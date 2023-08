Budějovice zdolaly Bohemians a slaví poprvé v sezoně. Uspěly také Plzeň a Hradec

Lukáš Havel slaví gól do sítě Bohemians.

Fotbalisté Českých Budějovic čekali na bod až do pátého kola. V něm Dynamo porazilo Bohemians 3:0 a odlepilo se ode dna ligové tabulky. Na poslední místo klesl Zlín, který prohrál v Hradci Králové 0:2. V souboji dvou ambiciózních celků uspěla Plzeň, která zdolala Olomouc 2:1 a vítězně se naladila na čtvrté předkolo Evropské konferenční ligy proti Tobolu Kostanaj.

V Doosan Areně byla ale Sigma v úvodu pod tlakem. Po čtyřech minutách hry vyzkoušel pozornost Matúše Macíka přízemní střelou Rafiu Durosinmi, pokusem ze strany ale neuspěl. Přibližně po uplynutí úvodní čtvrthodiny se tempo zápasu vyrovnalo a začali hrozit také Hanáci. Ve 27. minutě se z prvního zakončení mezi tři tyče dokonce ujali vedení, když se po rohovém kopu prosadil tečovaným projektilem Juraj Chvátal.

Průběžným vývojem vykolejení Západočeši si příležitosti k vyrovnání vytvořili až v závěru poločasu, hlavička Lukáše Hejdy ze 40. minuty nejprve zamířila mimo. O chvíli později ale byl již plzeňský obránce úspěšný a po přesném centru Cadua hlavou vyrovnal. Viktoriáni dokonali obrat ve skóre ještě před odchodem do šaten, když se parádní střelou k vzdálenější tyči prosadil Pavel Bucha.

Statistiky utkání. Livesport

Krátce po návratu na hrací plochu byl blízko využití zaváhání domácí defenzivy Ondřej Zmrzlý. Situaci pro domácí však zachránil Jindřich Staněk, jenž nebezpečnou přízemní střelu mířící k tyči vytěsnil na roh. Následně tempo hry opadlo a ani jeden z týmů si další příležitosti nevytvářel. To změnil až v 72. minutě Sampson Dweh, jenž po centru od rohového praporku hlavičkoval jen těsně vedle.

O chvíli později to zkoušel z otočky hostující Yunusa Muritala, ale ani on prostor mezi třemi tyčemi netrefil. Zkraje závěrečné desetiminutovky se snažil volného prostoru na zadní tyči využít Zmrzlý, hostujícímu útočníkovi ale zakončení znemožnil obranným zákrokem Jan Kopic. Krátce před koncem ztížil Sigmě cestu za vyrovnáním Lukáš Vraštil, který po úmyslné hře rukou zamířil předčasně do sprch.

Rozjetá Plzeň tedy prodloužila vítěznou sérii i proti ve skvělé formě hrající Sigmě. Další ligové klání ji kvůli evropským pohárům čeká až 3. září proti Bohemians, Olomouc vyzve o týden dříve Liberec.

První zajímavá možnost byla k vidění po necelé čtvrthodině hry, když si Marcel Čermák dobře naběhl na centr Vincenta Trummera, hlavou však nezamířil přesně. Nadějněji vypadala přízemní střela Lukáše Čmelíka do pravého dolního rohu, brankář Bohemians byl ale pozorný a míč lapil.

Na druhé straně hřiště se k zakončení ze zajímavé pozice dostal Matyáš Kozák, ani on ale nevyzrál na gólmana soupeře. Úspěch nepřinesly ani pokusy Erika Prekopa a Daniela Köstla, a tak se skóre změnilo ve prospěch domácího celku. V nastaveném čase první půle si na centr od rohového praporku nejvýše vyskočil Quadri Adediran a razantní hlavičkou poslal míč za záda Michala Reichla.

Statistiky utkání. Livesport

Po necelé hodině hry mohl být rozdíl ve skóre dvougólový, Reichl však nejprve zlikvidoval přízemní pokus Jana Suchana a následně i dorážku Čermáka z bezprostřední blízkosti. O pár chvil později už se ale hráči v bílých dresech ze vstřelené branky radovali.

Suchanovu ránu z voleje šikovně tečoval hlavou Lukáš Havel, čímž uklidil míč za záda překvapeného gólmana Bohemky. Zdramatizovat utkání se v 81. minutě pokusil Josef Jindřišek, rána 42letého lídra Klokanů ale zapadla jen do rukavic Martina Janáčka. V samotném závěru se naopak ještě prosadil střídající Pavel Osmančík, čímž upravil skóre na konečných 3:0.

Úvod zápasu diváky na velmi dobře zaplněném hradeckém stadionu ze sedadel nezvedal. Domácí se snažili překonat obranu žlutomodrých četnými centry do vápna, k úspěchu jim však chyběla přesnost. První nebezpečí tak přišlo až v 16. minutě, kdy se Ladislav Krejčí uvolnil na levé straně a zpětnou přihrávkou vybídl Václava Pilaře, zkušený záložník ale branku z hranice šestnáctky netrefil.

Zlínští poté hru více vyrovnali, nicméně do konce poločasu se zmohli pouze na akrobatické zakončení v podání El Hadjiho Ndiayeho, ten však po elegantním střihnutí nůžkami poslal míč nad břevno. Daleko lépe si vedl na druhé straně hřiště v nastavení první půle Adam Gabriel, který se po důrazné hlavičce k levé tyči radoval ze své první branky od října 2022.

Statistiky utkání. Livesport

Poněkud ospalý začátek druhé půle mohl domácím příznivcům zpříjemnit Pilař, jenž se nikým nehlídaný zjevil na zadní tyči po prodloužení míče od Daniela Vašulína. Nicméně 171 centimetrů vysoký hráč prokázal, že hra hlavou nepatří mezi jeho speciality, když z dobré pozice rozvlnil pouze boční síť. Hru Zlína poté pozvedl střídající Tom Slončík, jehož střelu musel mimo tři tyče vytěsnit obránce Michal Leibl.

Východočeši začali být s přibývajícím časem čím dál pasivnější. V 73. minutě vyslal jedovatou ránu aktivní Slončík, přesný ale nebyl. Lekci z efektivity pak Ševcům z následného protiútoku připravil Daniel Horák, jenž přízemní střelou zakončil akci, na níž měli lví podíl i zbylí dva členové ofenzivního výletu – Krejčí a Vašulín.

Zbrusu nová Malšovická Arena tak přinesla domácím fotbalistům štěstí i podruhé. Hradec se v příštím kole 27. srpna představí na půdě Bohemians, Zlín o den dříve přivítá Teplice.

Tabulka FORTUNA:LIGY