Fotbalové přestupy ONLINE

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

5. ČERVENCE

21:22 – PODPIS SMLOUVY – Mistr světa Ángel Di María bude hrát za Benfiku Lisabon, s klubem, kde působil bezprostředně po příchodu do Evropy, podepsal roční smlouvu. Argentinský záložník zamířil do Lisabonu jako volný hráč poté, co mu skončila smlouva v Juventusu. Více informací najdete v článku.

21:18 – PODPIS SMLOUVY – Ellyes Skhiri zamířil po odchodu z Kolína n. R. do Eintrachtu Frankfurt. Osmadvacetiletý tuniský záložník se hesenskému mužstvu upsal do roku 2027.

19:47 – PŘESTUP – Skelly Alvero přestupuje ze Sochaux do Lyonu. Jednadvacetiletý francouzský ofenzivní záložník podepsal s Les Gones pětiletou smlouvu.

Alvero se Lyonu upsal do roku 2028. @OL_English

19:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Betis si pojistil služby chilského trenéra Manuela Pellegriniho, jenž v klubu působí od roku 2020. Nový kontrakt je platný na další tři sezony.

18:12 – SPEKULACE – Už je to na spadnutí. Kim Min-jae podstupuje v Mnichově zdravotní testy a bude představen jako nový hráč Bayernu. Bavořané v jihokorejském zadákovi budou mít novou oporu defenzivní řady a náhradu za Lucase Hernandéze, který odešel do PSG.

18:02 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Inter Milán si pojistil Alessandra Bastoniho, jenž podepsal nový kontrakt do roku 2028. Čtyřiadvacetiletý stoper k Nerazzurri zamířil před šesti lety z Atalanty Bergamo.

17:36 – PODPIS SMLOUVY – Atlético Madrid podle očekávání posílil Caglar Söyüncü, jemuž na konci minulého měsíce vypršela smlouva s Leicesterem City. Turecký obránce se Colchoneros upsal na čtyři roky.

17:25 – SPEKULACE – Pod Eiffelovou věží se sice změnil trenér, situace kolem Kyliana Mbappého však zůstává stejná. Klub ho nechce pustit za rok zdarma, hráč ale hodlá setrvat.

17:23 – NOVÁ SMLOUVA – Potvrzeno, oficiálně. Hakan Calhanoglu prodloužil současný kontrakt v Interu Milán až do roku 2027.

15:19 – PŘESTUP – Slavii posílil norský záložník Conrad Wallem z Odds BK, v Edenu uzavřel čtyřletou smlouvu. Na kontě má dva starty za norskou reprezentaci do 19 let, v Oddsu působil od ledna 2021 a v 82 soutěžních zápasech si připsal 11 branek a 14 asistencí. Více informací najdete v článku.

14:42 – SPEKULACE – Chelsea nadále pracuje na příchodu Moisése Caiceda. Brighton si velmi cení ekvádorského středopolaře, ale i nadále v zákulisí jedná s londýnskou stranou.

14:39 – PŘESTUP – Arsenal je v ráži! Po dokončení přestupu Declana Rice se totiž dohodl s Ajaxem na přestupu Jurriena Timbera. Nizozemský klub od vicemistra Premier League obdrží za pravého obránce 45 milionů eur.

14:27 – PŘESTUP – Novým spoluhráčem Patrika Schicka a Adama Hložka v Leverkusenu se stal německý fotbalový reprezentant Jonas Hofmann. Třicetiletý záložník přišel z Mönchengladbachu a podepsal smlouvu do roku 2027. Bayer to oznámil na svém webu.

14:09 – SPEKULACE – Manchester United nevzdává boj o brankáře Andreho Onanu, přestože požadavky Interu Milán jsou daleko vyšší než aktuální nabídka Red devils. Ti jsou za Kamerunce ochotní zaplatit 39 milionů liber, klub z města módy ovšem požaduje 60 milionů eur. Samotný Onana má o přesun do Manchesteru velký zájem.

12:43 – HOSTOVÁNÍ – Sparta odcestovala na soustředění do rakouského Bad Kleinkirchheimu bez Dominika Plechatého, Martina Suchomela, Matěje Polidara a Filipa Součka, kteří s týmem zahájili letní přípravu. Ligový mistr o tom informoval na svém webu.

12:10 – SPEKULACE – Ángel Di María už údajně podepsal roční kontrakt s Benfikou a vrací se tak po letech zpět do Lisabonu. Argentinský fotbalista bude portugalským klubem brzy představen oficiálně.

12:07 – PŘESTUP – Oficiálně! Mason Mount už patří Manchesteru United. Anglický záložník přestoupil do klubu z OId Trafford z Chelsea za 60 milionů liber. Red devils si služby ofenzivního univerzála pojistili do roku 2028.

10:30 – PODPIS SMLOUVY – Dvaatřicetiletý Španěl Inigo Martinez si na vrcholu své sportovní kariéry vysloužil angažmá v Barceloně. Blaugranas si služby středního obránce, který oblékal dresy Realu Sociadad a Athleticu Bilbao, pojistil na dva roky. Výstupní klauzule činí 400 milionů eur. Více informací v článku.

09:58 – PODPIS SMLOUVY – Bývalý kapitán fotbalové reprezentace Marek Suchý bude dál nastupovat za Mladou Boleslav. Pětatřicetiletý obránce prodloužil s klubem smlouvu o další rok do konce června 2024. Středočeský celek to oznámil na svém webu.

Marek Suchý bude hrát v Mladé Boleslavi další rok. BK Mladá Boleslav

09:36 – PŘESTUP – Saúdskoarabské kluby hlásí další úlovek z Evropy, tamní ligu si vyzkouší Roberto Firmino. Brazilský útočník po minulé sezoně opustil Liverpool a jako volný hráč se dohodl s Al Ahli. Více informací v článku.

08:38 – PŘESTUP – Blíží se velký den Masona Mounta? Podle zpráv z Britských ostrovů se ofenzivní univerzál Chelsea ve středu oficiálně přesune do Manchesteru United. O odchodu ze Stamford Bridge už ostatně anglický reprezentant informoval fanoušky prostřednictvím videa na sociálních sítích.

06:41 – PODPIS SMLOUVY – Hotovo. Od roku 2024 povede brazilskou reprezentaci Carlo Ancelotti! Alespoň tak to zmiňuje na svém Twitteru Fabrizio Romano, který se odkazuje na prezidenta brazilského svazu Ednalda. Mise italského elegána, který se rozhodl respektovat současný kontrakt v Realu Madrid, začne na Copa America.

06:35 – PŘESTUP – "Here we go!" Fabrizio Romano upozorňuje, že se blíží další velký přestup. Za ohromných 105 milionů liber míří do Arsenalu záložník West Hamu a anglické reprezentace Declan Rice. Mikel Arteta tak získává další vysněné "políčko" do své skládačky a tým ze severního Londýna jasně ukazuje své ambice. Více informací v článku.

4. ČERVENCE

19:28 – PŘESTUP - Matěj Hanousek přestoupil ze Sparty do tureckého klubu Ankaragücü, v němž už na jaře hostoval. Ligový mistr o tom informoval na svém webu. Třicetiletý obránce v pražském klubu nasbíral 80 soutěžních startů a získal trofej pro vítěze českého poháru.

17:30 – SPEKULACE – Bayern Mnichov má v hledáčku řadu hráčů a jedním z nich je podle novináře Fabrizia Romana gruzínský brankář Giorgi Mamardašvili z Valencie. Úřadující německý šampion nepočítá s Yannem Sommerem, jenž zastoupil dlouhodobě zraněného Manuela Neuera, nejisté je rovněž setrvání Alexandera Nübela, který se vrací z hostování v AS Monaco.

17:20 – PODPIS – Fotbalisty Zlína posílil obránce Tomáš Čelůstka, který minulou sezonu strávil v kyperské Karmiotisse. "Ševci" o návratu svého odchovance informovali na webových stránkách. Jednatřicetiletý krajní bek podepsal se zlínským klubem dvouletou smlouvu.

15:55 – SPEKULACE – André Onana je spojován s přestupem z Interu do Manchesteru United, který neprodloužil smlouvu s Davidem de Geou. Red Devils již měli na Apeninský poloostrov zaslat první nabídku ve výši 40 milionů eur bez bonusů, což se nesetkalo s úspěchem, Nerazzurri totiž požadují - včetně bonusových plateb - minimálně 60 milionů eur.

