Fotbalové přestupy ONLINE: Lingr míří do Nizozemska, Vaclík by měl pokračovat v USA

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v aktualizovaném přestupovém speciálu Livesport Zpráv.

22. SRPNA

11:38 – SPEKULACE – Ernest Nuamah v úterý přicestuje do Lyonu a podrobí se zdravotní prohlídce v tamním OL. 19letý křídelník přijde na hostování z dánského Nordsjaellandu, součástí dohody je povinná opce na přestup za 26 milionů eur (625 milionů korun).

10:33 – SPEKULACE – Jednání o přestupu záložníka Rodriga de Paula do saúdskoarabského klubu Al Ahli za 32 milionů eur (769,1 milionu korun) ztroskotala, informoval Fabrizio Romano. Argentinec by měl v Atlétiku Madrid zůstat poté, co si promluvil s koučem Diegem Simeonem.

09:24 – SPEKULACE – Herthu BSC zřejmě brzy opustí kapitán Marco Richter, jenž se vrátí do 1. Bundesligy. 25letý křídelník podle informací deníku Bild míří do Mainzu.

08:36 – SPEKULACE – Feyenoord Rotterdam není v poslední době spojován pouze s Lukou Ivanušecem (24) z Dinamam Záhřeb a Oussamou Idrissim (27) ze Sevilly. Sportovní úsek 16násobného šampiona Eredivisie již déle pracuje i na příchodu slávisty Ondřeje Lingra (24) a podle nizozemského tisku už je velmi blízko dotažení přestupu v hodnotě čtyř milionů eur (96,1 milionu korun). Více si můžete přečíst v článku.

08:28 – SPEKULACE – Brankář Tomáš Vaclík (34) by měl po konci ve druholigovém anglickém Huddersfieldu pokračovat v kariéře v USA. O jeho služby se údajně zajímá New England Revolution. Účastník MLS shání náhradu za 23letého Djordje Petroviče, jenž by měl přestoupit do Chelsea. Více si můžete přečíst v článku.

07:35 – SPEKULACE – Inter a Bayern Mnichov dosáhly dohody o přestupu francouzského reprezentanta Benjamina Pavarda, informovala v pondělí italská média.

Podle deníku La Gazzetta dello Sport a televizní stanice Sky Sport zaplatí Inter za 27letého obránce 30 milionů eur, přičemž tato částka by se v závislosti na výsledcích italského klubu mohla vyšplhat až na 32 milionů eur.

21. SRPNA

21:44 – SPEKULACE – Stěží odhadovat, zda francouzský forvard Hugo Ekitiké zůstane pro tuto sezonu v řadách PSG. O jeho služby poměrně nedávno jevil zájem Everton, který si hráče chtěl vypůjčit formou hostování, podle informací francouzského sportovního listu L'Équipe se přitom do hry vložil také jiný účastník Premier League, konkrétně West Ham. Londýnský celek rovněž uvažuje jen o dočasném příchodu hráče, jehož by každopádně mohl následně na základě opce vykoupit za 35 milionů eur. Oba kluby jsou aktuálně v kontaktu, brzy by anglická strana měla předložit konkrétní návrh.

21:08 – PŘESTUP – Další "Here we go!" od Fabrizia Romana. A opět jde o Manchester City. Sky Blues vítají novou posilu, ofenzivní vazby rozšíří Jeremy Doku. Belgický křídelník Rennes vyjde úřadujícího mistra Premier League na 60 milionů liber.

20:41 – SPEKULACE – Velmi žádaný Ondřej Lingr má podle informací sport.cz namířeno do Nizozemska. O ofenzivního univerzála má mít velký zájem Feyenoord Rotterdam, který z české ligy před rokem přivedl Dávida Hancka. Za českého reprezentanta měla už v Edenu dokonce přistát oficiální nabídka, jež bude velmi pravděpodobně akceptována.

19:04 – SPEKULACE – Kuloární zprávy ohledně odchodu Jespera Lindströma z Frankfurtu se už objevovaly během jara, aktuálně je přitom dánský ofenzivní záložník dáván do souvislosti s Neapolí. Zatímco však informace z Itálie hovoří o tom, že úřadující mistr Serie A již poslal do Německa konkrétní nabídku, německý deník Bild mluví opačně, tedy že na stůl celek z Hesenska ještě nic nedostal. Eintracht si mimochodem za svého svěřence žádá 35 milionů eur. Už dřív nepochodilo s návrhem ve výši 25 milionů na transfer Lipsko.

18:57 – PŘESTUP – Awer Mabil se na konci června vrátil z hostování z pražské Sparty ke svému zaměstnavateli do Cádizu, v LaLize ovšem nadále působit nebude. Jako novou posilu ho oznámili v Grasshoppers, kde 27letý reprezentant Austrálie s keňskými kořeny podepsal dvouletou smlouvu s možností prodloužení o jeden další na základě opce. "Awer nám přináší značné zkušenosti, které získal jak v Evropě, tak na mezinárodní scéně,” pochvaloval si Bernt Haas, sportovní ředitel curyšského celku pro klubový web.

17:40 – HOSTOVÁNÍ – Flynn Downes stráví příští sezonu na hostování v Southamptonu. The Saints si 24letého záložníka "vypůjčí" z londýnského West Hamu.

16:04 – KONEC SMLOUVY – Mason Greenwood už nebude dál hrát za Manchester United. Hráč byl v únoru zbaven obvinění z pokusu o znásilnění, kontrolujícího a nátlakového chování a napadení. Klub pak provedl interní šetření a s Greenwodem se teď dohodl na ukončení jeho působení v týmu.

09:59 – HOSTOVÁNÍ – Sergino Dest se dočkal dalšího odchodu z Barcelony. Americký obránce loni hostoval v AC Milán a nyní si ho vypůjčil PSV Eindhoven. Nizozemský klub disponuje i opcí na přestup.

09:34 – PŘESTUP – V neděli večer dotáhlo vedení Dinama Záhřeb odchod klíčového stopera Josipa Šutala. Třiadvacetiletý chorvatský reprezentant, odchovanec Dinama, posílil Ajax Amsterdam, který za něj zaplatil 20,5 milionů eur (přibližně 492 milionů eur). Šutalo v obraně nizozemského giganta doplní krajana Jakova Mediče, jenž přišel v létě z druholigového německého St. Pauli.

8:50 – HOSTOVÁNÍ – Argentinský bek Gonzalo Montiel je na cestě do Anglie. Sevilla hráče poslala na hostování s kupní klauzulí 11 milionů eur do Nottinghamu Forest.

7:40 – PŘESTUP – Brankář Dominik Livakovič opouští Dinamo Záhřeb a nepotká se tak se Spartou ve 4. předkole Evropské ligy. Osmadvacetiletý Chorvat míří na zdravotní prohlídku do Turecka, kde podepíše smlouvu s Fenerbahce.

20. SRPNA

17:22 – SPEKULACE – AC Milán pokračuje v posilování kádru. Jeho nejnovější posilou by se měl stát Marco Pellegrino. 21letý argentinský obránce přijde z Platense, kluby jsou domluveny na odstupném tři miliony eur.

16:22 – HOSTOVÁNÍ – Josip Stanišič minimálně na rok odejde z Bayernu Mnichov. Třiadvacetiletý obránce je domluvený na hostování v Leverkusenu, kde se momentálně podrobuje zdravotní prohlídce.

15:30 – PŘESTUP – Giovanni Fabbian odešel z Interu Milán a jeho novým zaměstnavatelem je nakonec Boloňa. Ta za záložníka zaplatila pět milionů eur, Inter si ponechal opci na zpětný odkup za 12 milionů.

