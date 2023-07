Fotbalové přestupy ONLINE

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

22. ČERVENCE

20:20 – PŘESTUP – Noah Okafor přestupuje ze Salzburgu do AC Milán, který do Rakouska pošle 14 milionů eur včetně bonusů. Třiadvacetiletý útočník se svým novým zaměstnavatelem podepsal pětiletou smlouvu. Okafor ze Salzburgu odchází po třech a půl letech a 110 soutěžních zápasech, v nichž si na konto připsal 34 gólů a 23 asistencí. Podílel se na zisku čtyř titulů a třech pohárových trofejí.

18:19 – PŘESTUP – Nigerijec Victor Boniface se stal v Leverkusenu novým spoluhráčem Adama Hložka a Patrika Schicka. 22letý útočník přestoupil podle informací Fabrizia Romana z týmu Royal Union Saint Gilloise za 20 milionů eur (481 milionů korun) a další případné bonusy. Smlouvu podepsal do roku 2028.

18:15 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Fiorentina si z Juventusu vypůjčila Arthura Mela, který naposledy hostoval v Liverpoolu. Fialky za roční hostování zaplatí dva miliony eur (48 milionů korun), součástí dohody je rovněž opce.

17:30 – PŘESTUP – Jean N'guessan končí snahu o prosazení se do sestavy OGC Nice a přestoupil do Mét. Mladý záložník podepsal smlouvu do léta 2027.

15:45 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Luca Ranieri si štaci ve Fiorentině prodlouží minimálně o dva roky. Fialkám se novou smlouvou zavázal do 30. června 2026. V minulé sezoně za ně v lize odehrál devět utkání.

15:40 – PŘESTUP – 26letý obránce Ola Aina posílil Nottingham Forest, kam přišel jako volný hráč po konci v FC Turín. Smlouvu v novém týmu podepsal do roku 2025 s opcí na jeden další.

Ola Aina už je hráčem Nottinghamu Forest. @NFFC

15:00 – SPEKULACE – Here we go! Adam Hložek a Patrik Schick by se měli v Leverkusenu dočkat nového spoluhráče. Podle Fabrizia Romana se německý klub dohodl na přestupu Victora Boniface, který doposud oblékal dres celku Royal Union Saint Gilloise. Přestupní částka by se měla skládat z 20 milionů eur (481 milionů korun) a případných bonusů.

13:45 – SPEKULACE – Noah Okafor se co nevidět podrobí zdravotní prohlídce v AC Milán. 23letý útočník přijde za 14 milionů eur (cca 337 milionů korun) ze Salzburgu, italský klub pro něho připravil pětiletou smlouvu s ročním platem dva miliony eur (48 milionů korun).

12:37 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Emre Can prodloužil o dva roky smlouvu s Borussií Dortmund. Německý reprezentant se do svého současného klubu přesunul v roce 2020 z Juventusu. Doposud v barvách BVB odehrál 121 zápasů.

11:43 – PŘESTUP – Samuel Umtiti je oficiálně novou posilou Lille. Francouzský obránce po minulé sezoně opustil Barcelonu, v LOSC prošel zdravotní prohlídkou a podepsal dvouletý kontrakt.

10:36 – SPEKULACE – Žádané zboží v tuto chvíli představuje Yassine Bounou. Marockého brankáře Sevilly chtěl Bayern Mnichov a na realizaci transferu nyní začalo pracovat PSG, francouzský mistr údajně nabídl 12 milionů eur (cca 289 milionů korun).

09:13 – SPEKULACE – Harry Kane chyběl podle deníku Bild na sobotním tréninku Tottenhamu Hotspur v Bangkoku. Mohl by být na obzoru přestup do Bayernu? Kane nedávno odmítl nabídku Spurs na prodloužení smlouvy. V roce 2024 by tak byl k dispozici zdarma. Pokud ho Spurs budou chtít ještě zpeněžit, musí ho prodat letos v létě.

09:06 – SPEKULACE – Podle španělských médií ukončí David Silva kariéru. Záložník Realu Sociedad, který po postupu do Ligy mistrů prodloužil smlouvu do roku 2024, si to nyní zřejmě rozmyslel. Na vině je zranění.

21. ČERVENCE

23:00 – SPEKULACE – Podle Fabrizia Romana to vypadá na velký zvrat v případu Kyliana Mbappého. Vedení PSG je přesvědčeno, že francouzský útočník je již dohodnutý s Realem Madrid na příchodu v roli volného hráče v roce 2024. Pařížský klub se tak rozhodl, že Mbappého nevezme na předsezonní turné a nabídne ho k prodeji. Jednoduše řečeno – PSG nechce, aby Mbappé odešel z klubu zadarmo. Více informací najdete v článku.

21:30 – HOSTOVÁNÍ – Issa Kaboré si konečně zahraje Premier League, nebude to ale v dresu Manchesteru City - obránce odešel na další hostování, tentokráte si ho vypůjčil Luton.

19:40 – Hned ke dvěma zajímavým posunům během dnešního dne došlo v kádru Marseille. Smlouvu s francouzským klubem ukončil Dimitri Payet, jeho místo v kabině pak zaujme další zkušený ofenzivní fotbalista Pierre-Emerick Aubameyang.

19:20 – Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) zrušila Marseille roční zákaz přestupů, který francouzský klub vloni dostal od FIFA po sporu s Watfordem o senegalského fotbalistu Papeho Gueyeho. Olympique s odvoláním uspěl, trest naopak CAS potvrdil čtyřiadvacetiletému záložníkovi, který před třemi lety podepsal smlouvu s Olympique, přestože už měl uzavřený předběžný kontrakt s anglickým klubem.