15:50 – PŘESTUP – Fotbalisty Liberce posílil záložník Nicolas Penner, který do Slovanu přestoupil z Českých Budějovic. Oba kluby potvrdily transfer na svých webových stránkách. Dvaadvacetiletý hráč podepsal s novým zaměstnavatelem smlouvu na tři roky.

15:30 – PŘESTUP – Nathan Collins přestupuje z Wolverhamptonu Wanderers do Brentfordu, který necelými 27 miliony eur (asi 640 milionů korun) překonal nedávno vytvořený transferový rekord a zároveň z Collinse udělal nejdražšího irského fotbalistu všech dob. Urostlý obránce v novém působišti podepsal šestiletou smlouvu s opcí na další dvě sezony. Více informací najdete v článku.

14:15 – SPEKULACE – Modou N'Diaye chybí ve výpravě Plzně na soustředění do rakouského Westendorfu. Kam povedou další kroky 26letého záložníka, se momentálně řeší.

14:00 – PODPIS – Fotbalisty Slavie posílil Sheriff Sinyan, který do Edenu přišel jako volný hráč po konci angažmá v norském Molde. Gambijský reprezentační obránce s pražským klubem podle jeho webových stránek podepsal roční smlouvu s dvouletou opcí. Sinyan je aktuálně zraněný. Ve Slavii se začne připravovat za dva týdny pod dohledem lékařů a fyzioterapeutů, na hřiště by se měl dostat v horizontu tří měsíců. Více informací najdete v článku.

13:20 – PODPIS – Nizozemský fotbalový obránce Daley Blind míří z Bayernu Mnichov do Girony. Podle německého deníku Bild třiatřicetiletý reprezentant ve čtvrtek absolvuje ve Španělsku lékařskou prohlídku, po které by měl s desátým týmem předchozího ročníku La Ligy podepsat dvouletou smlouvu.

10:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Stanislav Tecl podepsal novou roční smlouvu se Slavií. Zkušený útočník bude současně od nové sezony manažerem třetiligového B-týmu. Pražané o tom informovali na svém webu. Více informací najdete v článku.

Statistiky. Livesport

09:35 – PŘESTUP – Navzdory protestům některých fanoušků získala Borussia Dortmund německého fotbalového reprezentanta Felixe Nmechu z Wolfsburgu. Podle agentury SID za dvaadvacetiletého hráče zaplatila 30 milionů eur (711 milionů korun). Nmecha podepsal s bundesligovým vicemistrem smlouvu na pět let.

09:30 – PŘESTUP – Jota po dvou letech odchází z Celticu, kývl na lukrativní nabídku Al-Ittihadu. The Bhoys za 24letého křídelníka obdrží necelých 30 milionů eur, což je pro oba kluby rekordní přestup. Celtic tímto transferem překonal rekordní prodej Kierana Tierneyho, za něhož Arsenal před čtyřmi lety vyplatil 27 milionů eur. Saúdskoarabský celek dosud nenakoupil za více než 10 milionů eur. Více informací najdete v článku.

08:20 – SPEKULACE – O budoucnosti Sergia Ramose, který ukončil své angažmá v PSG, stále není jasno. On sám údajně chtěl zamířit do Sevilly, kde svou kariéru začínal, tuto možnost však jednoznačně zamítl viceprezident klubu José María Del Nido Carrasco. Ve hře je tedy stále jeho odchod do Interu Miami, kde již působí Messi či Busquets. Zájem o jeho služby však mají i saúdskoarabské kluby.

07:05 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Jöel Veltman stráví rovněž další část kariéry v Brightonu, anglický klub s obráncem podepsal nový dvouletý kontrakt.

07:00 – SPEKULACE – James Trafford je důležitou postavou anglické jednadvacítky na ME a po návratu z turnaje se zřejmě jen na několik hodin zastaví v Manchesteru, kde patří tamním City. Mladý brankář má namířeno do Burnley, nováček Premier League dojednává přestup za 15 milionů liber, další čtyři miliony budou ve hře díky bonusům.

06:50 – HOSTOVÁNÍ – Diego Llorente bude rovněž v nové sezoně hrát za AS Řím. Italský klub se s Leedsem United dohodl na dalším hostování španělského obránce, součástí dohody bude opce na přestup za pět milionů eur.

06:45 – SPEKULACE – Liverpool má v plánu koupit dalšího záložníka, na jeho seznamu je ještě Roméo Lavia. Teprve 19letý fotbalista patří Southamptonu a ten by nejraději vyinkasoval 50 milionů liber, Reds chystají první nabídku.

06:15 – PŘESTUP – Kristoffer Olsson bude i nadále oblékal dres Midtjyllandu. Švédský záložník zde loni hostoval z Anderlechtu, nyní ho dánský klub za 2,8 milionu eur koupil.

06:00 – SPEKULACE – Kasper Dolberg rok před vypršením smlouvy opustí OGC Nice a přestoupí do Anderlechtu. Kluby jsou domluveny, dánský útočník bude stát pět milionů eur.

Dolbergovi se v minulých letech příliš nedařilo. Livesport

3. ČERVENCE

17:40 – PŘESTUP – Další velké jméno míří do saúdskoarabské ligy. Al-Nassr ohlásil příchod Marcela Brozoviče z Interu Milán, který za něj obdrží 18 milionů eur. Třicetiletý záložník podepsal s novým zaměstnavatelem smlouvu až do roku 2026.

17:20 – PŘESTUP – Fotbalisty Ostravy posílil brankář Jakub Markovič, který do Baníku přestoupil ze Slavie Praha. Se slezským klubem uzavřel smlouvu na čtyři roky s opcí. Baník to uvedl na svém oficiálním webu. Gólman reprezentační jednadvacítky s Ostravou už v sobotu odjel na soustředění do Polska a dnes oba kluby oznámily, že se dohodly na přestupu. Slavia má na Markoviče právo zpětného odkupu.

16:50 – PODPIS – Martin Chlumecký po vypršení smlouvy odešel z Ostravy a bude působit ve druhé polské lize. Klub Podbeskidzie Bielsko-Biala na svém webu potvrdil, že s šestadvacetiletým stoperem či levým bekem podepsal dvouletou smlouvu.

15:50 – PODPIS – Fotbalisty Zlína posílil jako volný hráč Filip Žák. Sedmadvacetiletý útočník přišel po vypršení smlouvy v Teplicích, za které nastupoval v posledních dvou sezonách. Ve Zlíně podepsal podle klubového webu tříletou smlouvu.

15:45 – PŘÍCHODY – Liberec podle serveru "idnes.cz" dotahuje příchod Nicolase Pennera z Českých Budějovic. Transfer má spolufinancovat Slavia, která si tím zajistí práva z budoucího prodeje 22letého záložníka. Slovan zároveň prodloužil smlouvu s Michaelem Rabušicem, jenž bude na stadionu U Nisy působit minimálně do konce příští sezony.

15:30 – PŘESTUP – Fotbalový Brighton získal nizozemského brankáře Barta Verbruggena z Anderlechtu Brusel. Anglický klub oznámil, že s dvacetiletým gólmanem podepsal pětiletou smlouvu. Podle britských médií za něj zaplatil 16 milionů liber (asi 442 milionů korun).

13:15 – PŘESTUP – Italský reprezentant Sandro Tonali se oficiálně stal posilou Newcastlu. Třiadvacetiletý záložník, který poslední tři sezony hrál za AC Milán podepsal na St. James’ Parku smlouvu až do roku 2028. Straky poslaly do Milánu 70 milionů eur, čímž z Tonaliho udělaly nejdražšího italského hráče historie. Více informací najdete v článku.

12:45 – PODPIS – David Vaněček si po odchodu ze Sigmy Olomouc našel nového zaměstnavatele. Dvaatřicetiletý útočník podepsal roční smlouvu s Opavou.

12:00 – SPEKULACE – Max Kilman patří k oporám Wolverhamptonu Wanderers a dobrými výkony si hlasitě říká o zájem věhlasnějších klubů. Podle anglických médií má 26letého obránce v hledáčku Neapol, která neuspěla s nabídkou ve výši 35 milionů eur. Partenopei hledají náhradu za Min-jae Kima, jenž se přesune do Bayernu Mnichov.

