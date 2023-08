Gabriel si nového stadionu v Hradci příliš neužil. Přes Spartu má zamířit do Midtjyllandu

Český fotbalista Adam Gabriel (22) má z Hradce Králové namířeno do Midtjyllandu. Pravý obránce podle médií přestoupí do dánského klubu přes pražskou Spartu, odkud na východ Čech zamířil. Účastník nedávného mistrovství Evropy jednadvacítek již odletěl na sever Evropy, kde by měl podepsat víceletou smlouvu.

Gabriel je odchovancem Sparty, za Letenské se ale do A-týmu neprosadil. Do Hradce Králové přestoupil před rokem a v uplynulé sezoně si připsal 26 ligových startů. V tomto ročníku naskočil do všech pěti kol a na kontě má jeden gól a dvě asistence. Podle médií Pražané aktivovali klauzuli o zpětném odkupu a mladý bek zamíří do Dánska přes Spartu.

Midtjylland patří v posledních letech mezi dánskou špičku. V uplynulé sezoně se sice nevešel do nadstavbové skupiny o titul, v play off ale nakonec vybojoval účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy, kde ho nyní čeká závěrečné 4. předkolo o účast ve skupině. Za Midtjylland v minulosti hrával český levý bek Filip Novák a mužstvo dříve vedl nynější dánský trenér Sparty Brian Priske.