19:10 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Plzeň angažovala liberijského reprezentačního obránce Sampsona Dweha. Jednadvacetiletý stoper posílil Viktorii z druholigového Vyškova na roční hostování s opcí. Západočeši o tom informovali na svých webových stránkách. Dweh přišel do Plzně na testy poté, co se na začátku letní přípravy zranili obránci Filip Čihák s Milanem Havlem. Další zadák Luděk Pernica se zotavuje po operaci kolena. Mladý Liberijec zasáhl do tří utkání.

18:51 – SPEKULACE – Švédský útočník Anthony Elanga podle novináře Fabrizia Romana míří z Manchesteru United do Nottinghamu. Rudí ďáblové by za forvarda, který v 16 zápasech uplynulé sezony Premier League nevstřelil jediný gól, měli dostat 15 milionů liber.

18:35 – SPEKULACE – Fodé Ballo-Touré za sebou má dvě sezony v AC Milán, před ním pak je dost možná další stěhování. Obránce má dva nápadníky, svoje nabídky předložily Bologna a Fulham.

17:59 – PŘESTUP – Valentín Castellanos je oficiálně novou posilou Lazia. Útočník loni hostoval v Gironě a římský klub ho nyní vykoupil z New Yorku City. Zámořský celek by měl dostat patnáct milionů eur, dalších pět milionů může vyinkasovat díky bonusům.

17:30 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Slavia prodloužila o rok smlouvu s uzdraveným kapitánem Janem Bořilem. Dvaatřicetiletý bek se vrací do hry po vážném zranění kolena, s nímž laboroval od předloňského podzimu. Český vicemistr také prodloužil smlouvy do roku 2027 s křídelním hráčem Matějem Juráskem a zadákem Tomášem Vlčkem a v nejbližší době uzavře nový kontrakt také s liberijským univerzálem Oscarem Dorleym. Na tiskové konferenci to uvedl šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík.

16:10 – ROZVÁZÁNÍ KONTRAKTU – Olympique Marseille před začátkem nové sezony opouští Dimitri Payet. Dlouholetá opora francouzského klubu se domluvila na předčasném rozvázání kontraktu. Payet během dvou působení odehrál za Olympique 326 soutěžních zápasů, v nichž si na konto připsal 78 gólů a 95 asistencí. Kýžené trofeje se však s Marseille nedočkal.

Payetovi loňská sezona nevyšla. Livesport

15:52 – PŘESTUP A HOSTOVÁNÍ – Fotbalový útočník Václav Drchal přestoupil z pražské Sparty do Jablonce. Severočeši také uplatnili opci na obránce Daniela Součka, jenž v minulé sezoně hostoval z druholigové Dukly Praha. Oba hráči podepsali víceleté smlouvy. Jablonecký klub o posilách informoval na svém webu. Rovněž oznámil příchod univerzála Matěje Polidara a záložníka Filipa Součka ze Sparty na roční hostování bez opce. Více informací najdete v článku.

15:33 – NOVÁ SMLOUVA – Teplice si pojistily služby Daniela Trubače. Kapitán severočeského klubu podepsal smlouvu na další tři sezony.

14:49 – PŘESTUP – Po konci v Turecku se Nathan Redmond vrací do Premier League. Bývalý hráč Birminghamu City, Norwiche City a především Southamptonu posílil Burnley, kde podepsal smlouvu na dva roky.

14:37 – SPEKULACE – Attila Szalai má z Fenerbahçe namířeno do Německa. Pětadvacetiletý obránce by se měl stát novou rekordní posilou Hoffenheimu.

13:30 – PŘESTUP – Fotbalisty Olomouce posílil nigerijský útočník Yunusa Muritala. Třiadvacetiletý hráč uspěl na zkoušce a podle klubového webu podepsal s Hanáky tříletou smlouvu. Muritala během letní přípravy zasáhl do čtyř přípravných utkání a vstřelil jeden gól. Před Sigmou nastupoval za maltské Hibernians nebo lotyšské celky Metta a FC Riga. Kariéru v Evropě odstartoval v tureckém Göztepe.

12:30 – SPEKULACE – Další přesun na trase Slavia – Benfica? Podle italského portálu TMW se portugalský celek vyptával na Matěje Juráska, což potvrdil i hráčův agent Kamil Řehák. Zároveň však doplnil, že žádná konkrétní nabídka nepřišla. Údajně je ale o jeho služby zájem i v Serii A a Bundeslize.

Jurásek měl loni skvělou sezonu. Livesport

11:55 – PŘESTUP – Daniel Souček přestoupil do Jablonce. Pětadvacetiletý krajní obránce v minulé sezoně hostoval z druholigové Dukly a Severočeši na něj uplatnili opci. Pražský klub o tom informoval na svém webu. Souček v uplynulém ligovém ročníku odehrál v jabloneckém dresu 24 utkání, zaznamenal jednu branku a jednu asistenci. Slávistický odchovanec má v nejvyšší soutěži na kontě 46 zápasů, jeden gól a dvě asistence.

9:40 – KONEC SMLOUVY – Nové angažmá si může hledat Simon Deli. bývalá dlouholetá opora Slavie se dohodla na ukončení smlouvy v turecké Adaně Demirspor.

8:48 – SPEKULACE – Ondřej Kukučka sice ve Spartě nastupuje za druholigovou rezervu, brzy by si ale mohl vyzkoušet nejvyšší soutěž - talentovaného obránce si chtějí vypůjčit Pardubice.

