů proseděl na lavičce náhradníků, k tomu přišla další zranění. A tým navíc šlapal v defenzivě velmi slušně. Obrana Turína je v lize čtvrtá nejlepší (18 inkasovaných branek v 18 zápasech), takže trenér neměl důvod do sestavy zasahovat. V pátek bylo ale ještě hůř. Český obránce nebyl v nominaci na ligový zápas proti Fiorentině, chyběl však i ve výčtu marodů.

Na sociálních sítích se nicméně čile diskutuje o tom, že za absencí stopera znovu stojí zdravotní indispozice. "Je znovu zraněný. Je mi to opravdu líto, protože na tom chlapci je vidět nasazení. Vždy do hry dává srdce. Bohužel ho jeho tělo neustále brzdí," snažil se nabídnout vysvětlení, proč Zima chyběl v sestavě Turína, jeden z fanoušků na platformě X.

Zájem má Fenerbahce a Granada

S blížícím se lednovým přestupovým obdobím se ale také začíná mluvit o tom, že Turín prý intenzivně usiluje o obránce Boloni Kevina Bonifaziho, což nevěstí pro Zimu nic dobrého. Proto by mohlo být řešením nepříjemné situace stěhování českého reprezentanta do jiného klubu. Už v listopadu prý monitorovala dění okolo Zimy španělská Granada a turecký klub Fenerbahce. Ten řešil velké problémy s marodkou v defenzivní řadě a uvažuje o posílení obrany.

David Zima chyběl v nominaci Turína. X @TorinoFC_1906

"Technický ředitel Ismail Kartal a prezident Ali Koc už na přestupu začali pracovat," informuje web haber.com s tím, že měla být řeč právě o Zimovi. "Klub se také dozvěděl, že český obránce chce z Turína odejít," naznačil zmíněný web, že by se zájmy obou stran mohly protnout a mohlo by dojít k dohodě. Fenerbahce by chtělo Zimu získat na hostování s opcí na přestup.

Ve frontě zájemců o služby českého reprezentanta je údajně i španělská Granada, které se v defenzivě úplně nedaří. V tabulce La Ligy patří klubu předposlední místo – během 18 odehraných duelů inkasovala čtyřicet branek. Otázkou je, zda by zájem klubu vydržel, pokud by se potvrdily zvěsti o dalším zranění obránce.