13:30 – SPEKULACE – Sergiňo Dest má dalšího nápadníka a na jeho příchodu pracuje OGC Nice. Americký obránce nehraje roli v plánech Barcelony, do svého kádru by ho rád přetáhl i PSV Eindhoven a nizozemský klub podle posledních zpráv dolaďuje dohodu.

10:05 – SPEKULACE – Philippe Coutinho už delší dobu nehraje důležitou roli v plánech Aston Villy a reálný zůstává jeho odchod. Brazilský záložník může očekávat několik finančně zajímavých nabídek, usilovat o něho hodlají kluby z Kataru a Saúdské Arábie.

08:15 – HOSTOVÁNÍ – Hakim Ziyech už ví, kde stráví nadcházející sezonu. Marocký záložník definitivně opouští Chelsea a vydává se směr Turecko, kde bude hájit barvy Galatasaraye. Mělo by se jednat o roční hostování, přičemž v dohodě je i přestupová opce.

08:00 – PŘESTUP – Arsen Zacharjan podle očekávání přestupuje z Dinama Moskva do Realu Sociedad, jenž by měl ruskému klubu zaplatit 13 milionů eur. Dvacetiletý ofenzivní záložník se baskickému klubu zavázal do roku 2029.

07:15 – VYJEDNÁVÁNÍ – Svatyni Barcelony by i v dalších sezonách měl hájit Marc-André ter Stegen, německý brankář podle médií dojednává podmínky prodloužení kontraktu do června 2028.

19. SRPNA

18:25 – PŘESTUP – Al Hilal dostal do týmu posilu, na kterou měl už dlouho spadeno. Smlouvu na tři roky dostane útočník Aleksandar Mitrovič, Srba si klub ze Saúdské Arábie pořídil z Fulhamu za více něž 50 milionů eur. Více informací najdete v článku.

17:52 – PŘESTUP – Porto udělalo rekordní prodej. Portugalského záložníka Otávia poslalo do saúdskoarabského Al-Nassru za 60 milonů eur.

16:20 – PŘESTUP – Saúdskoarabské Al-Ahli přetáhlo dalšího hráče z Evropy. Z Atalanty Bergamo se stěhuje turecký obránce Merih Demiral.

13:40 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Fotbalisté Janova získali zvučnou posilu. Do Serie A přichází na hostování s opcí ukrajinský záložník Ruslan Malinovskij.

11:40 – SPEKULACE – Fábio Silva by se mohl přesunout z Wolverhamptonu do jiného týmu, kde by se spoluhráči utvořil početnou portugalskou skupinu. Zájem o něj totiž má AS Řím, kde již působí Rui Patrício s Renatem Sanchesem a na lavičce na vše dohlíží kouč José Mourinho.

10:50 – SPEKULACE – Podle novináře Fabrizia Romana je Barcelona velmi blízko k angažování Joaa Cancela z Manchesteru City. Zatím by mělo jít o formu hostování, nicméně ve smlouvě by měla být obsažena i nepovinná opce.

10:30 – SPEKULACE – V posledních hodinách a dnech se intenzivně jedná o přesunu Benjamina Pavarda do Interu Milán, mnichovský klub ale podle některých informací jednání zablokoval. Počítá totiž s tím, že francouzský obránce bude nadále pokračovat v Bavorsku.

09:15 – SPEKULACE – Útočník Mladé Boleslavi Vasil Kušej, který prožil skvělé Euro do 21 let, se podle všeho nenachází v dnešní nominaci na zápas se Slováckem. Důvodem by mělo být jeho stěhování do Nizozemska, kde by se měl upsat Utrechtu.

07:40 – PŘESTUP – Basilej oznámila příchod Adriana Leona Barišiče z chorvatského Osijeku. Dvaadvacetiletý obránce, jenž reprezentuje Bosnu a Hercegovinu, podepsal čtyřletý kontrakt.

06:50 – PODPIS – Antonín Svoboda po dvou letech natrvalo opouští Karvinou a nadále bude hrát druhou českou ligu, kde v minulé sezoně oblékal dres Vlašimi. Jednadvacetiletý útočník přestoupil do Líšně.

06:20 – SPEKULACE – Elye Wahi s velkou pravděpodobností odejde z Montpellieru, zatím ale není jasné, kam se budou ubírat jeho další kroky. Francouzský klub dostal nabídku ve výši 35 milionů eur od West Hamu United, kromě toho však chce 20letého útočníka také jiný tuzemský klub RC Lens.

18. SRPNA

22:40 – HOSTOVÁNÍ – Nicolo Zaniolo po pouhých šesti měsících opouští Galatasaray, nově bude oblékat dres Aston Villy. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník přichází na roční hostování s opcí.

18:00 – HOSTOVÁNÍ – Slávistický záložník Petr Hronek míří na roční hostování do Teplic. Součástí dohody mezi kluby je možnost návratu v zimním přestupovém okně. Už v sobotu by mohl nastoupit proti Spartě.

15:50 – PODPISY – Fotbalisty Českých Budějovic posílili křídelník Jiří Skalák a záložník Michal Hubínek. Oba přišli do posledního týmu první ligy jako volní hráči. Více informací najdete v článku.

13:55 – PŘESTUP – Kabina Stuttgartu v pátek odpoledne definitivně přišla o svého kapitána. Německý klub opustil Wataru Endo, japonský záložník podpisem stvrdil přestup do Liverpoolu. Už třicetiletý asijský fotbalista úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a podepsal kontrakt na čtyři sezony. Stuttgart dostane odstupné 19 milionů eur.

11:45 – PŘESTUP – Romeo Lavia se v pátek dopoledne rozloučil s fanoušky Southamptonu, o několik desítek minut později se pak stal novou posilou Chelsea. Transfer mladého belgického záložníka může vyjít až na 58 milionů liber. Více informací najdete v článku.

10:55 – PODPIS – Fotbalisty Karviné posílil záložník Patrik Čavoš. Osmadvacetiletý středopolař zamířil do týmu prvoligového nováčka coby volný hráč, naposledy působil v Českých Budějovicích, kde po minulé sezoně po vypršení smlouvy skončil. Karvinští informovali o Čavošově příchodu na svém webu, délku uzavřeného kontraktu nezveřejnili.

08:53 – PŘESTUP – Další velký transfer do Saúdské Arábie. Al Hilal potvrdil příchod Yassineho Bona. Za marockého brankáře pošle nový majitel Neymara 21 milionů eur. Další přestupový cíl? Srbský forvard Aleksandar Mitrovič.

07:20 – PŘESTUP – Sturm Graz našel náhradu za Emanuela Emeghu, jenž odešel do Racingu Štrasburk. Rakouský celek posílil Seedy Jatta z Vålerengy, která vyinkasuje 2,6 milionu eur. Dvacetiletý útočník podepsal čtyřletou smlouvu.

17. SRPNA

23:31 – HOSTOVÁNÍ – Lazio si stejně jako ve druhé polovině minulé sezony vypůjčilo Luku Pellegriniho z Juventusu. Čtyřiadvacetiletý italský obránce tentokrát přichází na dvouleté hostování s povinnou opcí ve výši čtyř milionů eur při splnění určitých podmínek.

22:22 – PŘESTUP – Union Berlín oznámil příchod útočníka Kevina Vollanda z Monaka. Bundesligový klub zaplatí za bývalého německého reprezentanta čtyři miliony eur a dalších 1,5 milionu eur může doplatit na bonusech. Volland podepsal tříletou smlouvu.

22:19 – SPEKULACE – Jiří Fleišman se po zranění nevrátil do sestavy Baníku Ostrava, proto je ve hře jeho odchod. Osmatřicetiletého obránce by rády angažovaly Pardubice.