8:45 – HOSTOVÁNÍ – Dvacetiletý záložník Omari Hutchinson z Chelsea bude v příští sezoně hostovat v League Championship. Do svého kádru si jej vybral Ipswich Town.

8:33 – PŘESTUP – Španělský obránce Jordi Alba podepsal smlouvu s Interem Miami, kde se minimálně do konce prosince 2024 připojí k bývalému spoluhráči z Barcelony Lionelu Messimu (36). Floridský klub to uvedl na svých webových stránkách. Více informací o přestupu najdete v článku.

6:50 – SPEKULACE – Americký obránce Sergiño Dest je údajně na seznamu vyhlédnutých posil portugalského FC Porto. Fotbalista Barcelony v uplynulé sezoně hostoval v AC Milán a s největší pravděpodobností bude uvolněn na hostování znovu.

6:48 – SPEKULACE – Trenér saúdskoarabského Al-Ettifaq Steven Gerrard by se mohl dočkat posily z anglické Premier League. Konkrétně se jeho klub zajímá o služby útočníka West Hamu Michaila Antonia. Jednání jsou zatím teprve na začátku, nicméně anglický vítěz Evropské konferenční ligy je údajně připraven Jamajčana v případě adekvátní nabídky pustit.

6:40 – SPEKULACE – Střední záložník Sofyan Amrabat je na radaru Manchesteru United. Oficiální nabídka na marockéo reprezentatnta do Fiorentiny ale zatím nepřišla.

20. ČERVENCE

21:41 – SPEKULACE – Senegalský útočník Sadio Mané je podle francouzského listu L'Équipe domluvený na podmínkách se saúdskoarabským klubem Al-Nassr. Ten se však nyní bude muset domluvit na případném transferu 31letého forvarda s Bayernem Mnichov, kde má Mané smlouvu až do roku 2025.

20:20 – PŘESTUP – Transfer brankáře Andrého Onany do Manchesteru United je zpečetěn. Na Old Trafford "začne nové dobrodružství", oznámil 27letý Kamerunec z Interu Milán na Instagramu a rozloučil se tak se svými italskými fanoušky. Podle BBC se přestupová částka pohybuje kolem 55 milionů eur (zhruba 1,32 miliardy korun) včetně případných bonusů. Manažer týmu Erik ten Hag se s Onanou zná už ze společného působení v Ajaxu Amsterdam.

19:56 – PŘESTUP – Burnley získalo brankáře anglických mistrů Evropy do 21 let Jamese Trafforda z Manchesteru City. Hrdina finálového utkání proti Španělsku podepsal smlouvu na čtyři roky. Přestupová suma nebyla zveřejněna, ale odhaduje se až na 20 milionů liber (zhruba 554 milionů korun).

19:14 – PŘESTUP – Marocký záložník Oussama El Azzouzi se stěhuje z Belgie do Itálie. Dvaadvacetiletý hráč přestoupil z Royale Union Saint Gilloise do Boloni, kde podepsal čtyřletou smlouvu s opcí.

18:11 – SPEKULACE – Sergio Ramos opustil PSG a do konce příštího týdne se rozhodne, kam povedou jeho další kroky. Zkušený španělský obránce vybírá ze dvou destinací, těmi jsou USA a Saúdská Arábie.

17:04 – PŘESTUP – Zbrojovka Brno oznámila příchod Tomáše Smejkala z Jablonce. Pětadvacetiletý záložník ve druholigovém klubu, kde zahájil kariéru, podepsal smlouvu do roku 2025.

15:59 – SPEKULACE – Moussa Diaby je na odchodu z Leverkusenu, zatím ale není jasné, kam povedou jeho další kroky. Zájem o 24letého křídelníka mají Aston Villa a saúdskoarabský Al-Nassr, který podle novináře Fabrizia Romana vylepšil nabídku na 43 milionů eur bez bonusů. Hráč je prý nakloněn spíš angažmá v Premier League.

15:34 – HOSTOVÁNÍ – Michal Hošek odchází ze Slavie na další hostování - dvaadvacetiletý obránce bude v nadcházející sezoně vypomáhat Karviné.

15:01 – SPEKULACE – Ještě v průběhu čtvrtka dokončí Al Ahli přestup Riyada Mahreze, načež se bude snažit finalizovat další – z Newcastlu přivede Allana Saint-Maximina. Straky by měly za Francouze dostat zhruba 30 milionů eur. A náhradu si Eddie Howe už pořídil v podobě Harveyho Barnese.

14:20 – KONEC SMLOUVY – Záložník Tomáš Malínský po dlouhodobých potížích s kolenem skončil v Jablonci. Severočeský klub uvedl na twitteru, že se s jednatřicetiletým fotbalistou dohodl na ukončení smlouvy.

Tomáš Malinský v Jablonci nadále působit nebude. @FKJablonec

14:18 – PODPIS SMLOUVY – Pierre-Emerick Aubameyang se aktuálně podrobuje zdravotní prohlídce v Marseille. Gabonský útočník přijde z Chelsea, francouzský klub ho získá zdarma.

13:27 – HOSTOVÁNÍ – Nigerijský fotbalista David Fadairo se stal desátou letní posilou Ostravy. Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč přichází do Baníku na roční hostování s opcí z klubu Lagos Islanders.

12:33 – HOSTOVÁNÍ – Arnaut Danjuma dá košem AC Milán i Feyenoordu a vrátí se do Anglie, po loňském hostování v Tottenhamu bude letos zapůjčen do Evertonu. Křídelník Villarrealu brzy přicestuje na zdravotní prohlídku.