11:00 – PŘESTUP – Mads Juel Andersen si poprvé v kariéře vyzkouší Premier League, pětadvacetiletý obránce přestoupil z Barnsley do Lutonu Town.

10:20 – SPEKULACE – Kariéra Phillipeho Coutinha nabrala od přestupu do Barcelony strmý pád, který se očividně stále nezastavuje. Za Brazilce, jehož katalánský velkoklub koupil v roce 2018 za 135 milionů eur, nyní Besiktas nabízí Aston Ville pouhých osm milionů eur.

Poslední sezony Coutinha. Livesport

09:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Viktoria Plzeň i nadále počítá s Radimem Řezníkem, jenž prodloužil smlouvu do roku 2024. Čtyřiatřicetiletý obránce působí na západě Čech od roku 2011 a podílel se na zisku pěti mistrovských titulů.

08:30 – SPEKULACE – Felix Nmecha po dvou letech pravděpodobně odejde z Wolfsburgu. Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník míří do Dortmundu, který podle německých médií zaplatí 30 milionů eur.

08:00 – PŘESTUP – Zpátky do Brazílie se po šesti letech vrací Luiz Araújo, jenž přestoupil z Atlanty United do Flamenga. Sedmadvacetiletý křídelník se svým novým zaměstnavatelem podepsal smlouvu do konce roku 2027.

07:05 – SPEKULACE – Podle Fabrizia Romana je Declan Rice už pouze malý kousek od podpisu smlouvy s Arsenalem.

07:00 – KONEC SMLOUVY – Santi Cazorla končí po třech sezonách v katarském Al Saddu. Někdejší hráč Arsenalu či Villarrealu neupřesnil, zda se jedná o úplný konec kariéry.

Statistiky z Kataru. Livesport

2. ČERVENCE

22:04 – PODPIS SMLOUVY – Novým trenérem Štrasburku se dle očekávání stal Patrick Vieira. Někdejší kouč Nice či Crystal Palace podepsal s patnáctým celkem minulé sezony Ligue 1 smlouvu na tři roky, ve funkci nahradil Frédérica Antonettiho.

21:22 – SPEKULACE – Manor Solomon v minulé sezoně hostoval ze Šachtaru Doněck ve Fulhamu a nyní opět změní klub. Po konci smlouvy v ukrajinském celku míří do Tottenhamu, který pro něj přichystal pětiletý kontrakt. Izraelský ofenzivní záložník či křídelník, který může hrát i na hrotu, by měl v úterý podstoupit zdravotní prohlídku, pak už nebude podpisu nic bránit.

21:13 – SPEKULACE – Rafael Benítez povede v pondělí první trénink v Celtě Vigo, bude se při něm ale muset obejít bez Javiho Galána. Ten dokončuje přestup do Atlétika Madrid a chybí v pětadvacetičlenném seznamu hráčů zahajujících přípravu.

20:21 – SPEKULACE – FORTUNA:LIGA se podle všeho dočká zajímavého návratu ze zahraničí. Karviná by měla už brzy přivítat zkušenou posilu do útoku, ligový nováček dotahuje příchod Martina Doležala. Bývalý dlouholetý hráč Jablonce předčasně ukončil smlouvu se Zagłębie Lubin, v němž působil od loňského ledna.

20:14 – SPEKULACE – Barcelona hledá náhradu za Sergia Busquetse, jenž klub po 18 letech opustil a má namířeno do Miami za Lionelem Messim, a vysoko na jejím seznamu je Oriol Romeu. Defenzivně laděný španělský záložník hraje za Gironu, která za něj požaduje šest milionů eur (143 milionů korun).

18:45 – PŘESTUP – Italský celek Hellas Verona uplatnil opci na Slováka Ondreje Dudu, který v týmu minulou sezonu hostoval. Ofenzivní záložník přichází podle webu transfermarkt z Kolína n. R. za 2,7 milionu eur (62 milionů korun).

18:30 – KONEC SMLOUVY – Vysočina Jihlava se domluvila na pokračování spolupráce s Lukášem Zoubelem, jenž ale nakonec smlouvu neprodlouží. Zkušený ofenzivní hráč se z rodinných důvodů rozhodl vrátit do rodného Ústeckého kraje.

17:19 – PODPIS SMLOUVY – Kapitán Mladé Boleslavi Marek Matějovský si prodlouží hráčskou kariéru minimálně o další sezonu. Jednačtyřicetiletý záložník podepsal se středočeským klubem smlouvu do června 2024. Načne tak svou jedenadvacátou sezonu a pátou stovku zápasů v české nejvyšší soutěži. Více informací najdete v článku.

17:06 – PŘESTUP – Dominik Szoboszlai se stal součástí Liverpoolu, který aktivoval výstupní klauzuli a Lipsku zaplatil 70 milionů eur (1,66 miliardy korun). Maďarský záložník podepsal na Anfield Road smlouvu na pět let, v novém působišti bude nosit číslo 8. Více informací najdete v článku.

16:52 – SPEKULACE – Marcus Pedersen má s Feyenoordem smlouvu platnou do roku 2026, přesto není vyloučen jeho odchod. Podle nejčerstvějších zpráv má dvaadvacetiletého dánského obránce v hledáčku Wolfsburg, kde by mohl nahradit Ridleho Bakua.

15:32 – KONEC SMLOUVY – Křídelník z Pobřeží slonoviny Jonathan Bamba po pěti letech odchází z Lille. Patřil sice do základní sestavy francouzského klubu, za který v uplynulém ročníku zaznamenal ve 34 zápasech bilanci 6+7, přesto se s vedením nedohodl na prodloužení končícího kontraktu a bude k mání jako volný hráč.

Bamba hájil barvy Lille od července 2018. @LOSC_EN

14:26 – PŘESTUP – Jayden Braaf se stal kmenovým hráčem Hellasu Verona. Mladý útočník v klubu na jaře hostoval z Dortmundu, nyní se do Itálie za jeden milion eur stěhuje na přestup.

13:49 – SPEKULACE – Sead Kolašinac má údajně namířeno do Atalanty, s italským klubem by měl podepsat tříletý kontrakt s opcí na další rok. Bosenský obránce nedávno oslavil 30. narozeniny, po minulé sezoně odešel z Marseille.

Sead Kolašinac naposledy působil v Marseille. @seadk6

13:08 – SPEKULACE – César Azpilicueta se stane hráčem Atlétika Madrid. Španělský obránce, který posledních 11 sezon strávil v Chelsea, se s klubem dohodl na dvouleté smlouvě, podepsat ji má příští týden. Byť měl v Londýně ještě platnou smlouvu, Blues jej na důkaz respektu a díků za odvedené služby nechají odejít zdarma.

13:00 – HOSTOVÁNÍ – Před pár dny přestoupil Yankuba Minteh z dánského Odense do Newcastlu, ale v kádru čtvrtého týmu uplynulé sezony Premier League šanci zatím nedostane. Osmnáctiletý křídelník z Gambie bude sbírat zkušenosti v Nizozemsku, putuje na roční hostování do Feyenoordu.

12:54 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Marvin Ducksch byl v minulé sezoně se 12 góly druhým nejlepším střelcem Werderu a odměnou mu bude nová smlouva. Německý útočník má kontrakt na poslední rok, brzy by ale spolupráce měla být prodloužena.

10:56 – PŘESTUP – Karviná oznámila příchod 23letého gólmana Jakuba Lapeše z třetiligového Hlučína. Brankář, který je odchovancem Baníku Ostrava, už v dresu nového celku odehrál část přípravného zápasu proti Tychám a v pondělí s týmem odcestuje na soustředění do Polska.

10:07 – SPEKULACE – Podle italského deníku Corriere dello Sport odmítla Atalanta první nabídku Manchesteru United na přestup 20letého Rasmuse Hojlunda v hodnotě zhruba 35 milionů eur. Italský celek za dánského útočníka požaduje ještě o 10 milionů eur více.

9:35 – PŘESTUP – Andy Diouf (20) oficiálně přestoupil z Basileje do RC Lens. Mladý záložník stál 15 milionů eur a s francouzským vicemistrem podepsal kontrakt na pět sezon. Diouf loni v Basileji hostoval z Rennes, švýcarský celek po sezoně uplatnil opci a hráče získal za 5,5 milionu eur.