19:35 – PODPIS SMLOUVY – Zkušený portugalský útočník Dyego Sousa mění po dvou letech angažmá. Poté, co v létě 2021 zamířil z Číny k řadám Almeríe, účastníka La Ligy, se pro novou sezonu stěhuje o patro níže. Jen pár dnů po konci kontraktu u Rojiblancos ho jako novou posilu uvítal Alcorcón. V oficiálním prohlášení neuvedl celek z metropolitní oblasti Madrid délku hráčovy smlouvy, podle transfermarkt.de má jít o jeden rok.

17:33 – SPEKULACE – Přestupové spekulace, jež se v posledních týdnech točily kolem útočníka Michaela Oliseho, vyšly nakonec do ztracena. Lépe řečeno se reprezentant Francie do 21 let rozhodl ještě zůstat v Crystalu Palace, kde sepsal smlouvu na další čtyři roky. A to prakticky jen krátce poté, co se v zákulisí hovořilo o tom, že Chelsea aktivovala výstupní klauzuli ve výši 41 miliónů eur.

13:58 – PŘESTUP – Tim Krul se ve svých 35 letech vrací do anglické Premier League. Nizozemský brankář přestoupil z Norwiche do Lutonu, nováčkovi se upsal na dva roky.

13:26 – PŘESTUP – Jednička české reprezentace Barbora Votíková má po konci v Paris Saint-Germain nové angažmá. Rodačka z Plzně bude nově působit v Tottenhamu, kde podepsala smlouvu do roku 2025. Bývalá gólmanka plzeňské Viktorie či pražské Slavie bude hájit prostor mezi třemi tyčemi Spurs s číslem 1 na zádech. Dle svých dřívějších slov si přestupem do Anglie Votíková, která prodělala v minulé sezoně těžké zranění, splnila sen. Více informací v článku.

13:12 – PŘESTUP – Nejnovější novou posilou FC Porto je Alan Varela. Argentinský záložník přišel na přestup z domovské Boky Juniors a podepsal pětiletý kontrakt, do Jižní Ameriky putuje suma osm milionů eur.

13:09 – SPEKULACE – Marcos Alonso by v nadcházejících týdnech mohl odejít z Barcelony. Katalánský klub se tomu nebrání, na přestup obránce je ochoten kývnout v případě, že dorazí adekvátní nabídka.

12:53 – KONEC SMLOUVY – Jakub Považanec nečekaně končí v Jablonci. Dvaatřicetiletý slovenský záložník, který dělal v severočeském týmu zastupujícího kapitána, dostal od šéfa prvoligového klubu Miroslava Pelty svolení hledat si nové angažmá.

12:48 – PŘESTUP – Romeo Lavia je znovu o krůček blíže k přestupu ze Southamptonu do Chelsea. Záložník v Londýně prošel zdravotní prohlídkou a podpisem brzy stvrdí přestup za 58 milionů liber, poprvé nastoupit by mohl už v neděli proti West Hamu.

12:43 – SPEKULACE – Sergio Ramos je po odchodu z PSG volným hráčem, už několik týdnů zvažuje možnosti a jednou z nich je stěhování do Turecka. Zkušeného obránce chce Galatasaray, podle médií má hráč na stole nabídku dvouleté smlouvy s ročním platem 5,5 milionu eur.

12:03 – PODPIS SMLOUVY – João Moutinho by měl po deseti letech znovu obléknout dres FC Porto, dohoda je hodně blízko. Šestatřicetiletý portugalský záložník po minulé sezoně opustil Wolverhampton a Portu dá přednost před Bragou, která s ním začátkem týdne rovněž jednala.

11:56 – SPEKULACE – Na odchodu z Leicesteru je po sestupu do druhé anglické ligy další hráč. Dres by měl změnit Patson Daka, útočníka chce AS Monaco a jednání jsou v pokročilé fázi.

10:57 – SPEKULACE – Sergino Dest na sebe před několika lety upozornil v Ajaxu a do Nizozemska by se mohl vrátit, o této možnosti jedná PSV Eindhoven. Americký obránce patří Barceloně, loni hostoval v AC Milán.

10:55 – SPEKULACE – Taras Kacharaba by se po pěti a půl letech mohl stěhovat z českých trávníků. O středního obránce pražské Slavie, kterému se aktuálně v kádru trenéra Jindřicha Trpišovského nedostává herního vytížení, má podle izraelského tisku zájem Maccabi Tel Aviv.

10:03 – HOSTOVÁNÍ – Vyzkoušená spolupráce pokračuje. Slávista Maksym Talovjerov si prodlouží půlroční angažmá za rakouskými hranicemi, LASK Linec získal mládežnického reprezentanta Ukrajiny na roční hostování s opcí na budoucí přestup. Rodák z Doněcku, který odehrál v sešívaném dresu pouze 679 minut, naskočil v jarní části sezony do 12 bundesligových střetů. Další starty bude moct přidat už brzy.

09:44 – PŘESTUP – Hakim Ziyech se dočká odchodu z Chelsea a nově bude hrát za Galatasaray. Ofenzivně laděný marocký reprezentant je v Istanbulu, kde prošel zdravotní prohlídkou.

08:49 – SPEKULACE – Ve svém bývalém působiště s radostí loví trenér Aston Villy Unai Emery. Španělský stratég už v probíhajícím přestupovém období získal Paua Torrese z Villarrealu a nyní pokukuje i po hráči Sevilly. Na jeho radaru se objevil defenzivní univerzál Marcos Acuna. Villans by argentinského mistra světa rádi získali na pozici levého obránce.

08:33 – SPEKULACE – Liverpool podle informací italského novináře Fabrizia Romana brzy oznámí příchod nové posily. Jeho řady totiž brzy rozšíří třicetiletý defenzivní záložník Wataru Endo ze Stuttgartu, který by měl vyjít The Reds na 18 miliónů eur. Transferová jednání prý proběhla velmi rychle, osobní podmínky si údajně Japonec dohodl během několika hodin a při středečním večeru dostal také povolení od svého zaměstnavatele odejít. Kapitán Die Schwaben by měl již během čtvrtka podstoupit lékařskou prohlídku před podpisem smlouvy na Ostrovech.

08:14 – SPEKULACE – Ruslan Malinovskyj byl podle nedávných zpráv italského deníku Corriere della Sera spojovaný s odchodem to turínského FC, podle informací italského novináře Nicola Schiry se však za několik dnů situace změnila, a hráč tedy má namířeno do Janova. Jednat by se mělo o dočasný přesun z Marseille, tedy o formu hostování, na každý pád s možností opce na trvalý nákup. Ukrajinec aktuálně nefiguruje v plánech francouzského klubu a preferuje návrat do Serie A, odkud mimochodem k řadám OM přestupoval.

16. SRPNA

21:15 – PODPIS SMLOUVY – Santi Cazorla vyrůstal v akademii Ovieda a do druholigového španělského klubu se na závěr kariéry vrací. Osmatřicetiletý španělský záložník v minulosti hrával za Málagu, Arsenal nebo Villarreal, do Ovieda nyní zamířil zdarma z katarského Al Saddu, smlouvu podepsal do června 2024.

19:21 – SPEKULACE – Luciano Spalletti je podle některých zpráv domluven na podmínkách angažmá u italské reprezentace. Italský trenér po minulé sezoně opustil Neapol, u národního týmu před pár dny skončil Roberto Mancini.

18:04 – SPEKULACE – Nového zaměstnavatele si může začít hledat Anwar El Ghazi. Útočník nehraje důležitou roli v plánech PSV Eindhoven a nizozemský klub čeká na nabídky.

17:01 – PŘESTUP – FCV Farul Constanta po roce opouští Denis Alibec, jehož další kroky vedou do Kataru. Dvaatřicetiletý rumunský reprezentant posílil Muaither SC.

