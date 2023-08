Trenér mistrů Evropy rezignoval. Mancini skončil na lavičce italské reprezentace

Italští fotbaloví mistři Evropy jsou bez trenéra. Roberto Mancini (58), který vedl tým od roku 2018 a předloni s ním vyhrál odložený kontinentální šampionát po finálovém vítězství nad Anglií ve Wembley, rezignoval. Na svém webu to v neděli oznámila Italská fotbalová federace.

"S ohledem na blížící se kvalifikační zápasy mistrovství Evropy federace zveřejní jméno nového trenéra národního týmu v příštích dnech," stojí v prohlášení. "Uzavřela se významná kapitola v historii Azzuri, která začala v květnu 2018 a skončila závěrečným turnajem Ligy národů," uvedla federace.

Italy čeká za měsíc zápas na hřišti Severní Makedonie a doma proti Ukrajině. Ve skupině C jsou zatím třetí poté, co prohráli 1:2 s Anglií a porazili Maltu 2:0. Ostatní týmy však odehrály více zápasů. Italové mají díky třetímu místu z Ligy národů jisté minimálně play off o účast na šampionátu v Německu.

Mancini opustil reprezentaci s bilancí 39 vítězství, 13 remíz a devět porážek. V letech 2018 až 2021 s týmem neprohrál 37 utkání v řadě, čímž Italové vytvořili nový reprezentační rekord. Kritiku si však trenér vysloužil poté, co jeho svěřenci nepostoupili na světový šampionát v Kataru a chyběli mezi světovou elitou podruhé za sebou.

Před italskou reprezentací Mancini trénoval Fiorentinu, Lazio Řím, Inter Milán, Manchester City, Galatasaray Istanbul a Zenit Petrohrad. Jako hráč absolvoval někdejší útočník Sampdorie Janov či Lazia v národním týmu 36 utkání a dal čtyři góly.