Kadeřábek o Bundeslize, Schickovi i návratu do reprezentace: Pro mě se nic nezměnilo

Vítěznou tečku za podzimem sice se svým Hoffenheimem neudělal, i tak ale může být Pavel Kadeřábek (31) s první polovinou sezony spokojený. Die Kraichgauer zakončili rok 2023 na sedmé příčce a na jaře tak budou bojovat o návrat do pohárové Evropy. "Jsme blízko. Cílem je šesté místo," odhaluje v exkluzivním rozhovoru bývalý český reprezentant, který pochválil krajana Patrika Schicka (27) a nepřímo vyloučil návrat do národního týmu.

Koncovka posledního letošního utkání vás jistě štve. Jinak to ale nebyl špatný podzim...

"Určitě nebyl špatný. Chtěli jsme mít o dva body více, ale musíme sportovně přiznat, že jsme si nezasloužili vyhrát. I když je pravda, že gól na 3:3 jsme dostali pár minut před koncem, takže to mohlo dopadnout lépe. Remíza nás bolí, ale byla zasloužená. Nedá se nic dělat, jsme na sedmé příčce a blízko míst, z nichž se postupuje do Evropy. To je fajn."

Vám osobně se hodně ulevilo i proto, že jste překonal zdravotní trable a pravidelně hrajete.

"Za tohle jsem moc rád, že tam bylo jen jedno menší zranění. Je příjemné, že když zdraví drží, tak dostávám šanci pravidelně hrát."

Poslední zranění Pavla Kadeřábka. Livesport

Za ta léta jste neodmyslitelnou součástí klubu a trenér vám věří. Určitě jste si užil pohodové Vánoce.

"Za to, že jste v klubu dlouho, vám nikdo v Německu místo v sestavě nedá. Musíte makat na tréninku a místo si musíte obhájit dobrým výkonem při zápase. Když se nedaří, jdete ze sestavy. Hrají ti nejlepší. Co se ale týče Vánoc, užili jsme si je doma s rodinou. Úplně jsem vypnul od fotbalu, v televizi jsme se dívali na pohádky. Mám tři děti, takže pohádky jely celou dobu."

Co vám udělalo v roce 2023 největší radost?

"Tady nebudu váhat ani chvilinku. Bylo to v červnu narození syna."

Další plusové body posbírala nadace, kterou máte se ženou…

"Jsme rádi, že funguje a můžeme vždycky někomu pomoci. Teď kluky, co přispívají nechám odpočinout, ale následně je budeme zase oslovovat s tím, komu bychom chtěli pomoci tentokrát. Vybralo se zase čtvrt milionu, za to jsme moc rádi."

Pozitivní jsou rozhodně i výsledky Hoffenheimu. V jednom v rozhovoru jste říkal, že se v minulosti fanoušci namlsali účastí v Evropě. Před sezonou jste však věřil, že na povedené období navážete. Daří se to?

"Myslím, že první čtyřka je odskočená. Kvarteto Leverkusen, Bayern, Lipsko a trochu nečekaně Stuttgart, který měl ale neskutečný podzim, se utrhlo ostatním. Pak je tam Dortmund, Frankfurt a my. Bodově jsme blízko, naším cílem je šesté místo. A taky věříme, že Německý pohár vyhraje někdo z první čtyřky, takže se budou místa posouvat a ze šesté příčky se půjde do Evropské ligy."

Nový rok odstartujete proti Bayernu, v jehož dresu řádí Angličan Kane. Sledujete jeho mimořádné výkony?

"Myslel jsem si, že když odejde Lewandowski, tak už tam nebude žádný ze střelců takhle vyčnívat. Jenže Kane tam sype gólů ještě více. To jsem nečekal."

To nejste sám. Budete se na něj speciálně připravovat?

"Je vážně skvělý. Připravíme se na něj a budeme doufat, že si o Vánocích dopřál nějaké cukroví a třeba mu to tam v prvním utkání nespadne…"

Z pohledu českého fotbalu je dobrou zprávou, že se v plné parádě vrací Patrik Schick...

"Za to jsem opravdu moc rád. Po tom všem, čím si Patrik prošel. V Leverkusenu začal navíc zářit Boniface, měl to složitý. Ale teď to vypadá, že je ve skvělé formě a navazuje na nejlepší sezonu, co v Německu měl. Boniface odjede v lednu na Africký pohár národů, takže naposledy nastoupil Schick v základu a hned dal proti Bochumi hattrick za poločas. Vedl si skvěle. Leverkusen bude Patrika v parádní formě potřebovat."

Jeho parťák Adam Hložek je v úplně jiné situaci.

"To je pravda. Mluvilo se o tom, že by možná chtěl z klubu odejít na hostování, ale já si myslím, že teď, když jim hráči odjedou na africký šampionát, tak nikoho pouštět nebudou. Uvidíme."

Pavel Kadeřábek obléká dres Hoffenheimu už devátou sezonu. Profimedia

Skvělá forma Schicka je dobrou zprávou pro českou reprezentaci. V souvislosti s národním týmem se nedávno začalo zase mluvit i o vás. Sice jste ukončil reprezentační kariéru, ale co kdyby se ozval nový kouč?

"Uvidíme, kdo bude novým trenérem národního týmu. Samozřejmě se může ozvat, ale já tomuhle nápadu otevřený nejsem. Tehdy hrála roli i rodinná stránka, stejně jako v případě Vládi Daridy. Hrát se sice bude v Německu, ale to jsem věděl už v době, kdy jsem rozhodnutí skončit v nároďáku prezentoval. Takže pro mě se nic nezměnilo. Nemám k tomu důvod."