16:45 – PODPIS SMLOUVY – Nuno Santos spojil i další část kariéry s lisabonským Sportingem. Křídelník měl smlouvu do června 2025, kterou prodloužil o další dva roky.

16:41 – SPEKULACE – Hugo Lloris je krůček od angažmá v Laziu. Francouzský brankář je na odchodu z Tottenhamu, dohoda s římským klubem je podle posledních zpráv L'Équipe hodně blízko.

15:24 – SPEKULACE – Inter Milán definitivně nehodlá nadále usilovat o příchod Lazara Samardžiče z Udinese. Kluby byly domluveny a záložník se minulý týden podrobil zdravotní prohlídce, následně ale začal považovat vyšší plat, což se nesetkalo s pochopením Nerazzurri.

15:23 – SPEKULACE – Kevin Volland strávil poslední tři sezony v Monaku a nyní se chystá zpět do Německa. Na přestupu útočníka úspěšně pracuje Union Berlín, podle médií je na světě dohody o transferu za čtyři miliony eur, suma 1,5 milionu navíc bude ve hře díky bonusům.

Kevin Volland strávil poslední tři sezony v Monaku. @KeVolland

15:05 – PŘESTUP – Aymeric Laporte má v Al-Nassru připravenou tříletou smlouvu. Španělský obránce přijde z Manchesteru City, kluby jsou na odstupném domluveny.

14:47 – PŘESTUP – Marko Arnautovič za sebou má zdravotní prohlídku v Interu Milán. Rakouský útočník opustí Bolognu, ta dostane odstupné deset milionů eur.

14:44 – PŘESTUP – Romeo Lavia se ještě ve středu podrobí zdravotní prohlídce v Chelsea. Mladý záložník přijde ze Southamptonu, druholigový anglický klub dostane 58 milionů liber.

14:33 – SPEKULACE – Julian Draxler je znovu spojován s odchodem z PSG, kde má smlouvu na poslední rok. Německého záložníka chtějí turecké celky Adana Demispor a MKE Ankaragücü, situaci sleduje i saúdskoarabský Al Fateh.

14:07 – HOSTOVÁNÍ – Nicolo Rovella je v Římě a podrobuje se zdravotní prohlídce v Laziu. Mladý záložník přijde na hostování z Juventusu, součástí dohody je i opce na trvalý přestup.

13:53 – SPEKULACE – West Ham United neposílí Harry Maguire z Manchesteru United, proto se londýnský klub poohlíží jinde. Na vrcholu seznamu má být stuttgartský obránce Konstantinos Mavropanos, jenž touží po návratu do Anglie, kde před lety působil v Arsenalu.

13:34 – PODPIS SMLOUVY – Manchester City se dohodl na prodloužení smlouvy s Bernardem Silvou - do konce příštího týdne podepíše nový kontrakt do roku 2026.

13:28 – HOSTOVÁNÍ – Po Paredesovi získalo římské AS další posilu do záložní řady. Klub z Věčného města posílí Renato Sanches, který přichází na hostování s opcí z PSG. Pokud Portugalec odehraje 60 % zápasů, přestoupí Sanches automaticky za 15 milionů eur. Ve stejné výši je stanovena i opce volitelná.

13:15 – PŘESTUP – Lovro Majer po dlouhých jednáních odchází ze Stade Rennes do Wolfsburgu, upsal se mu do roku 2028. Vlci za chorvatského záložníka zaplatí 30 milionů eur bez bonusů, což z něj dělá třetí nejdražší posilu v klubové historii. V minulosti Wolfsburg vynaložil více pouze za Juliana Draxlera (2015/16) a Andrého Schürrleho (2014/15).

12:23 – PŘESTUP – Atalanta Bergamo brzy dokončí přestup Charlese De Ketelaereho z AC Milán. Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník se momentálně podrobuje zdravotní prohlídce.

11:23 – PŘESTUP – Senegalský obránce Abdou Diallo přestoupil z Paris St. Germain do katarského týmu Al-Arabi. Oznámil to francouzský fotbalový velkoklub. Částku za přestup nezveřejnil, ale podle francouzských médií by měla činit 15 milionů eur (asi 362 milionů korun).

11:13 – PŘESTUP – Chelsea se přiblížila k odchodu Hakima Ziyecha, jenž by se měl přestěhovat do Turecka. Podle nejčerstvějších zpráv třicetiletý marocký křídelník posílí Galatasaray, kde během dneška podstoupí zdravotní prohlídku. Právě ta přitom zhatila červnový jeho odchod do saúdskoarabského Al-Nassru.

Hakim Ziyech v dresu marockého národního týmu. @EnMaroc

10:58 – SPEKULACE – Alan Varela by měl být během středy potvrzen jako posila FC Porto. Dvaadvacetiletý záložník přijde za osm milionů eur z Bocy Juniors, která může další tři miliony eur vyinkasovat na bonusech, součástí dohody je rovněž 20 procent z případného dalšího prodeje.

10:45 – SPEKULACE – Manchester City zřejmě uvolní Aymerica Laporteho, jenž by se mohl vydat do Saúdské Arábie. Devětadvacetiletého stopera chce Al-Nassr, který se podle některých zpráv s protistranou již dohodl.

10:28 – SPEKULACE – Nuno Tavares se po příchodu do Arsenalu výrazněji neprosadil, proto není vyloučené, že po dvou letech definitivně odejde. Třiadvacetiletý obránce, jenž má za sebou hostování v Olympique Marseille, by mohl zůstat v Premier League, zájem projevil Nottingham Forest.

10:17 – PŘESTUP – AS Řím získal Leandra Paredese z Paris Saint-Germain. Devětadvacetiletý záložník, jenž byl hráčem Giallorossi již mezi lety 2014 až 2017, na Apeninském poloostrově obdržel dvouletou smlouvu s opcí na další sezonu.

09:59 – SPEKULACE – Nathan Tella se z hostování v Burnley vrátil do Southamptonu, který by ale mohl brzy znovu opustit. Podle deníku Kicker si 24letého křídelníka vyhlédl Leverkusen, jenž hledá náhradu za Moussu Diabyho (Aston Villa).

09:47 – SPEKULACE – Do turecké ligy by se po konci v PSG mohl vydat Sergio Ramos. Bývalá dlouholetá opora Realu Madrid podle informací "Relevo" zvažuje nabídku dvouleté smlouvy od Galatasaraye.

08:55 – PŘESTUP – Milot Rashica se po hostování v Galatasarayi vrátil do Norwiche City, nyní se však znovu vydává do Turecka. Sedmadvacetiletý kosovský křídelník přestoupil do konkurenčního Besiktase.

08:38 – PŘESTUP – Yassine Bono má namířeno do Saúdské Arábie. Marocký brankář, který momentálně patří Seville, je podle Fabrizia Romana v hledáčku Al Hilalu. Klub, který získal hvězdného Brazilce Neymara a má zálusk na srbského útočníka Aleksandara Mitroviče, je ochotný za novou gólmanskou jedničku zaplatit 21 milionů eur.

06:53 – PŘESTUP – "Here we go!" Roméo Lavia podle Fabrizia Romana míří do Chelsea. Klub ze Stamford Bridge zaplatí za belgického středopolaře 60 milionů liber. Teprve devatenáctiletý záložník podstoupí tento týden lékařskou prohlídku a připojí se k Blues.

06:44 – SPEKULACE – Newcastle si vyhlédl novou posilu v barvách Chelsea. Obránce Lewis Hall by mohl k Magpies zamířit na hostování, o stejnou dohodu se snaží i Crystal Palace.

15. SRPNA

23:21 – PŘESTUP – Robin Gosens se stěhuje z Interu Milán do Unionu Berlín, který může i s bonusy zaplatit 15 milionů eur. Devětadvacetiletý německý reprezentant podepsal pětiletý kontrakt.