11:16 – SPEKULACE – Neymar o své budoucnosti: "Doufám, že to bude v PSG (v příští sezóně). Mám smlouvu, nikdo mě o ničem neinformoval."

10:33 – PŘESTUP – Jean Onana je dalším hráčem, který si s RC Lens nezahraje Ligu mistrů. Záložník má namířeno do Turecka, tamní Besiktas dojednal přestup za 5,3 milionu eur.

08:42 – SPEKULACE – "Matěj Kovář by měl zamířit na hostování," napsal na Twitteru redaktor BBC Simon Stone. Připomínáme, že český brankář neodletěl s United na turné do USA a jeho návrat na Letnou je tak blízko. Více informací v článku.

08:29 – PŘESTUP – Bournemouth brzy oznámí příchod Milose Kerkeze z Alkmaaru. Devatenáctiletý obránce, kterého chtělo rovněž Lazio, již u Cherries úspěšně absolvoval lékařskou prohlídku.

07:19 – PŘESTUP – Švédský křídelník David Moberg Karlsson se stal novou posilou Arisu Soluň. Karlsson do Řecka přišel hostovat z japonské Urawy. Předtím strávil tři sezony v dresu pražské Sparty, se kterou oslavil zisk českého poháru. Hráč se v Soluni připojí k Čechům Brabcovi a Daridovi. Klub o příchodu informoval na svých webových stránkách.

06:27 – SPEKULACE – České Budějovice by mohly získat posilu ze Šachtaru Doněck. Podle serveru "infotbal.cz" řeší příchod 21letého útočníka Bohdana Vjunnyka, jenž na nedávném ME do 21 let vstřelil za Ukrajinu gól proti Španělsku.

06:25 – PŘESTUP – Harvey Barnes by se měl z Leicesteru City stěhovat do Newcastlu United. Podle novináře Fabrizia Romana se oba kluby dohodly na odstupném ve výši 38 milionů liber.

19. ČERVENCE

22:42 – SPEKULACE – Chelsea během uplynulých týdnů opustila řada hráčů a na odchodu je také Romelu Lukaku, jenž by se měl vrátit na Apeninský poloostrov, kde má o jeho návrat zájem Inter a spekulovalo se rovněž o zájmu Juventusu. Manažer londýnského klubu Mauricio Pochettino nicméně potvrdil, že 30letý útočník změní působiště.

21:24 – PŘESTUP – Obránce Jaroslav Svozil přestoupil z Baníku Ostrava do Karviné. Devětadvacetiletý stoper se stal sedmou letní posilou ligového nováčka.

21:21 – SPEKULACE – Brankář Matěj Kovář se přiblížil návratu na Letnou. Kmenový hráč Manchesteru United odchytal v dresu anglického giganta dva přátelské zápasy, během nichž předvedl výborný výkon a ani v jednom případě neinkasoval. Navzdory skvělým výkonům se český brankář může vrátit do Sparty, se kterou získal v minulé sezoně titul. Red devils totiž mají namířeno na turné do USA, zatímco rodák z Uherského Hradiště na soupisce Erika ten Haga schází. Více informací v článku.

20:01 – Necelé tři týdny byl bez práce Juan Cuadrado. Kolumbijský univerzál po loňské sezoně opustil Juventus a nyní se jako volný hráč dohodl na spolupráci s konkurenčním Interem Milán. Více informací v článku.

19:26 – PŘESTUP – Jeden z největších transferů tohoto léta je zdát se být hotový. Manchester City podle informací, se kterými přišel renomovaný italský novinář Fabrizio Romano, uspěl v dohadách s Lipskem o koupi Joška Gvardiola. Střední obránce či levý bek vyjde úřadujícího vítěze Premier League a Ligy mistrů asi na 100 milionů eur. Chorvatský wonderkid, jak se ve fotbalovém prostředí přezdívá extrémně talentovaným hráčům, už údajně podstoupil úspěšně první část lékařských testů. Sky Blues tak přivedou druhou letní posilu, tou první je rovněž chorvatský reprezentant Mateo Kovačič.

Joško Gvardiol má nakročeno do Manchesteru City. RB Leipzig

18:57 – PŘESTUP – Fabrizio Romano hlásí ze své pracovny další "Here we go!". Tentokrát jde o saúdskoarabský Al Ettifaq a Jordana Hendersona. Klub, který jako kouč vede Steven Gerrard, totiž našel řeč s Liverpoolem a anglický reprezentant tak změní dres. Na Blízkém východě by měl bývalý kapitán Reds podepsat smlouvu na tři roky.

18:46 – PŘESTUP – Francouzský záložník Lucas Tousart vyměnil dres Herthy Berlín, s kterou letos sestoupil z německé fotbalové ligy, za angažmá v týmu městského rivala Unionu. S ním si zahraje nejen nejvyšší soutěž, ale také Ligu mistrů, kam Union postoupil poprvé.

18:44 – HOSTOVÁNÍ – Hned dvojnásobné stěhování za sebou má Xavi Simons. Stále teprve dvacetiletý ofenzivní záložník se po skvělé sezoně v PSV Eindhoven vrátil do PSG, francouzský mistr ho pak obratem zapůjčil na hostování do RB Lipsko. Více informací v článku.

