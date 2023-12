Nezapomenu na to do konce života. Nikdy jim neodpustím, řekl napadený rozhodčí z Turecka

Turecký fotbalový rozhodčí Halil Umut Meler (37), jehož minulý týden napadl v utkání nejvyšší soutěže předseda Ankaragücü Faruk Koca, podle agentury Reuters prohlásil, že mu nikdy neodpustí. Kocu svaz potrestal doživotním zákazem působení ve fotbale, nyní čeká ve vazbě na soud.

"Ten člověk do mne strčil a já jsem upadl. To, jak pak do mne na zemi kopal, nezapomenu do konce života," uvedl Meler. "Nikdy to neodpustím těm, co to udělali, ani těm, co to vyprovokovali," dodal sedmatřicetiletý sudí.

Incident se odehrál v utkání Rizesporu s Ankaragücü. Po remíze 1:1, kterou Rizespor vybojoval v sedmé minutě nastavení, dal Koca Melerovi na hřišti pěstí, a když rozhodčí ležel na zemi, kopali do něj ještě nejméně dva členové realizačního týmu domácích. Sudí skončil se zlomeninou v obličeji v nemocnici.

Federace poté pozastavila všechny fotbalové soutěže v zemi, znovu se rozběhly tento týden. Události otřásly nejen tureckým fotbalem, ostře ho odsoudili i politici.