22:24 – PŘESTUP – Paris Saint-Germain opouští Abdou Diallo, jehož další kroky nevedou do Saúdské Arábie, jak se předpokládalo, nýbrž do Kataru. Sedmadvacetiletý obránce přestoupil do Al-Arabi SC, kterému se upsal na čtyři roky.

19:20 – PŘESTUP – Saúdskoarabský klub Al Hilal potvrdil příchod hvězdného fotbalisty Neymara. O přestupu brazilského útočníka z Paris Saint-Germain psala média už během pondělí, v úterý byl transfer oznámen oficiálně. Přestupová částka by se měla pohybovat kolem 90 milionů eur (2,16 miliardy korun), což by byl rekord saúdskoarabské ligy. Více informací najdete v článku.

Statistiky z působení v PSG. Livesport

18:20 – SPEKULACE – Michael Olise z Crystal Palace se s největší pravděpodobností stane další posilou Chelsea, která aktivovala výstupní doložku ve výši 35 milionů liber. Jednadvacetiletý křídelník je s Blues domluvený na podmínkách dlouhodobé smlouvy, zbývají doladit poslední detaily transferu.

17:20 – HOSTOVÁNÍ – České Budějovice uvolnily Jakuba Matouška, jenž bude do konce sezony hostovat ve druholigovém Táborsku. Petadvacetiletý útočník nejde do neznámého prostředí, za klub z Tábora nastupoval již v ročníku 2021/22. Součástí dohody je rovněž opce na přestup v nespecifikované výši.

16:40 – PŘESTUP – Zbrojovka Brno po nepřesvědčivém vstupu do sezony posiluje, nejnovější akvizicí druholigového klubu se stal záložník Kamso Mara. Bývalý hráč Vlašimi, Jihlavy nebo Liberce byl právě po odchodu ze severočeského klubu uplynulý půlrok bez angažmá, Zbrojovce se upsal do konce sezony s opcí.

15:50 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – David Raya se podle očekávání přesouvá z Brentfordu do Arsenalu. Španělský brankář dorazil ke "Kanonýrům" na roční hostování s opcí, která se aktivuje po odchytání určitého počtu zápasů. The Bees mohou i s bonusy obdržet přes 30 milionů eur (asi 720 milionů korun). Více informací najdete v článku.

15:20 – PŘESTUP – Druholigová Jihlava hlásí velmi zajímavou posilu. Z Manchesteru United přichází gólman Ondřej Mastný, jenž v anglickém klubu působil od roku 2018. V klubu měl mládežnický reprezentant podepsat víceletou smlouvu.

13:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Rico Lewis se v osmnácti letech prosadil do prvního týmu Manchesteru City a odměnou mu je nová smlouva, anglický mistr s talentovaným obráncem prodloužil kontrakt do června 2028.

13:10 – SPEKULACE – Chelsea uvolnila Kepu na hostování do Realu Madrid a nyní hledá nového náhradního brankáře. Jednou z variant je Kasper Schmeichel z francouzského Nice, který anglickou ligu dobře zná díky dlouhodobému angažmá v Leicesteru.

12:20 – Harry Maguire se zřejmě nebude stěhovat z Manchesteru United do West Hamu. Kluby se dohodly, londýnský celek ovšem postrádal zpětnou vazbu od samotného fotbalisty a posilu do obrany začal hledat jinde.

11:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček uzavřel podle serveru The Athletic s West Hamem novou čtyřletou smlouvu do roku 2027. Více informací najdete v článku.

10:40 – SPEKULACE – Zbrojovka, která ztrácí po úvodních pěti kolech F:NL na vedoucí Jihlavu a Vyškov šest bodů, by mohla ještě do konce aktuálního přestupového okna ztratit jednu z ofenzivně laděných opor. Hlavní trenér Brna Luděk Klusáček může přijít o nigerijské křídlo Waleho Musu Alliho, o něhož je podle informací eFotbal.cz zájem mezi tuzemskou elitou, konkrétně v Dynamu České Budějovice. Více informací najdete v článku.

09:30 – PŘESTUP – Jasno o své budoucnosti má konečně Matěj Kovář. Gólman, který se velkou měrou podílel na loňském titulu Sparty, bude nově působit v Bundeslize, kde se na čtyři roky upsal Leverkusenu. Manchester United by za něj měl vyinkasovat pět milionů eur a další tři v případných bonusech. Více informací najdete v článku.

09:05 – SPEKULACE – Chelsea je na přestupovém trhu opětovně hodně aktivní, italský novinář Nicoló Schira přitom uvádí, že pokud by přivedla ještě jednoho útočníka, mohla by dát zelenou k tomu, aby naopak odešel forvard Armando Broja. Jednadvacetiletý Albánec by se pak mohl dočasně stěhovat do Serie A, o jeho služby má totiž zájem AC Milán. Italský celek by každopádně do případné dohody o výpůjčce chtěl vsunout i možnost opce na trvalý nákup hráče.

07:05 – JEDNÁNÍ – Sotva Chelsea oznámila rekordní přestup ekvádorského záložníka Moisése Caiceda z Brightonu, už se objevují v souvislosti s tímto transferem další zprávy. The Blues se totiž nakonec rozhodli necílit na přestup Tylera Adamse z Leedsu, protože podle informací italského insidera Fabrizia Romana badžet ve výši 165 milionů liber hodlali investovat právě do Caiceda a Roméa Laviy, jehož oficiální příchod ze Southamptonu je naplánovaný na tento týden. Adams se pak nakonec z EFL Championship bude stěhovat do Bournemouthu, jiný italský novinář Nicoló Schira uvedl, že všechny náležitosti transferu jsou již dotaženy. Leeds podle jeho informací inkasuje za přestup 25 milionů eur, Američan pak podepíše kontrakt do roku 2028.

07:00 – SPEKULACE – Dodi Lukébakio má dalšího nápadníka a po Burnley ho chce také Sevilla. Křídelník hraje za Herthu a nemá zájem o duely druhé německé ligy, do níž berlínský celek loni spadl.

06:30 – PŘESTUP – Maximilian Wittek si poprvé ve své kariéře vyzkouší Bundesligu. V minulosti německý obránce působil maximálně ve 2. Bundeslize, tentokráte ale bude působit mezi elitou poté, co jeho příchod oznámila Bochum. Sedmadvacetiletý krajní bek se stěhuje z Vitesse po třech sezonách strávených v Eredivisie, ve čtvrté po sobě stihl sehrát pouze úvodní kolo na půdě Volendamu. Na stadionu Vonovia-Ruhrstadion podepsal kontrakt na tři roky.

06:00 – PŘESTUP – Zkušený pětatřicetiletý záložník Nemanja Matič měl v AS Řím platnou smlouvu pouze do konce této sezony, evidentně neexistovaly z jeho strany snahy o její prodloužení a rozhodl se pro změnu angažmá. Potvrdily se spekulace, že má namířeno do Rennes, kde podepsal dvouletý kontrakt poté, co úspěšně absolvoval lékařskou prohlídku. Podle kuloárních zpráv zaplatil bretaňský celek za přestup 2 miliony eur.

14. SRPNA

21:29 – PŘESTUP – Juventus prodal švýcarského reprezentanta Denise Zakariu do Monaka. Za šestadvacetiletého záložníka dostane 20 milionů eur (481 milionů korun). Oba kluby informovaly o přestupu na svých webech.

20:10 – PŘESTUP – Moisés Caicedo přestoupil za 100 milionů liber (2,8 miliardy korun) z Brightonu do Chelsea. I s případnými bonusy za něj londýnský klub podle BBC zaplatí 115 milionů liber (3,2 miliardy korun), čímž z jednadvacetiletého záložníka udělá nejdražšího hráče v historii anglické ligy. Chelsea dnes oznámila Caicedův příchod na svém webu. Více informací v článku.