Xavi Simons bude hostovat v Lipsku. @RBLeipzig

18:31 – PŘESTUP – Matěj Kovář sice odchytal poslední přátelský duel Manchesteru United jako brankářská jednička a udržel čisté konto, na Old Trafford se mu ale stěhuje velká konkurence. Kamerunec Andre Onana ve středu úspěšně prošel zdravotními testy a brzy se stane novým hráčem Red devils. Co bude s Kovářem? Ve hře je údajně stále jeho návrat do Sparty. "To, že dnes za Manchester chytá, neznamená nic. Jsme s Manchesterem v pravidelném kontaktu, takže je pořád možné, že Matěj u nás bude pokračovat," tvrdí sportovní ředitel ACS Tomáš Rosický.

18:27 – PŘESTUP – AC Milán pokračuje v posilování kádru a jeho nejnovějším úlovkem je Tijjani Reijnders. Záložník přišel na přestup z Alkmaaru, ten prozatím dostane dvacet milionů eur. Více informací v článku.

Milánské AC má pátou letní posilu. acmilan.com

17:34 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankář Ondřej Kolář prodloužil s fotbalovou Slavií smlouvu do roku 2027. Původní kontrakt v Edenu měl osmadvacetiletému gólmanovi vypršet po sezoně.

16:59 – SPEKULACE – Ve španělských médiích se začínají množit spekulace také o zájmu Barcelony o Joaa Félixe. Portugalský útočník nehraje důležitou roli v plánech trenéra Atlética Madrid Diega Simeoneho, španělský klub je ochoten uvolnit ho na další hostování.

Joao Félix a jeho angažmá v Atlétiku Madrid se chýlí ke konci. @433

14:21 – SPEKULACE – Atlético Madrid je svolné k prodeji Joaa Félixe, jenž za sebou má nepříliš úspěšné hostování v Chelsea. Jedním z potenciálních zájemců je Aston Villa, která však zatím svou nabídku teprve chystá a nejspíše udeří až v pozdější fázi léta.

14:07 – HOSTOVÁNÍ – Matěj Valenta odchází ze Slavie na další hostování, bývalý český mládežnický reprezentant byl tentokrát zapůjčený Slovácku. Slávisté si mohou v zimě 23letého záložníka předčasně stáhnout.

13:41 – PŘESTUP – Pierre-Emerick Aubameyang má nové angažmá. Gabonský střelec přestoupil zdarma z Chelsea do Olympique Marseille, se kterým podepsal smlouvu do léta roku 2026.

Aubameyang při své typické oslavě gólu ještě v dresu Chelsea. @Auba

12:28 – PŘESTUP – Navrátilce do anglické fotbalové ligy Burnley posílil nejlepší střelec Konferenční ligy Zeki Amdouni. Dvaadvacetiletý švýcarský útočník přišel z Basileje a podepsal pětiletou smlouvu. Klub o tom informoval na webu.

12:01 – PODPIS SMLOUVY – Benjamin Mendy byl u soudu shledán jako nevinný a opět se tak vrací k fotbalu. Po vypršení kontraktu s Manchesterem City se francouzský reprezentant vrací domů. V Ligue 1 podepsal dvouletý kontrakt s Lorientem.

11:07 – PŘESTUP – Úřadující ligový mistr z Letné vítá už pátou letní posilu. Z dánského AC Horsens získala Sparta středního obránce Jamese Gomeze (21), který podepsal víceletou smlouvu. Více informací v článku.

10:55 – SPEKULACE – Dlouholetá opora Betisu Sevilla Sergio Canales by se měla stěhovat do mexické ligy MX, konkrétně do Rayados de Monterrey. Dohoda by měla být výhodná jak pro hráče, tak pro Real Betis. Ten obdrží v zásadě přibližně 10 milionů eur fixně plus sedm milionů eur variabilně. Záložník by měl podepsat tříletou smlouvu.

19:30 – PŘESTUP – Tottenham myslí na budoucnost a z Blackburnu si za 3 miliony liber přivede talentovaného osmnáctiletého obránce Ashleyho Phillipse. Trenér Hotspurs Ange Postecoglou zároveň potvrdil, že klub podepíše v létě ještě jednoho, zkušenějšího, středního obránce: "Myslím, že to je náš záměr, rozhodně. Už na tom nějakou dobu pracujeme a určitě se budeme snažit, aby to bylo co nejrychleji hotové"

10:10 – KONEC HOSTOVÁNÍ – Dimitrije Kamenovič se vrací z hostování v pražské Spartě zpět do Lazia. Srbský obránce přišel na Letnou v polovině minulé sezony.

10:00 – PODPIS – Barcelona dotáhla přestup Oriola Romeua z Girony do zdárného konce a jeho příchod oficiálně potvrdila na svém twitteru. Jednatřicetiletý záložník, který v mládežnické akademii katalánského klubu před 19 lety nastartoval svou kariéru, už s týmem i trénuje. Více informací v článku.

09:40 – PODPIS – Obránce Milos Kerkez už je v Anglii a podstupuje zdravotní prohlídku. Dnes by měl devatenáctiletý Maďar, který se stěhuje z AZ Alkmaar, podepsat dlouhodobou smlouvu v Bournemouth v celkové hodnotě 15,5 milionu liber.

08:45 – PODPIS – Dvacetiletý britský brankář James Trafford dnes podepíše smlouvu s Burnley. Trafford je odchovancem Manchesteru City a uplynulou sezonu strávil na hostování v Bolton Wanderers. Citizens si nadějného gólmana pojistili výkupní klauzulí, která by měla být trojnásobkem částky, kterou za hráče zaplatilo Burnley.

James Trafford míří do Burnley. @FabrizioRomano

07:00 – PŘESTUP – Za Lionelem Messim by do Interu Miami a americké MLS měl zamířit i jeho bývalý spoluhráč z Barcelony Jordi Alba. Čtyřiatřicetiletý obránce je podle informací Fabrizia Romana velmi blízko podpisu smlouvy.