9:07 – PODPIS SMLOUVY – Portugalský fotbalový trenér Jorge Jesus se po konci ve Fenerbahce, s nímž získal Turecký pohár, vrátil do Saúdské Arábie. Ujal se Al-Hilalu, který už vedl sedm měsíců do ledna 2019 a také s ním ovládl domácí pohárovou soutěž. Podle představitelů klubu z Rijádu podepsal Jesus roční smlouvu.

7:56 – SPEKULACE – V případě Dominika Szoboszlaie a jeho přestupu do Liverpoolu už je podle Fabrizia Romana hotovo. Maďarský záložník už podstoupil zdravotní prohlídku a podepsal smlouvu do roku 2026, čeká se tak jen na oficiální představení. Lipsko by za 22letého hráče mělo inkasovat 70 milionů eur (1,66 miliardy korun).

Dominik Szoboszlai odehrál za Lipsko 91 zápasů. @szoboszlaidominik

1. ČERVENCE

22:34 – SPEKULACE – Marcelo Brozovič je krůček od přestupu do Al-Nassru. Úspěšně absolvoval lékařskou prohlídku a je pro něj připravena smlouva na tři roky. Saúdskoarabský celek, v němž působí Cristiano Ronaldo, zaplatí Interu za chorvatského záložníka 18 milionů eur (430 milionů korun).

21:58 – SPEKULACE – Novým trenérem Štrasburku se stane Patrick Vieira. S patnáctým celkem minulé sezony Ligue 1 uzavře tříletý kontrakt, vše by mělo být oficiálně potvrzeno ještě během víkendu. Vieira naposledy vedl Crystal Palace.

20:25 – SPEKULACE – Další dvě nabídky dostalo Dinamo Záhřeb na Dominika Livakoviće. Chorvatského brankáře se za šest milionů eur (143 milionů korun) neúspěšně pokusila koupit Fiorentina, nyní předložily nabídky Villarreal a Fenerbahce.

20:10 – KONEC SMLOUVY – Pouhý rok strávil v Galatasarayi někdejší španělský reprezentant Juan Mata. Pětatřicetiletému záložníkovi se zkušenostmi z Valencie, Chelsea a Manchesteru United, jenž v minulé sezoně odehrál za turecký klub pouze 500 soutěžních minut, vypršel stávající kontrakt a nový mu vedení nabídlo.

Mata odehrál za Galatasaray v minulé sezoně jen 500 soutěžních minut. @juanmata8

18:52 – KONEC SMLOUVY – David de Gea nepodepsal s Manchesterem United novou smlouvu a stal se volným hráčem. Španělskému gólmanovi vypršel kontrakt, který mu zaručoval týdenní plat 375 tisíc liber (10,3 milionu korun) –⁠ vyloučena sice nejsou další jednání o prodloužení spolupráce, ale jen za výrazně nižších platových podmínek.

18:49 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Dominik Szoboszlai už je jednou nohou v Liverpoolu, o víkendu podstupuje zdravotní prohlídku. Lipsko by mělo za maďarského záložníka, kterého si pořídilo předloni v lednu ze Salcburku, inkasovat 70 milionů liber (1,94 miliardy korun).

18:19 – PŘESTUP – Slovenský útočník Matej Trusa přestoupil do Dunajské Stredy, kam ho po předčasném ukončení hostování v Hradci Králové poslala Viktoria Plzeň. 22letý forvard zasáhl v uplynulé sezoně do 15 ligových zápasů a vstřelil dva góly. Smlouvu na Slovensku podepsal do roku 2026 s možností prodloužit o jeden další.

17:58 –⁠ PŘESTUP –⁠ Karvinou po návratu do FORTUNA:LIGY posílil Papalelé, jenž přichází z portugalské Estrely Amadora. 25letý kapverdský křídelník podepsal ve Slezsku dlouhodobý kontrakt.

16:24 – PŘESTUP – Druhou posilu dne představil Leicester. Z Wolverhamptonu přivedl obránce Conora Coadyho, který minulou sezonu strávil na hostování v Evertonu. 30letý Angličan podepsal s týmem smlouvu do června roku 2026.

Conor Coady už je hráčem Leicesteru. @conorcoady_

16:15 –⁠ JEDNÁNÍ –⁠ Jan Bořil sice se Slavií odcestoval na herní soustředění do Rakouska, zatím ale není jasné, zda si ještě za vršovický klub zahraje. Vypršela mu totiž smlouva a obě strany momentálně jednají o další budoucnosti krajního obránce.

16:11 –⁠ KONEC SMLOUVY –⁠ Luka Romero potvrdil, že opouští Lazio, kde mu vypršela smlouva. Novým působištěm osmnáctiletého argentinského záložníka bude AC Milán, kde má připraven kontrakt do června 2027.

15:48 –⁠ PŘESTUP –⁠ Juventus dokončil přestup amerického útočníka Timothyho Weaha z Lille. Syn legendárního liberijského kanonýra Georgeho Weaha vyšel turínský klub na 12 milionů eur (285 milionů korun) a podepsal pětiletou smlouvu.

15:45 – PODPIS SMLOUVY – Veronu povede po záchraně v nejvyšší italské lize trenér Marco Baroni. Vedení Hellasu, který si místo mezi elitou udržel až po boji v dodatečném zápase se Spezií, oznámilo, že s 59letým koučem podepsalo roční smlouvu s opcí na další sezonu.

15:40 – JEDNÁNÍ – Do kádru pro soustředění v Polsku se Baníku nevešel stoper Jaroslav Svozil, o jehož další budoucnosti se jedná, ani Daniel Smékal, který by měl odejít na hostování.

15:05 – SPEKULACE – O služby chorvatského záložníka Lovra Majera je zájem v Německu, rády by jej získaly Wolfsburg i Leverkusen. Vyjednávání s Rennes, kde bronzový medailista z posledního mistrovství světa působí od srpna 2021, jsou zatím v rané fázi.

15:01 – PŘESTUP – Martin Chlumecký bude hrát druhou polskou ligu, z Ostravy přestupuje do celku Podbeskidzie Bielsko-Biala. Šestadvacetiletý obránce nastoupil za slezský klub jen do sedmi ligových utkání, minulou sezonu trávil v Pardubicích, kde odehrál 26 zápasů a jednou skóroval.

14:15 – PŘESTUP – Leicester získal na přestup anglického záložníka Harryho Winkse. 27letý hráč přichází z Tottenhamu, minulou sezonu však strávil na hostování v Sampdorii. Klub s ním uzavřel smlouvu na tři roky.

13:22 – ZAPOJENÍ DO PŘÍPRAVY – Další posilou Ostravy by se měl brzy stát gólman Slavie Jakub Markovič. Oba kluby na sociálních sítích informovaly, že se brankář reprezentační jednadvacítky zapojil s Baníkem do přípravy. Podle dostupných informací by měl z Edenu přijít na přestup.

12:56 – PŘESTUP – Nejlepší česká fotbalistka posledních dvou let Andrea Stašková mění Atlético, se kterým v uplynulé sezoně ovládla španělský pohár, za AC Milán. V Itálii v minulosti strávila tři sezony v Juventusu, angažmá v Madridu jí nesedlo a přestup řešila už od zimy. V AC podepsala smlouvu na tři roky a stane se spoluhráčkami krajanek Kamily a Michaely Dubcových. Více informací najdete v článku.

Stašková se do Itálie vrací po roce v Atlétiku Madrid. @acmilan

12:51 – PŘESTUP – Olympique Marseille dotáhl příchod Geoffreyho Kondogbii z Atlétika Madrid, třicetiletý záložník ze Středoafrické republiky přestupuje za osm milionů eur (190 milionů korun). V minulé sezoně nastoupil jen do 20 ligových zápasů, v Marseille by mělo být jeho vytížení vyšší, ostatně trenér Marcelino ho zná z Valencie.

12:40 – PODPIS SMLOUVY – Anglický útočník Alex Matos podepsal dlouhodobou smlouvu s Chelsea, do které přišel jako volný hráč. Osmnáctiletý forvard je odchovancem Lutonu, poslední sezony působil v Norwichi. Londýnský tým oznámil taktéž přestup stejně starého Diega Moreiry, který přichází po konci smlouvy z Benfiky.