17:45 – SPEKULACE – Mohammed Kudus je už několik měsíců spojovaný s odchodem z Ajaxu, smlouvu má platnou do roku 2025 a nemíní ji prodlužovat, a ačkoli se dříve objevily spekulace, že by mohl zamířit do Chelsea či Brightonu, přičemž zájem projevovaly i Arsenal, Manchester United či Newcastle, tyto zprávy se nezakládaly na pravdě. Podle italského novináře Fabrizia Romana je ve hře aktuálně jiný účastník Premier League, a to West Ham. Londýnský celek totiž hledá zadní vrátka, pokud by se nakonec konal odchod Lucase Paquety. Tomu se mimochodem má dvořit Manchester City.

16:50 – SPEKULACE – Inter Milán podle posledních zpráv dohodl příchod Marka Arnautoviče. Rakouský útočník přijde z Boloni, ta by měla dostat 10 milionů eur.

16:40 – SPEKULACE – Donny van de Beek před třemi roky přestupoval z Ajaxu do Manchesteru United a není vyloučeno, že se nyní vrátí do Amsterdamu, vedení o tom uvažuje. Záložníkovi se v Anglii nedařilo, k čemuž přispělo o zranění kolenních vazů, Red Devils s ním přestali počítat a čekají na nabídky.

15:30 – SPEKULACE – Marc Cucurella loni přestupoval z Brightonu do Chelsea a letos by se mohl stěhovat znovu, zájem o španělského obránce má Newcastle.

13:45 – HOSTOVÁNÍ – Ofenzivní záložník Roman Květ si poprvé v kariéře vyzkouší zahraniční angažmá. V pondělí bylo domluveno jeho hostování v nejvyšší turecké soutěži, kde bude oblékat dres Sivassporu.

11:45 – SPEKULACE – Leonardo Bonucci nehraje důležitou roli v plánech Juventusu a nadále se spekuluje o jeho budoucnosti. Zkušený obránce by se rád popral o svou šanci, vyloučen ale rozhodně není odchod a další kroky fotbalisty by mohly směřovat do Fiorentiny, která o něho má zájem.

11:20 – HOSTOVÁNÍ – Kepa Arrizabalaga si po pěti letech znovu zachytá španělskou nejvyšší soutěž. Brankář Chelsea se na Pyrenejský poloostrov vrací jako nová posila Realu Madrid, který tímto krokem řeší dlouhodobou absenci Thibauta Courtoise. Více informací najdete v článku.

10:15 – JEDNÁNÍ – Hodně rychlá jsou jednání mezi Al Hilalem a Neymarem. Brazilský útočník nechce pokračovat v PSG a se saúdskoarabským klubem se podle médií rychle dohodl na podmínkách, v nejbližších hodinách by se měl podrobit zdravotní prohlídce.

10:05 – PŘESTUP – V Evropě se strhla menší šarvátka o Chubu Akpoma a vítězem se nakonec stane Ajax. Útočníka Middlesbrough chtěly Sheffield United a RC Lens, amsterdamský celek nyní uspěl s nabídkou dvanáct milionů liber.

10:00 – PŘESTUP – Zvučná posila pro West Ham. Londýnský klub oficiálně představil Jamese Warda-Prowese. Odchovanec Southamptonu tak poprvé v kariéře oblékne jiný dres. Za Saints nastoupil k 410 zápasům ve kterých dal 55 gólů, v anglické reprezentaci se objevil jedenáckrát a vstřelil dvě branky. Více informací najdete v článku.

09:00 – SPEKULACE – Neapol je blízko k podpisu nové smlouvy s Victorem Osimhenem, jenž má podle Sky Sports prodloužit do roku 2026. Nigerijský kanonýr si za sezonu vydělá 10 milionů eur a součástí kontraktu bude výstupní doložka ve výši 150 milionů eur, která bude od roku 2024 platit pro týmy mimo Apeninský poloostrov a o rok později i pro ty tuzemské.

07:00 – SPEKULACE – Defenzivní záložník Brightonu Moisés Caicedo se podle Fabrizia Romana upsal londýnské Chelsea do roku 2031 s možností prodloužit ještě o jednu sezonu. Za ekvádorského záložníka vysází vedení "Blues" 115 milionů liber (3,2 miliardy korun), což znamená britskou rekordní přestupovou částku. Více informací najdete v článku.

13. SPRNA

23:42 – PŘESTUP – Habib Diallo po necelých třech letech končí v Racingu Štrasburk, další kroky osmadvacetiletého útočníka vedou do Saúdské Arábie. Reprezentant Senegalu přestoupil do Al-Shababu, který alsaskému klubu vyplatí 18 milionů eur.

23:01 – PODPIS SMLOUVY – Antonio Mionič se po vypršení smlouvy v AC Milán stěhuje do Česka, dohodl se s druholigovou Líšní. Dvaadvacetiletý záložník a bývalý mládežnický reprezentant Chorvatska přišel k Rossoneri na začátku roku 2018 z mateřského NK Istra, za první tým však nenastoupil, pouze se třikrát objevil na lavičce. Během zmíněného období hostoval ve třetiligových klubech Aquila Montevarchi a US Alessandria Calcio.

22:03 – PŘESTUP – Morten Hjulmand přestupuje z Lecce do lisabonského Sportingu, který za něj zaplatí 18 milionů eur bez bonusů. Čtyřiadvacetiletý dánský záložník se portugalskému klubu zavázal do roku 2028.

20:40 – SPEKULACE – Další anglické angažmá čeká na Christa Tiéhiho, který byl do této doby oficiálně součástí kádru Slovanu Liberec. Někdejší host ve Wiganu se tentokrát přesune do Rotherhamu, tamní Millers se naposledy jen taktak zachránili v druhé nejvyšší anglické soutěži. Čeká se už jen na představení posily.

20:28 – PŘESTUP – Fenerbahce dotáhlo v neděli kromě přestupu Cengize Ündera z Marseille také příchod Freda z Manchesteru United. Za Brazilce poslal turecký celek do Anglie přibližně 10 milionů eur (241 milionů korun).

19:17 – SPEKULACE – Inter Milán se ještě nevzdává vidiny koupě Mehdiho Taremiho z Porta, gólový křídelník či útočník má být již předmětem nabídky v hodnotě 25 milionů eur (602,5 milionu korun).

18:31 – SPEKULACE – Roberto Mancini zničehonic rezignoval na post trenéra Itálie, bez práce však nejspíš dlouho nebude. Na stole už má mít nabídku tříletého kontraktu pro kouče saúdskoarabské reprezentace, kde po mistrovství světa skončil Hervé Renard.

18:24 – SPEKULACE – Aston Villa líčí ještě na další jméno. Podle posledních informací se snaží na poslední chvíli vyfouknout Evertonu Jacka Harrisona. Šestadvacetiletý hráč už sice prošel i zdravotní prohlídkou v liverpoolském klubu, stále je ale šance na změnu nového působiště. Podle Fabrizia Romana se hráč rozhodl pro Aston Villu poté, co si osobně volal s jejím trenérem Unaiem Emerym.

16:48 – PŘESTUP – Už pár dnů je Aston Villa v jednáních ohledně přestupu ofenzivního záložníka Nicola Zaniola, novinář Alfredo Pedullá z italského sportovního deníku La Gazzetta dello Sport přitom uvádí, že diskuze výrazně pokročily a že existují pozitivní zprávy o hráčově přesunu z Galatasaraye. Údajně by se nejprve z Istanbulu měl stěhovat formou ročního hostování, za které anglický celek zaplatí 3 milióny eur, přičemž výše následné opce na trvalý nákup bude činit 20 milionů plus dalších sedm milionů prostřednictvím bonusů. Finální dohoda by mohla být uzavřena během pondělí.

