Třešňový dezert po sobotním obědě si Arsenal vychutnal i díky sporné penaltě

Arsenal porazil ve 36. kole Premier League Bournemouth 3:0, Třešně na Emirates Stadium nebodovaly ani na sedmý pokus. Hosté přežili drtivý úvodní tlak favorita i díky několika dobrým zákrokům Marka Traverse, právě ten však těsně před přestávkou lehce zasáhl nohu Kaie Havertze a kopala se penalta. Z ní vsítil rozhodující branku Bukayo Saka, čímž zároveň pomohl svému mužstvu k navýšení náskoku v čele tabulky na čtyři body.

Arsenal svému soupeři podle očekávání od začátku zápasu prakticky nepůjčoval míč a veškeré dění se odehrávalo téměř výhradně před bránou hostí. Po několika zblokovaných pokusech vyzkoušeli pozornost brankáře William Saliba a Saka, v obou případech ale brankář, který načal sezonu na hostování ve Stoke, odolal.

Skvělý zákrok vytáhl také proti střele Thomase Parteyho ve 27. minutě. Na konci prvního dějství však irský gólman poslal k zemi Havertze a daroval Kanonýrům pokutový kop. S tím si s přehledem poradil nejlepší střelec londýnského celku Saka.

Domácí se do svého protivníka pustili i po přestávce. Opět se musel činit Mark Travers, tentokrát proti střelám Saky a Havertze. Do akce ale musel i David Raya na druhé straně, když lapil pokus Dominika Solankeho z bezprostřední blízkosti.

V dalších minutách byli nebezpečnějším celkem hosté, přece jen však svěřenci Mikela Artety rozjásali své fanoušky ještě jednou. V 70. minutě se o to postaral Leandro Trossard, který využil povedenou přihrávku Declana Rice a zakončil do protipohybu Traverse. Míč vzápětí dopravili do sítě i The Cherries.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Krásný gólový volej, jenž měl na svědomí Antoine Semenyo, ovšem nebyl uznán kvůli předcházejícímu faulu. Stejný osud potkal v 87. minutě famózní ránu stopera Londýňanů Gabriela, tentokrát branka neplatila vinou ofsajdu. Razítko na vítězství Gunners pak v nastavení přidal skvěle hrající Rice.

Arsenal tak stejně jako ve všech šesti předcházejících vzájemných domácích duelech v Premier League zvítězil.

Riceovy statistiky proti Bournemouthu. Opta by Stats Perform / AFP