11:31 – PODPIS SMLOUVY – Inter rovněž představil Marcuse Thurama, syn mistra světa a Evropy Liliana Thurama přišel jako volný hráč z Mönchengladbachu. Francouzský útočník, jenž v minulém ročníku Bundesligy nastřílel 13 gólů, podepsal pětiletý kontrakt s ročním příjmem 7,5 milionu eur (180 milionů korun). Více informací najdete v článku.

10:30 – KONEC SMLOUVY – Inter Milán oficiálně potvrdil, že neprodlouží končící smlouvu s Milanem Škriniarem, který míří do PSG. Spolu se slovenským obráncem skončili v italském klubu i obránce Danilo D'Ambrosio a záložník Roberto Gagliardini. Více informací najdete v článku.

10:04 – PODPIS – Bývalý nizozemský útočník Patrick Kluivert povede Adanu Demirspor. Čtvrtý celek uplynulého ročníku turecké ligy dnes na sociálních sítích informoval o tom, že s ním podepsal smlouvu na dva roky.

Kluivert podepsal s Adanou smlouvu v den svých 47. narozenin. @AdsKulubu

9:38 – ZAPOJENÍ DO PŘÍPRAVY – Michal Trávník má od Sparty svolení zapojit se do přípravy se Slováckem, kde v minulé sezoně hostoval. Oba kluby aktuálně řeší jeho pokračování v Uherském Hradišti, uvedla Sparta na svém webu.

9:18 – SPEKULACE – Zdravotní prohlídku i podpis smlouvy s PSG už za sebou má podle novináře Fabrizia Romana 27letý Francouz Lucas Hernández. Bayern kývnul na nabídku v hodnotě 45 milionů eur.

8:55 – PŘESTUP – Obránce Vojtěch Křišťál zamířil po konci smlouvy v Jihlavě do Olomouce. Brzy čtyřiadvacetiletý fotbalista odehrál ve druhé lize 78 zápasů a vstřelil pět branek. Se Sigmou podepsal tříletý kontrakt.

8:15 – PŘESTUP – Rafiu Durosinmi (20) je definitivně hráčem Viktorie Plzeň, kam přestoupil z Karviné. Západočeský celek na něj dle očekávání uplatnil opci a pojistil si jeho služby do 30. června 2026. Více informací najdete v článku.

30. ČERVNA

23:43 – KONEC HOSTOVÁNÍ – Wout Weghorst po necelém půl roce končí v Manchesteru United. Nizozemský útočník hostoval na Old Trafford z Burnley a k další dohodě už nedošlo. Totéž platí pro Marcela Sabitzera, rakouský záložník se po pěti měsících vrací do Bayernu Mnichov

23:06 – SPEKULACE – Svou spolupráci s Fredem by v AS Řím rád obnovil José Mourinho. Ten brazilského středopolaře vedl již v Manchesteru United, kde Fred stále působí. Problémem však může být Rudými ďábly požadovaných 20 milionů eur (475 milionů korun).

21:04 – SPEKULACE – Do hry o Césara Azpilicuetu se vložilo Atlético Madrid. Španělský obránce se sice minulý týden předběžně dohodl s Interem, nyní je ale favoritem třetí tým minulé sezony La Ligy. A to i proto, že hráčova rodina preferuje po 14 letech návrat do vlasti.

20:44 – PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY – Mistr světa z roku 2018 Samuel Umtiti odchází z Barcelony, ta oznámila, že se s francouzským obráncem dohodla na předčasném ukončení smlouvy. Umtiti, který měl na Camp Nou ještě tři roky platný kontrakt, přišel do Barcelony v roce 2016 z Lyonu. S klubem získal dva tituly, ale kvůli častým zraněním za něj odehrál jen 133 zápasů. V uplynulé sezoně hostoval v Lecce.

20:30 – PŘESTUP – Na Stamford Bridge je rušno, Blues oznámili příchod Nicolase Jacksona. Senegalský útočník podepsal smlouvu na osm let, Chelsea vyšel na 37 milionů eur (880 milionů korun). Poslední dvě sezony strávil ve Villarrealu a zazářil zejména v té minulé, kdy ve 26 ligových utkáních zaznamenal bilanci 12+4.

19:44 – PŘESTUP – Ruben Loftus-Cheek opouští Chelsea, v níž až na dvě sezony strávil celou kariéru. Přestoupil do AC Milán, který za něj zaplatí 16 milionů eur (380 milionů korun) a další čtyři miliony eur v bonusech. Anglický střední záložník podepsal v novém působišti smlouvu na čtyři roky.

18:30 – PŘESTUP – Novým trenérem Jablonce byl jmenován Radoslav Látal. Bývalý reprezentant se do české ligy vrací po konci angažmá v polském týmu Termalica Nieciecza a se severočeským klubem uzavřel dvouletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

17:32 – PŘESTUP – První letní posilou Zlína se stal El Hadji Latyr Ndiaye. Třiadvacetiletý senegalský útočník zamířil do předposledního týmu uplynulé prvoligové sezony po angažmá v nižších francouzských soutěžích a s vedením Ševců podepsal smlouvu na tři a půl roku. Jarní část minulé sezony strávil ve čtvrté francouzské lize a ve 14 zápasech dal 12 branek. Využitelný je na více postech, může hrát na obou křídlech i na hrotu útoku.

16:30 – PŘESTUP – Hned tři nové akvizice představil Jablonec. Dres severočeského celku budou nově oblékat český mládežnický reprezentant Matouš Krulich, kolumbijský stoper Haiderson Hurtado a srbský obránce Nemanja Tekijaški. Osmnáctiletý Krulich se na české trávníky vrací z FC Turín, kde působil v juniorských výběrech. Hurtado přichází ze Skalice, s níž v posledním ročníku slovenské ligy skončil na osmém místě. Tekijaški přichází po angažmá v polském druholigovém klubu Termalica Nieciecza.

15:41 – HOSTOVÁNÍ – Fábio Carvalho oficiálně odchází z Liverpoolu do Lipska. Dvacetiletý portugalský záložník bude v německém klubu rok hostovat, součástí dohody není opce na trvalý přestup.

14:52 – PŘESTUP – Hradec Králové získal posilu do branky, smlouvu na tři roky podepsal s východočeským klubem Adam Zadražil. Ten je odchovancem Táborska a poslední půlrok strávil na hostování v Plzni, v nejvyšší soutěži ale nenastoupil a Viktoria na něj následně neuplatnila opci. Votroci hledali nového muže mezi tři tyče poté, co Michal Reichl odešel do Bohemians.

14:30 – PŘESTUP – Kamerunský kanonýr Boulaye Dia bude kmenovým hráčem Salernitany. Útočník, který v minulém ročníku Serie A nastřílel 16 gólů a přidal šest asistencí, hostoval v Salernu z Villarrealu a italský klub aktivoval opci na přestup. Ten vyjde na 12 milionů eur (285 milionů korun).

13:51 – SPEKULACE – Jedním z hlavních přestupových cílů AC Milán je americký záložník Yunus Musah. O jeho přesunu z Valencie jednají oba kluby od pondělí, částka by se měla pohybovat kolem 17 milionů eur (400 milionů korun).

Musah hraje v záloze Valencie a amerického národního týmu. @USMNT

12:32 – SPEKULACE – Pierre-Emile Højbjerg nehraje v plánech Tottenhamu důležitou roli, a tak se začíná mluvit o jeho odchodu. Dánský záložník má smlouvu ještě na dva roky, zájem o něho má Atlético Madrid a španělský klub už zahájil jednání.

12:30 – SPEKULACE – Ofenzivní záložník Lipska Dominik Szoboszlai je spojován s přestupem do Liverpoolu. Podle novináře Fabrizia Romana kluby směřují k dohodě. V případě dohody by se dvaadvacetiletý maďarský reprezentant stal druhou posilou Reds v aktuálním přestupovém období. Zatím jediným příchodem je argentinský středopolař Alexis Mac Allister.

11:45 – PŘESTUP – Brankář Viktor Budinský po pěti a půl letech opustil Ostravu a přestoupil do Pardubic. V těch už v minulé sezoně z Baníku hostoval, nyní na východě Čech podepsal tříletou smlouvu. Třicetiletý Slovák Budinský působil i ve Spartě nebo Bohemians 1905, v české nejvyšší soutěži absolvoval 42 duelů a připsal si osm čistých kont.