06:55 – PODPIS – Tijjani Reinders už je oficiálně hráčem AC Milán. Čtyřiadvacetiletý nizozemský záložník přestoupil z AZ Alkmaar, s italským klubem podepsal smlouvu na pět let.

18. ČERVENCE

19:00 – PODPIS – Manchester United si pojistil služby Marcuse Rashforda. Anglický reprezentant, jenž měl před sebou poslední rok smlouvy, se mateřskému klubu zavázal na dalších pět sezon. Více informací najdete v článku.

Rashford se stal klíčovým hráčem United. Livesport

18:20 – SPEKULACE – Álvaro Morata v minulosti oblékal dres Juventusu a v tuto chvíli se hodně mluví o jeho návratu do Itálie - nabídku připravuje Inter Milán, sám útočník měl souhlasit s angažmá v AS Řím. Španělský reprezentant patří Atléticu Madrid, které požaduje odstupné dvacet milionů eur.

Morata a jeho statistiky z posledních sezon. Livesport

18:00 – PŘESTUP – Min-jae Kim přestupuje z Neapole do Bayernu Mnichov, který aktivoval výstupní doložku ve výši 50 milionů eur. Jihokorejský stoper se na Säbener Strasse upsal do roku 2028. Přestup byl dohodnutý již na začátku července, oficiální potvrzení se však protáhlo, neboť lékaři německého mistra cestovali do Asie, Kim totiž absolvoval povinnou vojenskou službu. Více informací najdete v článku.

17:40 – ZKOUŠKA – Manchester United v přípravě vyzkouší odchovance Jonnyho Evanse, jenž podepsal krátkodobou smlouvu, která mu umožní zúčastnit se přátelských zápasů. Pětatřicetiletý obránce po konci v Leicesteru City trénoval s rezervou Red Devils a některé jednotky absolvoval i s prvním týmem, kde udělal dojem na manažera Erika ten Haga.

17:00 – PŘESTUP – Seko Fofana se oficiálně stěhuje z RC Lens do Saúdské Arábie, byl představený jako posila Al-Nassru. Oba kluby se dohodly na odstupném ve výši 19 milionů eur. RC Lens má za sebou velmi úspěšnou sezonu, konečným druhým místem si zajistil postup do Ligy mistrů, tu už si však nezahraje kapitán Seko Fofana, jenž kývl Al-Nassru.

16:30 – SPEKULACE – Sparta finalizuje příchod Jamese Gomeze z AC Horsens, kterému má za 21letého stopera zaplatit necelý milion eur. Gambijský reprezentant již dorazil do Prahy a momentálně podstupuje zdravotní prohlídku, po níž bude následovat podpis víceleté smlouvy.

15:30 – PODPIS – Florent Poulolo se stal oficiálně posilou Mladé Boleslavi, kam přichází po vypršení smlouvy v Sigmě Olomouc. Šestadvacetiletý obránce se ve svém novém působišti zavázal do roku 2026.

15:00 – PODPIS – SC Braga posílil José Fonte, jenž byl bez angažmá po odchodu z LOSC Lille. Devětatřicetiletý stoper a bývalý portugalský reprezentant podepsal smlouvu pro nadcházející sezonu.

13:45 – PŘESTUP – Leicester City oznámil příchod Madse Hermansena z Bröndby. Foxes za 23letého brankáře, s nímž podepsali dlouholetou smlouvu, zaplatí 5,8 milionu eur.

13:00 – SPEKULACE – Matt Doherty si po pěti měsících v Atléticu Madrid znovu hledá zaměstnavatele a pomalu se schyluje k jeho návratu do důvěrně známého prostředí. O irského obránce stojí Wolverhampton, dohoda není daleko.

12:17 – HOSTOVÁNÍ – Záložník Slavie Michal Beran bude i v nadcházející sezoně hostovat v jiném vršovickém celku Bohemians 1905. Slavia o tom informovala na sociálních sítích. Kádr českého vicemistra opustil jiný středopolař Filip Blecha, jenž přestoupil do druholigové Opavy.

Beranovy poslední ročníky. Livesport

11:20 – PŘESTUP – PSG vychovává zajímavé mladé hráče, pro ty ale není místo v prvním týmu a z práce francouzského celku tak často profitují jiné kluby. V Paříži nyní lovilo Lipsko, do kabiny německého týmu dorazil El Chadaille Bitshiabu.

10:30 – PODPIS – Héctor Bellerín v uplynulých dvou letech pravidelně putoval po Evropě, nyní se chce usadit a přání by mu měl splnit Betis. Obránce je oficiálně staronovou posilou sevillského celku. Bellerín přichází zdarma z lisabonského Sportingu, za který na jaře odehrál třináct zápasů a dal jednu branku. V Andalusii se včera úspěšně podrobil zdravotní prohlídce, v úterý dopoledne pak podepsal pětiletý kontrakt.

06:35 – SPEKULACE – Podle novináře Fabrizia Romana se Pierre Emerick Aubameyang již dohodl na osobních podmínkách s Marseille, kam by rád přestoupil. Smlouvu by ve francouzském klubu podepsal až do roku 2026. Nyní už je jen potřeba aby se oba kluby dohodly na přestupové častce, což by prý neměl být problém.

06:30 – SPEKULACE – Stefan Mitrovič prožil povedený závěr sezony, což neuniklo pozornosti dalších klubů. O stopera Getafe výrazně stojí Antalyaspor, avšak trenér Bordalás svého svěřence rozhodně prodávat nechce.