16:31 – SPEKULACE – Neymar by během léta mohl opustit řady PSG, italský novinář Fabrizio Romano přitom uvedl, že by se Brazilec mohl stěhovat do Saúdské Arábie. Stejně jako Neymarův spoluhráč Kylian Mbappé dostal nabídku od Al Hilalu, a zatímco francouzský útočník nedávno odmítl s asijským klubem jednat, u reprezentanta z Jižní Ameriky je situace odlišná. Diskuze mezi všemi zainteresovanými stranami probíhají. Neexistuje prý pak žádná šance, že by Neymar obratem po přesunu do Al-Hilalu mohl zamířit na hostování do Barcelony.

16:14 – SPEKULACE – Během června se o Domenica Berardiho zajímalo Lazio, dokonce byl prý přestup na spadnutí, nakonec však z něho sešlo. A italský novinář Giovanni Albanese ze sportovního listu La Gazzetta dello Sport nyní uvedl, že hráč Sassuola by nakonec mohl zamířit do Juventusu. Turínský celek údajně již začal pracovat na jeho příchodu, protistrana z Emiliy-Romagny by mohla požadovat za přestup 30 miliónů eur.

15:21 – SPEKULACE – O přestupu francouzského obránce Benjamina Pavarda aktuálně jednají zástupci Manchesteru United, podle informací televizní stanice Sky Germany i německého deníku Bild každopádně nepochodili s první nabídkou. Podrobnosti o ní nejsou známy, již dříve ovšem bylo oznámeno, že mnichovská strana požaduje minimálně 30 miliónů eur, k níž se pravděpodobně anglický celek nepřiblížil. Francouzský obránce je mimochodem po osobní stránce s The Red Devils domluvený, zbývá jen dohoda klubů, aby se domluvit na přestupové částce.

14:32 – SPEKULACE – Hodně živo je během neděle kolem útočníka Kyliana Mbappého. Ten byl znovu poslán do přípravy s hlavním týmem PSG, přičemž francouzská televizní společnost RMC Sport naznačila, že sám hráč by mohl brzy prodloužit kontrakt do roku 2025. Francouzský deník L'Équipe hned na to upřesnil, že nutně nemusí dojít k tomuto kroku, ale že francouzský forvard z Paříže minimálně toto léto odcházet nebude. Dodal také, že Mbappé měl sdělit vedení klubu, že odcházet zadarmo nechce. K dispozici by tak Mbappé měl být Les Parisiens už pro další ligové kolo, za týden přijde na řadu zápas v Toulouse.

13:47 – SPEKULACE – Pokud se náhle nezmění některé okolnosti, měl by argentinský záložník Leandro Paredes opustit během léta řady PSG. Před nedávnem se objevila zpráva ve francouzském deníku L'Équipe, že Galatasaray obnovil jednání o možném hráčově příchodu, a italský novinář Fabrizio Romano nyní doplnil, že zájem o něj jeví také AS Řím. Údajně jsou již diskuze v pokročilé fázi, dokonce je Paredes domluvený na osobních podmínkách.

11:23 – SPEKULACE – Kylian Mbappé se po sobotním zápase PSG s Lorientem vrátil v neděli ráno do tréninku s prvním týmem. "Po velmi konstruktivním a pozitivním jednání mezi PSG a Kylianem Mbappém před zápasem s Lorientem byl hráč dnes ráno znovu zařazen do tréninkové jednotky prvního týmu," stojí. v klubovém prohlášení.

Budoucnost hvězd PSG je stále nejistá. @FabrizioRomano

11:18 – SPEKULACE – Duván Zapata má dalšího nápadníka a po Interu Milán o jeho příchodu jedná AS Řím. Kolumbijský útočník patří Atalantě, reálně se jeví jeho případné hostování s opcí na přestup.

11:15 – SPEKULACE – Marco Verratti stále nemá jistotu, že zůstane v PSG. O italského záložníka se nadále zajímá Al Hilal a saúdskoarabský klub chystá další nabídku, tentokráte ve výši 50 milionů eur. Francouzský celek chce ještě o třicet milionů více.

11:08 – SPEKULACE – Habib Diallo je na odchodu ze Štrasburku a nakonec přestoupí do Saúdské Arábie. Útočníka kupuje Al Shabab, francouzský celek dostane dvacet milionů eur.

10:30 – PŘESTUP – Cengiz Ünder prošel zdravotní prohlídkou a stal se novou posilou Fenerbahce, turecký křídelník přišel na přestup z Marseille. Suma za transfer se díky bonusům může vyšplhat až na patnáct milionů eur.

10:25 – PŘESTUP – Novým spoluhráčem Antonína Baráka ve Fiorentině bude argentinský útočník Lucas Beltrán. Příchod dvaadvacetiletého fotbalisty River Plate za 20 milionů eur (asi 482 milionů korun) potvrdili zástupci klubu. Hráč v podepsal smlouvu do roku 2028, díky níž si ročně vydělá 1,8 milionu eur.

10:22 – PŘESTUP – Alexis Flips přestoupil z Remeše do Anderlechtu. Belgický klub zaplatil 3,5 milionu eur, s křídelníkem podepsal pětiletý kontrakt.

10:09 – PODPIS SMLOUVY – Vše nasvědčuje tomu, že Kyle Walker brzy podepíše novou smlouvu s Manchesterem City. Angličan byl v minulosti spojován s Bayernem Mnichov, o víkendu však nastoupil za Sky Blues v úvodním zápase Premier League a jeho setrvání na Etihad je takřka 100%.

09:25 – SPEKULACE – Lazar Samardžić nakonec nepřestoupí z Udinese do Interu Milán. Vše bylo domluveno a záložník prošel zdravotní prohlídkou, na poslední chvíli ovšem začal požadovat vyšší plat, na což Nerazzurri nehodlali přistoupit.

09:23 – SPEKULACE – Prakticky celé léto jedná Union s Interem o příchodu levého záložníka či obránce Robina Gosense, a ačkoli italský novinář Fabrizio Romano nedávno zveřejnil zprávu, že se oba kluby již dohodly na odstupném ve výši 15 miliónů eur, německý magazín Kicker uvedl, že dohoda ještě na světě není. Milánská strana totiž přece požaduje více peněz za transfer, a to kvůli svým aktivitám na přestupovém trhu.

08:55 – HOSTOVÁNÍ – Real Madrid zřejmě našel náhradu za Thibauta Courtoise, jenž si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni. Královský velkoklub má formou hostování posílit Kepa z Chelsea.

08:31 – PŘESTUP – Bývalý španělský fotbalový reprezentant Diego Costa se vrací do rodné Brazílie. Čtyřiatřicetiletý útočník podepsal do konce roku smlouvu s vedoucím týmem ligové tabulky Botafogem. V ofenzivě týmu z Ria de Janeiro má nahradit nejlepšího střelce brazilské ligy Tiquinha Soarese, který si minulý týden poranil koleno.

07:10 – SPEKULACE – Hlavním favoritem na zisk Neymara je aktuálně saúdskoarabský Al Hilal. Hvězdný Brazilec má být jeho hlavním cílem a už obdržel obrovskou nabídku. Sám hráč se údajně odchodu na Blízký východ nebrání. Jak bude reagovat Barcelona?

12. SRPNA

21:42 – SPEKULACE – Dimitri Payet (36) by měl být brzy oznámen jako nová posila brazilského klubu Vasco da Gama. Bývalý hráč Marseille odmítl nabídky z Francie z respektu ke svému poslednímu zaměstnavateli. Kontrakt v novém působišti údajně podepsal do roku 2025.