11:12 – TESTY – Viktoria Plzeň v reakci na zranění stopera Filipa Čiháka přivedla na testy Liberijce Sampsona Dweha z druholigového Vyškova. Jednadvacetiletý obránce se v pátek zapojil do tréninku a zasáhne i do sobotního přípravného duelu s Chrudimí.

Dweh přišel do Česka loni v srpnu. @fcviktorkaplzen

10:45 – PŘESTUP – Matěj Pulkrab se po ročním angažmá v druholigovém německém Sandhausenu vrátil do Čech. Šestadvacetiletý útočník podepsal dvouletou smlouvu s Mladou Boleslaví. Do středočeského celku přichází po nevydařené sezoně, v níž nevstřelil ani gól a neodvrátil sestup z druhé nejvyšší německé soutěže. Více informací najdete v článku.

10:25 – PŘESTUP – Karvinou posílil slovenský útočník Matej Franko z Banské Bystrice. Prvoligový nováček na svých webových stránkách informoval, že s dvaadvacetiletým hráčem podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu. Franko za Nitru a Banskou Bystricu ve slovenské lize odehrál 53 zápasů a vstřelil tři branky. Mladý útočník je třetí posilou slezského klubu. Karviná už během letní přestávky získala záložníky Sebastiana Boháče a Lukáše Budínského, kteří do klubu přestoupili po hostování z Ostravy.

Franko podepsal ve slezském klubu víceletou smlouvu. @MFKKarvina

10:15 – SPEKULACE – Marcelo Brozovič se po osmi a půl letech chystá opustit Inter Milán. O chorvatského záložníka má zájem saúdskoarabský Al-Nassr, v němž působí Cristiano Ronaldo. Třicetiletý Brozovič má v Interu kontrakt ještě na tři roky, stejně dlouhou smlouvu se pak chystá uzavřít v Saúdské Arábii. I díky podpisovému bonusu by si měl přijít na sto milionů eur. Ještě během dnešního dne by se měl podrobit zdravotní prohlídce.

9:40 – SPEKULACE – Levý bek Slavie a české reprezentace David Jurásek je na přestupovém trhu žhavým zbožím. Podle portugalského deníku Record je přestupovou prioritou Benficy, která hledá náhradu za Alejandra Grimalda. Jurásek by se v dresu portugalských šampionů potkal s bývalým slávistou Alexanderem Bahem.

9:10 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Norský obránce Andreas Vindheim se vrací z hostování v Lilleströmu zpět do pražské Sparty. Norský klub na něj neuplatnil opci. “Andreas je velmi dobrý hráč, který měl bohužel smůlu na zranění. Je to opravdu škoda, protože pokud by byl zdravý, zvedl by svou kvalitou jakýkoliv tým Eliteserie,” prohlásil sportovní manažer klubu Simon Mesfin. Vindheim, jenž patří Spartě už od července 2019, odehrál za aktuálně sedmý tým norské ligy pouze tři zápasy.

7:45 – SPEKULACE – Aston Villa před sezonou, v níž se po třinácti letech vrací na evropskou scénu, mohutně posiluje. Po záložníkovi Youri Tielemansovi klub z Birminghamu údajně ulovil další velké jméno. Podle renomovaných novinářů Fabrizia Romana a Davida Ornsteina klub finalizuje dohodu se stoperem Villarrealu Pau Torresem. Šestadvacetiletý španělský reprezentant by měl přijít za částku pohybující se okolo 40 milionů eur.

29. ČERVNA

18:20 – HOSTOVÁNÍ – Spekulace kolem údajného hostování Abdallaha Simy v Rangers FC se potvrdily. Brighton bývalého hráče Slavie poslal sbírat zápasové minuty právě do skotského týmu, který v minulosti odehrál velmi kontroverzní dvojzápas se Slavií. I proto je trochu úsměvné Senegalcovo prohlášení. "Je to velký klub s velkou historií. Hrál jsem tady se Slavií před dvěma lety a líbilo se mi tu. Takže je strašně vzrušující se připojit k Rangers. Když mi zavolali, byl jsem poctěn," řekl Sima pro klubový web.

18:15 – SPEKULACE – Manchester United už nějakou dobu jedná o přesunu záložníka Masona Mounta z Chelsea a dle informací italského novináře Fabrizia Romana je aktuálně na stole úspěšná dohoda mezi všemi zainteresovanými stranami. Londýnský celek nakonec přijal nabídku ve výši 60 milionů liber, osobní podmínky mezi The Red Devils a čtyřiadvacetiletým Angličenem jsou pak rovněž domluveny. Situaci kolem hráče sledoval v nedávných dnech rovněž Bayern, ten je však evidentně ze hry venku.

17:30 – SPEKULACE – Francouzský sportovní list L'Équipe nedávno přinesl informaci, že by Christian Pulisic mohl být nakloněný k odchodu z Chelsea, do souvislosti přitom dával s jeho možným přestupem také AC Milán. A zájem italského celku nyní potvrdil rovněž novinář Luca Bianchin z italského sportovního deníku La Gazzetta dello Sport. Americký reprezentant je dokonce ochotný přistoupit i na snížení svého platu, který aktuálně činí 4 miliony eur, jen aby se mohl přestěhovat od The Blues pryč. Londýnská strana chce za transfer 20 milionů eur, ta milánská ovšem nechce jít nad částku přesahující 15 milionů.

16:30 – SPEKULACE – Už v květnu italský žurnalista Gianluca di Marzio z televizní stanice Sky Sport reportoval, že brankář André Onana může mít během léta namířeno z Interu do Manchesteru United, a nyní italský list la Repubblica potvrdil právě tyto zvěsti. Hráčův agent údajně dojednává s anglickým celkem podmínky možné spolupráce, brzy by pak The Red Devils měli učinit konkrétní nabídku účastníkovi Serie A. Ten prý požaduje za přestup 60 milionů eur a manchesterský klub se chce této sumě přiblížit především takovou nabídkou, která by zahrnovala řadu bonusů.

15:15 – PŘESTUP – Fotbalisty Ostravy posílil ghanský krajní hráč Patrick Kpozo. Pětadvacetiletý reprezentant do Baníku přestoupil z moldavského Šeriffu Tiraspol. V Ostravě podepsal dvouletou smlouvu, uvedl klub na svém webu.

14:30 – SPEKULACE – Do RB Lipsko se po hostování v Schalke vrací Tom Krauss, jenž se ale obratem bude znovu stěhovat. Podle německých médií se 22letý záložník rozhodl přijmout nabídku Mohuče, který dotahuje přestup za čtyři miliony eur.

Tom Krauss v loňské sezoně podával výborné výkony. Livesport

14:00 – SPEKULACE – Bayern pokračuje ve vyjednáváních ohledně přestupu Harryho Kana. A ačkoli hráčův zaměstnavatel Tottenham zřejmě nebude znovu akceptovat další nabídku mnichovského celku, tentokráte by měla činit 80 milionů eur, odchod hráče je více než pravděpodobný, ať už zákulisní hry o transferovou sumu dopadnou jakkoli. Anglický reprezentant je už totiž podle informací italského novináře Nicola Schiry domluvený na osobních podmínkách v Bavorsku, kontrakt by pak bude připravený do roku 2027. Sám útočník prý na dokončení přestupu tlačí i vedení Spurs.

13:00 – SPEKULACE – RB Lipsko si našlo náhradu za Joška Gvardiola, jenž má namířeno do Manchesteru City. Bundesligový klub je podle chorvatské televizní stanice "N1" blízko k příchodu Josipa Šutala z Dinama Záhřeb.

12:00 – PODPIS – Český obránce Tomáš Petrášek mění Polsko za Jižní Koreu. Jednatřicetiletý stoper podepsal smlouvu s týmem Jeonbuk Hyundai Motors, který se aktuálně drží na 8. místě tamní ligové soutěže.

11:25 – PODPIS – Ladislav Kodad se stěhuje z Teplic do Mladé Boleslavi, která novou posilu oficiálně představila. Pětadvacetiletý záložník se svým novým zaměstnavatelem podepsal smlouvu do roku 2025.

