Inter si přivezl ligovou formu i do Saúdské Arábie, k cestě do finále Superpoháru zavelel Thuram

Inter v semifinále italského Superpoháru zvítězil nad Laziem 3:0, a utká se tak již o osmou trofej z této soutěže. Velký podíl na úspěchu Miláňanů měl Federico Dimarco (26), po jehož patičce vstřelil postupový gól Marcus Thuram (26). Na francouzského útočníka krátce po změně stran navázal proměněným pokutovým kopem Hakan Calhanoglu (29), který se nemýlil ani při svém 14. pokusu z penaltového puntíku v dresu Nerazzurri.

Nerazzurri měli aktivnější vstup do utkání, a to především díky skvělému presinku na polovině soupeře. Do první větší šance se dostal Thuram, jeho nebezpečná hlavička z bezprostřední blízkosti ale byla sražená na roh. V 17. minutě už se však francouzský útočník přesné trefy dočkal. Přízemní centr z levé strany sklepl nádhernou patičkou Dimarco právě na Thurama, který ve stoprocentní příležitosti umístil míč k pravé tyči.

Po půlhodině hry podržel Orly Ivan Provedel, jenž vyrazil střelu Lautara Martíneze před sebe a ihned poté pohotovou reakcí vyškrábl balon před dobíhajícím Thuramem. Jen o pár okamžiků později zachránilo Biancocelesti od druhé obdržené branky i břevno, které nastřelil z voleje Nicoló Barella.

Statistiky utkání. Livesport

Po velmi špatném prvním dějství přišla pro Lazio už ve 49. minutě další pohroma. V pokutovém území totiž fauloval Martíneze Španěl Pedro, přičemž penaltu následně proměnil střelou k levé tyči Calhanoglu. I po změně stran zvonilo za zády Provedela břevno, které tentokrát nastřelil tvrdou pumelicí velmi aktivní Martínez.

Římané se nenadechli k většímu tlaku ani po druhém inkasovaném gólu a nakonec ještě v 87. minutě museli skousnout třetí trefu od Davideho Frattesiho, jenž nikým nehlídaný po brejkové situaci propálil bezmocného gólmana. Nic na výsledku nezměnila ani následná branka Cira Immobileho, která neplatila kvůli ofsajdu.

Hodnocení hráčů. Livesport

Inter tak potvrdil roli favorita a může se těšit na finále, ve kterém vyzve 22. ledna Neapol. Lazio se proti úřadujícímu šampionovi představí ve svém dalším utkání v lize, které se hraje 28. ledna.