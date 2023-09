ŠESTKA: Muchová na prahu semifinále, zvučné ragbyové intro a Vaclíkova možná premiéra

US Open WTA - Dvouhry

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom bude pomáhat nová rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 5. září

Cirsteaová – Muchová

Na třetím grandslamu sezony půjde už o postup do semifinále. A favoritkou na místo v něm je česká hráčka. V New Yorku ještě sice neměla top soupeřku (zato Rumunka se vypořádala s Bencicovou a Rybakinovou), nicméně od přechodu na americké betony se prezentuje skvělou formou. Z 13 zápasů prohrála jen se světovou jedničkou Šwiatekovou a rozjetou Gauffovou. Naopak Cirsteaová na třech turnajích před US Open vypadla vždy ve 2. kole.

Lepší výsledky než na tvrdém povrchu, na němž vyletěla až letos, má na antuce. Dosud bylo jejím nejlepším výkonem na US Open 3. kolo. Čtvrtfinále je pak jejím kariérním maximem na turnajích velké čtyřky vůbec (dosáhla jej ještě na French Open 2009). Obě soupeřky se utkaly čtyřikrát (vždy na hardu) a o šest let mladší Muchová se neradovala jen jednou. Před necelým měsícem pak Rumunku přehrála v Montrealu 7:5, 6:4.

Středa 6. září

Severní Makedonie – Česko

Volejbalisté už mají na evropském šampionátu místo v osmifinále prakticky jisté. V duelu s domácím výběrem půjde spíš o třetí příčku v tabulce a tedy o to vyhnout se suverénním Italům. Svěřenci Jiřího Nováka zatím na šampionátu nepřesvědčili, stejně jako Makedonie porazili jen Černou Horu a Dánsko. Soupeře čeká večer duel se silnými Nizozemci, velice pravděpodobně tak budou mít oba celky po dnešku i stejný poměr setů (6:7).

Češi a Makedonci na sebe narazí popáté v historii, ovšem poprvé na vrcholném turnaji. Dosud se střetávali jen v kvalifikaci a národní tým má stoprocentní úspěšnost, přičemž jen jednou ztratil set. A neporazitelnost by měla trvat dál. Tentokrát bude sice čelit vyprodané aréně a bouřlivému prostředí, to by však mělo vybičovat oba celky. Změna v projevu se proto dá čekat zejména u Čechů, kteří dosud hráli vesměs v tichu prázdných tribun.

Čtvrtek 7. září

Kazachstán – Finsko

Skupině H kvalifikace na ME ve fotbale vévodí po čtyřech kolech překvapivé duo Finsko a Kazachstán, Dánové se na ně dívají s odstupem dvou bodů. A právě vedoucí celky na sebe nyní narazí v Astaně. I když tam domácí dokázali v divokém zápase otočit na poslední chvíli duel s Dány (3:2), jiný severský soupeř má lepší vyhlídky na úspěch. Zatímco proti Dánům se Kazachstán prosadil ve všech třech domácích duelech, Finům ještě gól nedal.

Oba dva vzájemné zápasy s nimi před svými fanoušky prohrál shodně 0:2, přičemž naposledy to bylo jen před necelými dvěma lety. Trefy Suomi tehdy obstaral jejich nejlepší kanonýr historie Teemu Pukki, jenž povede reprezentační útok i tentokrát, poprvé jako hráč Minnesoty. Jeho zcela zásadní roli pro tým, do nějž patří i sparťan Kairinen, nejlépe dokládá fakt, že v posledních sedmi duelech Finů vždy přispěl gólem či nahrávkou.

Pátek 8. září

Francie – Nový Zéland

Pro statisíce fanoušků na světě začne v pátek největší událost roku – mistrovství světa v ragby ve Francii. Šampionát otevře atraktivní duel domácího výběru proti Novému Zélandu, se třemi tituly nejúspěšnějšího týmu historie (spolu s JAR). All Blacks ztratili auru neporazitelnosti, kterou si drželi v minulém desetiletí, naopak Francii mnozí experti tipují jako vážného aspiranta na zlaté medaile.

Ať už se zápas překlopí na kteroukoliv stranu, dá se čekat vysoké celkové skóre. V minulých šesti vzájemných střetnutích se jen jednou stalo, aby bylo nižší než 50. Nabitý Stade de France požene Les Bleus dopředu, jenže Nový Zéland jim má co oplácet. Jednak dva roky starý skalp protinožců v přípravě či senzační čtvrtfinálové vyřazení ze šampionátu v roce 2007, jenž se shodou okolností konal také ve Francii.

Sobota 9. září

Severní Makedonie – Itálie

Ve Skopji se chystá zápas, který bude mít zvláštní příchuť pro Italy. Právě s tímto podceňovaným týmem přišli o účast na loňském mistrovství světa, když mu v baráži doma podlehli gólem z 92. minuty 0:1. Po roce a půl se oba týmy utkají v kvalifikaci o mistrovství Evropy a Azzurri stojí na novém začátku. Kouče Roberta Manciniho, který minulý měsíc rezignoval, nahradil Luciano Spalletti a rovnou začal přestavbu.

Z nominace vynechal 36letého šéfa obrany Leonarda Bonucciho, který byl přitom kapitánem. Naopak povolal jednoho ze strůjců triumfu na ME 2020 Manuela Locatelliho z Juventusu. Potud vypadá pro Italy všechno slibně. Jenže na sobotního soupeře neumějí – ve třech vzájemných duelech jej porazili jedinkrát, a to před sedmi lety musel výhru 3:2 zachraňovat v 92. minutě Ciro Immobile. Nepřekvapí, pokud při premiéře nového kouče ztratí znovu.

Neděle 10. září

Minnesota – New England

V Evropě mají ligy pauzu, za oceánem běží dál. A americká MLS finišuje základní část, v níž schází do konce sedm kol. Poslední postupovou příčku do čtvrtfinále play off v Západní konferenci drží Minnesota, proto United určitě nepotěšilo, že jim v klíčovém období sezony odjel na reprezentační sraz finský kanonýr Teemu Pukki. Ten po nedávném přestupu z Norwiche stihl v sedmi zápasech tři góly a pro domácí půjde o citelné oslabení.

Zvlášť, když nejlepší střelec týmu Jihoafričan Hlongwane je momentálně na marodce. Hosté naopak vyhlížejí velkou posilu. Brankář Tomáš Vaclík po přestupu čekal s odletem, až mu klub vyřídí víza. Má se za to, že premiéru v novém klubu si odbude právě v noci na neděli. Když se k tomu přičte bídná forma Minnesoty doma (se třemi výhrami je druhá nejhorší v celé lize), vypadá to, že český gólman ozdobí debut bodovým ziskem.