10:05 – PŘESTUP – Slovácko potvrdilo odchod brankáře Filipa Nguyena, jehož novým působištěm bude vietnamský Cong An Ha Noi FC. Třicetiletý gólman podepíše smlouvu do roku 2026. Český brankář mohl do Vietnamu zamířit již v zimě, tehdy však k dohodě nedošlo, Cong An Ha Noi (Hanojský policejní klub) se však nakonec se Slováckem domluvil o půl roku později. Hanojský klub pro Nguyena nachystal tříletou smlouvu, pokud však obě strany budou spokojené, obsahuje doložku, podle níž může Nguyen zůstat do konce kariéry. Více informací najdete v článku.

10:00 – SPEKULACE – Levý obránce David Jurásek ze Slavie je spojován s řadou evropských klubů a podle informací "Leipziger Volkszeitung" je mezi nimi také RB Lipsko. Český reprezentant má být na užším seznamu posil ambiciózního klubu. Slavia přitom nedávno odmítla nabídku jiného bundesligového celku Wolfsburgu.

08:00 – PŘESTUP – Další posilou fotbalistů Tottenhamu se stal záložník James Maddison, který na jaře sestoupil s Leicesterem z Premier League. Trojnásobný anglický reprezentant přestoupil za 40 milionů liber (přes miliardu korun) a podepsal smlouvu na pět let, uvedla BBC.

06:45 – SPEKULACE – Podle Fabrizia Romana jsou jednání mezi Cheslea a Manchesterem United ve finální fázi a o osudu Masona Mounta by mělo být rozhodnuto ještě tento týden. Anglický záložník, kterému je stále teprve 24 let, strávil poslední čtyři sezony v londýnském klubu.

Uplynulá sezona nebyla pro Mounta tak úspěšná, jako ta předchozí. Livesport

06:40 – SPEKULACE – Andy Diouf se opravdu přestěhuje z Basileje do Lens, jak aktuálně reportuje francouzský sportovní deník L'Équipe, který již během úterý přinesl první spekulativní informace k tomuto možnému transferu. Jeho zprávy se nakonec ukázaly býti pravdivé, celek ze severu Francie se totiž nakonec s účastníkem švýcarské nejvyšší soutěže dohodl na poplatku ve výši 15 milionů eur. V dohodě jsou už i zahrnuty také případné bonusy. Sám hráč je již na osobních podmínkách domluvený, na tomto faktu se nic nemění, přičemž dvacetiletý záložník by měl v Ligue 1 podepsat pětiletou smlouvu.

Statistiky. Livesport

06:35 – SPEKULACE – Noah Sadiki v uplynulé sezoně začal nakukovat do sestavy Anderlechtu, přesto je o jeho služby zájem. Podle novináře Fabrizia Romana jedná o příchodu 18letého obránce Burnley.

06:30 – SPEKULACE – Španělský útočník Álvaro Morata má sice v Atléticu platnou smlouvu pro následující sezónu, podle informací italského novináře Nicola Schiry však má zájem o návrat do Serie A, kde naposledy oblékal dres Juventusu. Jinak by zřejmě aktuálně nebyly nabízeny jeho služby milánskému AC. Také on mimochodem, podobně jako spousta hráčů po celé Evropě, nedávno obdržel nabídku ze Saúdské Arábii, tu ovšem odmítl.

28. ČERVNA

21:29 – PŘESTUP – Útočník Kai Havertz přestoupil z Chelsea do Arsenalu, který podle BBC zaplatí za německého fotbalistu 65 milionů liber plus případné bonusy. Více o přesunu v článku.

18:10 – PŘESTUP – Další významné jméno míří do Saúdské Arábie. Klub Al Ahli tentokrát ulovil Edouarda Mendyho z Chelsea. Jednatřicetiletý gólman strávil v londýnském klubu tři sezony, v té poslední však přišel o místo jedničky a upřednostnil tak odchod za solidním výdělkem.

17:50 – SPEKULACE – Záložník Declan Rice má blízko k tomu, aby se stal nejdražším anglickým fotbalistou všech dob. Arsenal za něj podle BBC nabízí West Hamu 105 milionů liber (2,9 miliardy korun). Jde už o třetí návrh, který "Kanonýři" svému londýnskému rivalovi předložili.

16:15 – PŘESTUP – Fotbalisty Interu Milán posílí francouzský útočník či záložník Marcus Thuram, kterému vypršela smlouva v Mönchengladbachu. S letošním finalistou Ligy mistrů podepsal pětadvacetiletý hráč podle italských médií smlouvu do roku 2028. Za sezonu si vydělá šest milionů eur (142 milionů korun).

Poslední sezona se Thuramovi v Borussii povedla. Livesport

16:00 – PŘESTUP – Mislav Oršič selhal v Southamptonu a po šesti měsících anglický klub opustí. Chorvatský útočník má namířeno do Trabzonsporu, vedení Saints už přijalo nabídku 3,5 milionu liber.

15:10 – SPEKULACE – Ruben Loftus-Cheek dnes večer přicestuje na sever Itálie, zítra ho pak čeká zdravotní prohlídka v AC Milán. Záložník přijde na přestup z Chelsea, obchod by měl vyjít na 21 milionů eur.

15:00 – SPEKULACE – Ousmane Dembélé před rokem prodloužil s Barcelonou a brzy by se podobný scénář mohl opakovat. Šestadvacetiletý křídelník má smlouvu ještě pro nadcházející sezonu, nebrání se však delšímu setrvání, proto bude mezi oběma stranami na programu další jednání.

14:45 – PŘESTUP – Slovenský fotbalista Tomáš Rigo se stal posilou Ostravy. Záložník slovenské jednadvacítky do Baníku přestoupil z pražské Slavie a ve slezském klubu uzavřel dlouhodobou smlouvu. Ostravané o tom informovali na svém webu. Přestupovou sumu kluby nezveřejnily. Více informací najdete v článku.

13:20 – PODPIS – Luton postoupil do Premier League a jeho vedení ulovilo první letní posilu. Z Rotherhamu přijde Chiedozie Ogbene, křídelník byl volným hráčem a podepsal víceletý kontrakt.

13:00 – PŘESTUP – Český fotbalový brankář Adam Stejskal po pěti letech skončil u rakouského mistra Salcburku a posílil WSG Tirol. Klub z Innsbrucku příchod jednadvacetiletého gólmana oznámil na svém webu, o přestupu informovala také Stejskalova zastupující agentura Sport Invest.

12:00 – SPEKULACE – Arda Güler má zaděláno na zajímavou kariéru a už nyní registruje dva zajímavé nápadníky. O osmnáctiletého záložníka stojí Inter Milán, k němuž se přidal i Real Madrid, Fenerbahce požaduje 17,5 milionu eur.

08:10 – PODPIS – Kapitán ukrajinské fotbalové reprezentace Andrij Jarmolenko se po šesti letech v zahraničí vrací do Dynama Kyjev. Bývalý útočník Dortmundu a West Hamu strávil uplynulou sezonu ve Spojených arabských emirátech v Al Ajnu. Nyní se rozhodl navzdory ruské agresi na Ukrajině pro návrat domů a podepsal s Dynamem dvouletou smlouvu. Informoval o tom na instagramu.

Yarmolenko se vrátil zpátky do Kyjeva. Twitter @dynamokyiven

06:00 – ODCHOD – Sokratis Papastathopoulos po roce a půl opouští Olympiakos Pireus. Někdejšímu obránci Arsenalu nebo Werderu skončila smlouva, řecký klub mu pak novou nenabídl.

27. ČERVNA

22:26 – SPEKULACE – Útočník Justin Kluivert přestoupil z AS Řím do Bournemouthu a nové angažmá dolaďuje i jeho otec Patrick Kluivert. Někdejší vynikající nizozemský útočník by se měl stát novým trenérem tureckého celku Adana Demirspor, na spadnutí je podpis dvouleté smlouvy.

21:52 – SPEKULACE – Eduardo Camavinga je připraven podepsat nový kontrakt s Realem Madrid, francouzský záložník by se měl španělskému klubu zavázat do června 2028.

21:47 – JEDNÁNÍ – Brankář Michal Reichl míří z Hradce Králové do Bohemians, ve středu odjede s pražským týmem na soustředění do Slovinska. Oba kluby informovaly na svých sociálních sítích, že jednají o Reichlově působení v Ďolíčku. Klokani hledají gólmana poté, co se Martin Jedlička vrátil po hostování do Plzně.