06:00 – SPEKULACE – Lorenzo Insigne by se po roce stráveném v MLS mohl zase stěhovat. O křídelníka Toronta totiž stojí saúdskoarabské kluby, které by rády využily Italovy nespokojenosti v kanadském městě.

17. ČERVENCE

21:00 – SPEKULACE – Axel Disasi je jedním z přestupových cílů Manchesteru United, to ovšem neodrazuje jeho konkurenci. Nabídku za obránce Monaka totiž prý podal i Newcastle, jehož však ještě čekají vyjednávání o ceně.

20:00 – SPEKULACE – Piotrovi Zielinskému zbývá poslední rok z kontraktu s Neapolí, přičemž v předchozích dnech odmítl nabídku ze Saúdské Arábie. Nyní by se polský záložník mohl stěhovat v rámci Itálie, stojí o něj totiž římské Lazio.

18:40 – PŘESTUP – Vedení Sparty představilo již čtvrtou letní posilu, kterou se stal Victor Olatunji. Nigerijský útočník se stěhuje do Sparty z Liberce, přičemž na Letné podepsal víceletý kontrakt. Pražané tak bleskurychle zareagovali na odchod Tomáše Čvančary do Mönchengladbachu. Více informací najdete v článku.

16:40 – HOSTOVÁNÍ – Yasser Larouci si vyzkouší anglickou Premier League. Obránce odchází z Troyes do Sheffieldu United, ten hráče získal zatím na hostování.

16:00 – SPEKULACE – Moisés Caicedo by přece jen mohl vyměnit Brighton za Chelsea, která chce tento týden vylepšit nabídku na více než 70 milionů liber.

Statistiky hráče. Livesport

15:50 – SPEKULACE – Manchester United obměňuje sestavení brankářů a na odchodu je i Dean Henderson. Po příchodu Andrého Onany by gólman měl zamířit do Nottinghamu, kde loni hostoval, tentokráte se bude jednat o přestup za dvacet milionů liber.

15:40 – SPEKULACE – Willian se chystá podepsat novou jednoletou smlouvu s Fulhamem. Brazilskému křídelníkovi kontrakt vypršel, první nabídku na prodloužení odmítl a následně se dohodl s Nottinghamem, londýnský celek ale snahu nevzdal a podle posledních zpráv slaví úspěch.

15:20 – PODPIS – Stephan El Shaarawy oficiálně spojil i další budoucnost s AS Řím, útočník s italským klubem uzavřel nový dvouletý kontrakt.

15:13 – PŘESTUP – Záložník Michal Trávník přestoupil ze Sparty do Slovácka, kde v minulé sezoně hostoval. S klubem podepsal smlouvu do roku 2026.

Pohled na Trávníkovo ligové počínání. Livesport

12:00 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Real Betis dokončuje návrat Héctora Bellerína, jemuž vypršela smlouva v lisabonském Sportingu. Osmadvacetiletý obránce právě podstupuje zdravotní prohlídku, odpoledne by mělo dojít na podpis smlouvy.

11:30 – SPEKULACE – Manchester United si pojistí Marcuse Rashforda, jenž má smlouvu pouze do konce příští sezony. Nová dohoda by měla platit do roku 2028 a z 25letého útočníka udělá jednoho z nejlépe placených hráčů v kádru manažera Erika ten Haga.

09:45 – SPEKULACE – Davinson Sánchez může vyměnit Anglii za Rusko. Obránce Tottenhamu si vyhlédl Spartak Moskva, který již zahájil jednání.

08:40 – SPEKULACE – Juan Cuadrado by měl po konci v Juventusu pokračovat na Apeninském poloostrově. Podle informací Sky Sport Italia podepíše 35letý univerzál roční smlouvu s Interem.

Statistiky za poslední sezony. Livesport

06:45 – SPEKULACE – Soupisku bude naopak zužovat Slavia, což potvrdil po zápase s Drážďany i samotný kouč sešívaných, Jindřich Trpišovský. Podle něj klub opustí minimálně dva hráči. Ačkoliv konkrétní jména nespecifikoval, mělo by se jednat o Petra Hronka, jehož kroky by měly vést zpět do Ďolíčku, ale také o Maksyma Talovjerova na kterého si brousí zuby Linec nebo Srdjana Plavšiče.

06:30 – SPEKULACE – Podle řady zahraničních novinářů Sparta dotahuje příchod jednadvaceliletého stopera Jamese Gomeze. Za obránce dánského klubu AC Horsens by měli Pražané zaplatit zhruba 800 tisíc eur + dalších 200 tisíc v bonusech. Podle Sachy Tavolieriho by měl na Letné podepsat smlouvu až do roku 2028.

06:20 – PŘESTUP – Chelsea posílil osmnáctiletý záložník Ángelo Gabriel. Klub o příchodu brazilského fotbalisty, za kterého podle médií zaplatil 15 milionů eur (asi 357 milionů korun), informoval na svém webu.

16. ČERVENCE

23:38 – PŘESTUP – "Here we go!" Fabrizio Romano má další přestupovou pecku. Tentokrát jde o potvrzení tolik avizovaného přestupu Andreho Onany z Interu Milán do Manchesteru United. Kamerunský brankář vyjde Red devils na 50 milionů eur. Oficiálně bude transfer finalizován příští týden.

22:36 – PODPIS SMLOUVY – Inter Miami hledá posily v řadách někdejších hráčů Barcelony a o víkendu ulovil hned dvě nové tváře. Včera s ním smlouvu podepsal Lionel Messi, jehož podle očekávání následuje Sergio Busquets.