20:45 – PŘESTUP – Mezi tyčemi Tottenhamu se pokusí prorazit další brankář z Itálie. V sezoně 2021/2022 nenaplnil očekávání Pierluigi Gollini, další akvizicí se stal Guglielmo Vicario. V úterý prošel zdravotní prohlídkou a podepsal pětiletý kontrakt. Empoli za něho dostane 20 milionů eur (472 milionů korun), jedná se o historicky nejdražší prodej v dějinách tohoto italského klubu.

Vicario podepsal se Spurs smlouvu do roku 2028. @SpursOfficial

20:38 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Vedení Zlína podepsalo smlouvy se čtveřicí dlouholetých opor. Na Letné zůstávají brankář Stanislav Dostál, stoper Dominik Simerský, záložník Jakub Janetzký a univerzál Antonín Fantiš.

19:12 – PŘESTUP – Manchester City dotáhl do konce příchod vytoužené posily. Z Chelsea získal za 25 milionů liber (687 milionů korun) Matea Kovačiče, chorvatský záložník podepsal smlouvu do června 2027. Více informací najdete v článku.

17:27 – PŘESTUP – Minnesota United podepsala smlouvu s finským útočníkem Teemu Pukkim! Bývalý střelec Norwiche či Schalke 04 má v zámoří platný kontrakt do roku 2025.

Teemu Pukki míří do MLS. @fabrizioromano

17:21 – KONEC SMLOUVY – Juan Cuadrado definitivně ukončil působení v Juventusu, kde mu 30. červnu vyprší smlouva, a stane se tak volným hráčem. V dresu Staré dámy strávil celkem osm sezon. Bez angažmá by každopádně kolumbijský krajní záložník či obránce neměl zůstat dlouho. Podle zdrojů La Gazzetta dello Sport se totiž chystá jeho odchod do Turecka, který dojednává hráčův agent Alessandro Lucci.

17:14 – NOVÉ ANGAŽMÁ – Lecce povede do nové sezony Roberto D'Aversa, kterého čeká třetí trenérské angažmá v Serii A. Bývalý kouč Parmy a Sampdorie Janov podepsal roční smlouvu s opcí v případě udržení v lize. Na lavičce nahradí Marca Baroniho, který zachránil Lecce v Serii A, ale pak se s vedením nedohodl na nové smlouvě. Baroni dle všeho zamíří do Verony, která se v úterý rozloučila s dosavadním koučem Marcem Zaffaronim.

15:51 – PŘESTUP – Talentovaný záložník Sebastian Boháč přestoupil z Ostravy do Karviné, kde už v minulé sezoně hostoval. S prvoligovým nováčkem podepsal víceletou smlouvu. Baník uvedl, že má přednostní právo svého odchovance zpětně odkoupit. Boháč v uplynulém ročníku druhé ligy odehrál 25 zápasů a vstřelil šest gólů, na jaře nechyběl ani v jednom utkání Karviné.

15:45 – PODPIS SMLOUVY – Adrien Rabiot bude minimálně další sezonu pokračovat v Juventusu. Francouzský záložník, o jehož služby usiloval Manchester United, podepsal se Starou dámou nový kontrakt platný do června 2024.

15:05 – NOVÉ TVÁŘE – Mladá Boleslav přivítala další dvě nové tváře, úterního tréninku se zúčastnili útočník Matěj Pulkrab a obránce Benson Sakala. Prvně jmenovaný má za sebou nevydařenou štaci v Sandhausenu, zatímco stoper ze Zambie v uplynulých dvou letech nastupoval za Žižkov a Příbram. Mladoboleslavský celek o působení zmíněné dvojice jedná.

Matěj Pulkrab má za sebou nepovedenou štaci v Sandhausenu. @fkmladaboleslav

14:07 – PŘESTUP – Ruben Loftus-Cheek míří do AC Milán, který za něj do Chelsea pošle 16 milionů eur. Další čtyři miliony obdrží londýnský klub v případných bonusech.

13:36 – NOVÉ ANGAŽMÁ – Pavel Horváth se po osmi letech vrací tam, kde začínal s trénováním. Po ukončení angažmá v Plzni, kde působil jako asistent Michal Bílka, povede třetiligovou Jiskru Domažlice. Součástí jejího kádru je i někdejší opora Viktorie David Limberský. Více informací najdete v článku.

13:12 – SPEKULACE – Do Londýna přilétla první oficiální nabídka za Harryho Kanea. Útočník Tottenhamu se ocitl v hledáčku Bayernu Mnichov, který do anglické metropole poslal 70 milionů liber, jako odpověď však dostal rezolutní ne. Spurs věří, že svého forvarda v klubu udrží, Bavořané však v nejbližších dnech přispěchají s další, vylepšenou nabídkou.

12:43 – SPEKULACE – Saúdskoarabské řádění pokračuje. RC Lens potvrdilo, že Seko Fofana jedná s Al-Nassrem. "Můžeme potvrdit, že probíhají jednání mezi Fofanou a Al Nassrem - to samé mezi námi a Sekovým týmem," sdělil v úterý francouzský vicemistr L'Équipe.

12:27 – PŘESTUP – Další letní posilu hlásí na Letné. Sparta přivedla teprve dvacetiletého brankáře z Jablonce Jakuba Surovčíka, který se zapojí do přípravy s A-týmem. Jde o možnou náhradu za Matěje Kováře? Více informací najdete v článku.

12:24 – SPEKULACE – Tottenham se dohodl na osobních podmínkách smlouvy s Jamesem Maddisonem. Spurs se blíží k finální dohodě i s Leicesterem, na čemž má mít velkou zásluhu sám předseda klubu Daniel Levy.

12:18 – PŘESTUP – Tomáš Zlatohlávek přestoupil z Olomouce do Pardubic. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč podepsal s Východočechy čtyřletou smlouvu. Kluby o tom informovaly na svých webech.

Tomáš Zlatohlávek už patří Pardubicím. fkpardubice.cz

11:48 – PODPIS SMLOUVY – Mistr světa z roku 2006 Andrea Pirlo se podle italských médií stal novým trenérem fotbalistů Sampdorie Janov. Bývalý záložník s druholigovým klubem podepsal smlouvu na dva roky s opcí.

10:33 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Crystal Palace i nadále povede pětasedmdesátiletý Roy Hodgson. Nejstarší trenér v historii Premier League se podle serveru BBC s londýnským klubem dohodl na prodloužení smlouvy.

10:25 – PODPIS SMLOUVY – Do Saúdské Arábie by měl zamířit také Roberto Firmino, jemuž vypršel kontrakt s Liverpoolem. Příchod 31letého útočníka finalizuje Al-Ahli, kde má připravenou tříletou smlouvu.

09:03 – PŘESTUP – Stará dáma má další letní posilu. Do Turína se stěhuje Timothy Weah z Lille. Americký reprezentant a syn legendárního George Weaha míří do Juventusu, který za něj zaplatí 12 milionů eur.

06:57 – SPEKULACE – Další americký talent do velkoklubu? Po vcelku vydařeném světovém šampionátu má reprezentant USA namířeno na slavnou adresu. Poté, co v zimě Valencia odmítla nabídku z Chelsea, je údajně dvacetiletý záložník Yunus Musah blízko přestupu do AC Milán. Cenovka? Asi 20 milionů eur.

06:55 – PODPIS SMLOUVY – Je to blízko. Fanoušci Juventusu se po mizerné sezoně budou snad moct opět radovat, vedení klubu je totiž na dobré cestě k podpisu nové smlouvy s Adrienem Rabiotem. Francouzský středopolař byl rovněž na radaru Manchesteru United, ten však upřednostňuje zisk Masona Mounta z Chelsea.

06:53 – SPEKULACE – Zpátky do rodné vlasti? Do Francie má podle italské novináře Fabrizia Romana namířeno Lucas Hernández. Levý obránce či stoper Bayernu Mnichov je blízko přestupu do PSG – sám hráč chce do Paříže, kluby jsou takřka dohodnuté.

06:46 – SPEKULACE – Fabrizio Romano hlásí novinky v anglické honbě za ziskem Declana Rice. Ta má dva favority, stejně jako minulý ročník Premier League – do snahy o zisk reprezentant Albionu se zapojil vedle Arsenalu s oficiální nabídkou i Manchester City. Úřadující mistr ligy a vítěz Ligy mistrů údajně předložil West Hamu nabídku ve výši 80 milionů liber a dalších 10 milionů v bonusech. Očekává se rychlá reakce Gunners.