22:30 – PODPIS SMLOUVY – Jako volného hráče v blízké době podepíše Inter Milán kolumbijského univerzála Juana Cuadrada, kterému skončila smlouva v Juventusu.

20:53 – SPEKULACE – Leandro Paredes si chce dopřát čas volna, aby mohl přemýšlet o další budoucnosti. S argentinským záložníkem nepočítá PSG a fotbalista má na stole nabídku tříleté smlouvy v Galatasarayi. Turecký klub nyní pořádal o sedm dní na rozmyšlenou.

19:34 – SPEKULACE – Lucas Tousart po sestupu do 2. Bundesligy zřejmě odejde z Herthy BSC, odkud by se mohl přesunout na Apeninský poloostrov. Zájem o 26letého záložníka projevila Neapol.

16:10 – PŘESTUP – Přesun Andreho Onany z Interu do Manchesteru United je podle Fabrizia Romana hostový na 99,9 %. Zbývá doladit poslední nejmenší detaily a kamerunský brankář posílí Red devils. Co bude s Matějem Kovářem?

16:02 – SPEKULACE – Milos Kerkez zůstává v hledáčku Bournemouthu a anglický klub chystá poslední nabídku. Talentovaný obránce patří Alkmaaru a jeho transfer tento týden dojednalo Lazio, s italským celkem se dohodl i sám fotbalista.

14:12 – PŘESTUP – Halil Dervişoğlu se vrací do Galatasaraye. Turecký klub útočníka koupil z Brentfordu, který dostane půl milionu eur.

13:19 – PŘESTUP – Vedení Štrasburku rozbilo prasátko a koupilo nejdražší posilu ve své historii. Z Clubu Bruggy přišel za dvacet milionů eur obránce Abakar Sylla, dvacetiletý fotbalista podepsal kontrakt na pět sezon.

12:57 – SPEKULACE – Al Taawon je dalším klubem ze Saúdské Arábie, který hledá posily v Evropě, konkrétně ve španělské lize - vedení se zajímá o křídelníka Sevilly Susa.

12:42 – SPEKULACE – Jsou Letenští blízko náhrady za Tomáše Čvančaru? V Praze dnes přistálo letadlo z Kypru, na jehož palubě byl i Victor Olatunji. Dopadne tenhle transfer z Liberce do Sparty? Jasno má být už brzy.

11:39 – SPEKULACE – Riyad Mahrez je dalším hráčem, jehož čeká stěhování do Saúdské Arábie. Alžírský křídelník je domluven na angažmá v Al Ahli, Manchester City může očekávat nabídku třicet milionů liber.

11:11 – SPEKULACE – Útočník Wilfried Gnonto hraje roli v plánech Leedsu United a manažer Daniel Farke ho nehodlá prodat. Přesvědčil se o tom Everton, který neuspěl s nabídkou patnáct milionů liber.

10:50 – PŘESTUP – Robin Gosens odchází z Interu Milán do Wolfsburgu. Obránce je domluven na podmínkách a společnou řeč našly i kluby, jednat by se mělo o hostování s povinnou opcí na přestup za čtrnáct milionů eur.

10:21 – PŘESTUP – Snaha AC Milán o Tijjani Reijnderse zřejmě bude mít zdárný konec. V rozhovoru pro nizozemský tisk to uvedl sportovní ředitel hráčova současného zaměstnavatele Alkmaaru, Max Huiberts.

Tijani Reijnders má namířeno do AC Milán. @FabrizioRomano

10:13 – PŘESTUP – Pryč z Fiorentiny se chystá Igor, přičemž na světe je i dohoda mezi brazilským stoperem a Brightonem. Stále se ještě čeká na výsledek vyjednávání klubu, nicméně Viola by za hráče mohla inkasovat okolo 15 milionů eur plus bonusy.

09:50 – PODPIS SMLOUVY – Dvacetiletý ofenzivní záložník Xavi Simons opustil tréninkový kemp PSV Eindhoven, aby podepsal smlouvu s Paris Saint-Germain. Jak bylo před několika dny odhaleno, PSG uplatnilo klauzuli o zpětném odkupu ve výši 6 milionů eur. Simons po podpisu v PSG buď zůstane, nebo bude odvelen na hostování, to v případě, že v pařížském velkoklubu zůstanou Neymar i Mbappé.

08:33 – PŘESTUP – Již čtvrtou letní posilu by měla v pondělí oznámit Barcelona. Katalánský klub po Gündoganovi, Martínezovi a Roquem dotáhne přestup Oriola Romeua z Girony.

06:55 – SPEKULACE – O třiadvacetiletého srbského útočníka Dušana Vlahoviče má údajně zájem Paris Saint-Germain. Zástupci pařížského celku se ohledně jeho přestupu setkali se zástupci Juventusu a rozhodli se vzít několik dní na rozmyšlenou. Sám Vlahovič je přestupu nakloněn. Podle informací Fabrizia Romana bude nabídka z Turína na Romela Lukakua směrem k Chelsea platná pouze tehdy, když Vlahovič z týmu odejde.

06:45 – PŘESTUP A SPEKULACE – Chorvatský reprezentační brankář Dominik Livakovič se bude z Dinama Záhřeb za 9 milionů eur stěhovat do tureckého Fenerbahce, oba kluby dosáhly dohody. Do Istanbulu údajně míří podepsat smlouvu také obránce Rodrigo Becao z Udinese, zatímco srbský záložník Dušan Tadič by už dokonce měl být na místě.