20:47 – SPEKULACE – Defenzivní záložník Brightonu Moisés Caicedo by se měl podle Fabrizia Romana upsat londýnské Chelsea do roku 2031 s možností prodloužit ještě o jednu sezonu. Hráč už smlouvu odsouhlasil a kluby by měly přestup brzy dotáhnout.

20:13 – HOSTOVÁNÍ – Marquinhos odchází z Arsenalu na další hostování, tentokrát do Francie. Dvacetiletý brazilský křídelník bude do léta příštího roku vypomáhat Nantes.

18:22 – SPEKULACE – Xavi o možné příchodu Neymara do Barcelony: "Už jsem řekl, že trh je otevřený do 31. srpna... teď se soustředím na Getafe. Nemohu říct nic jiného."

18:19 – PŘESTUP – Fenerbahce dotahuje příchod Cengize Ündera z Olympique Marseille. Šestadvacetiletý křídelník večer dorazí do Istanbulu na zdravotní prohlídku a posléze dojde na oficiální potvrzení.

16:30 – PODPIS SMLOUVY – Wolverhampton si prochází před sezonou turbulentním obdobím, když na poslední chvíli měnil trenéra, alespoň jednu jistotu však má: kapitán Max Kilman podle Telegraph podepsal novou pětiletou smlouvu a do Neapole či Tottenham v nejbližší době nezamíří.

16:13 – SPEKULACE – Kieran Tierney už na jaře nebyl součástí plánů Mikela Artety a nyní by se levý bek skutečně mohl stěhovat. S Realem Sociedad se však zatím Arsenal nemůže shodnout na formě přesunu – španělský klub chce jen hostování, Londýňané preferují trvalý přestup.

15:58 – PŘESTUP – Nemanja Matić už se měl se Stade Rennes dohodnout na podmínkách smlouvy do roku 2026 a požádat AS Řím definitivně o přestup. Teď se oba kluby musí dohodnout na výši odstupného, které se má pohybovat kolem 8 milionů eur.

15:39 – PŘESTUP – Robin Gosens měl před časem odmítnout návrat do Německa spojený s Wolfsburgem, Unionem Berlín už však podle všeho nepohrdne. Levý bek má Interu Milán přihrát do kasičky 15 milionů eur.

15:12 – SPEKULACE – Arsen Zacharjan by se měl ve 20 letech dočkat prvního zahraničního angažmá. Středopolař Dinama Moskva v uplynulé sezoně vytvořil v Rusku třetí největší počet šancí ze hry a řekl si o pozornost Realu Sociedad. Přestupová částka by se měla pohybovat kolem 13 milionů eur, klub ze San Sebastiánu musel odrážet velkou konkurenci.

14:07 – SPEKULACE – Podle tureckých médií je na spadnutí překvapivý odchod z Plzně - pouhý půlrok tam má vydržet Roman Květ, který se údajně ocitá před podpisem Sivassporu. Turecká média hovoří, že přitom o někdejší hvězdu Bohemians usilovaly také řecké celky.

12:17 – SPEKULACE – Wilfried Gnonto nehodlá hrát druhou anglickou ligu a rád by v průběhu srpna odešel z Leedsu. Mladého křídelníka chtějí Everton nebo Freiburg a fotbalista odmítá hrát a trénovat, aby si transfer vynutil. Opatření chystá i Leeds, který hodlá vše řešit disciplinární cestou.

11:40 – PŘESTUP – Joakim Maehle se rozloučil se spoluhráči z Atalanty a odcestoval do Německa. Dánského obránce čeká zdravotní prohlídka ve Wolfsburgu, Vlci dojednali transfer za třináct milionů eur.

10:56 – PŘESTUP – Číslo 23, smlouva do roku 2028. Ousmane Dembélé je oficiálně novou posilou Paris Saint-Germain. Nový trenér Pařížanů Luis Enrique tak pokračuje v přestavbě kádru, do nějž velmi pravděpodobně nebudou v nové sezoně patřit vedle Lionela Messiho ani jeho bývalí hvězdní parťáci Kylian Mbappé a Neymar.

10:25 – SPEKULACE – Velký problém řeší Tyler Adams, který přes léto pravděpodobně zůstane v Leedsu United. Americký záložník chtěl změnit dres a na přestupu pracovala Chelsea, fotbalista ovšem neprošel zdravotní prohlídkou. Kamenem úrazu je znovu stehenní sval, Adams kvůli němu může chybět až čtyři měsíce.

10:22 – PŘESTUP – Harry Kane přestoupil z Tottenhamu do Bayernu Mnichov. Německý klub dnes na svém webu oznámil, že s kapitánem anglické reprezentace podepsal smlouvu do 30. června 2027. Podle médií za něj zaplatí více než 100 milionů eur (2,4 miliardy korun) a Kane se tak stal nejdražším hráčem bundesligy.

09:53 – PŘESTUP – "Je těžké vyjádřit slovy, jak se loučit s klubem a fanoušky, kteří toho pro mě v kariéře tolik udělali. Navždy budete v mém srdci. Děkuji Tottenhamu, děkuji fanouškům Tottenhamu," říká ve videu na svém twitterovém účtu Harry Kane.

09:50 – PŘESTUP – Ousmane Dembélé přestupuje z Barcelony do PSG. Křídelník už před několika dny absolvoval zdravotní prohlídku a co nevidět podepíše pětiletou smlouvu, čeká se pouze na oficiální potvrzení obou klubů, ten katalánský vyinkasuje padesát milionů eur.

09:48 – PŘESTUP – Matěj Kovář podle tisku prošel zdravotní prohlídkou a stal se novou posilou Leverkusenu. Německý klub českého brankáře kupuje z Manchesteru United, ten dostane odstupné devět milionů eur.

09:31 – PŘESTUP – Harry Kane úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku v Bayernu Mnichov. Kanonýr je tak znovu o něco blíže k přestupu z Tottenhamu, transfer vyjde na sto milionů liber.

09:09 – PŘESTUP – Remeš dotáhla příchod Mohameda Daramyho z Ajaxu, jenž za 21letého ofenzivního univerzála může i s bonusy vyinkasovat 17,5 milionu eur. Bývalý hráč FC Kodaň se svému novému zaměstnavateli upsal do roku 2028.

07:17 – SPEKULACE – Johan Bakayoko má za sebou vydařenou sezonu v PSV Eindhoven, čímž si řekl o zájem z Anglie. Zálusk na 20letého křídelníka si dělá Burnley, čtyřnásobný belgický reprezentant se však v minulých dnech nechal slyšet, že probíhající sezonu dokončí ve svém současném působišti.

06:25 – SPEKULACE – Liverpool dostal razantní ne, a tak opět zpozornila Chelsea. Ekvádorský záložník Moisés Caicedo je po hvězdném Kaneovi na ostrovech tématem číslo jedna. Brighton je údajně s Blues opět v kontaktu, přestup na Stamford Bridge by se měl uskutečnit ještě během soboty. Stanovisko Racků je jasné – nepůjdou pod 110 milionů liber, které nabídli Reds.

06:14 – PŘESTUP – Harry Kane už je v Německu, kde v sobotu podstoupí lékařskou prohlídku a s největší pravděpodobností podepíše s Bayernem Mnichov smlouvu na čtyři roky. Mezi Bavořany a Tottenhamem už se neočekávají žádná další vyjednávání.

11. SRPNA

22:02 – SPEKULACE – Fenerbahce se dohodlo s Manchesterem United na přestupu Freda. Třicetiletý brazilský středopolař přiletí v sobotu do Istanbulu na zdravotní prohlídku a dojednání osobních podmínek, následně dojde na oficiální potvrzení transferu.

20:41 – SPEKULACE – Cengiz Ünder přestoupí z Marseille do Fenerbahçe, které může i s bonusy zaplatit 15 milionů eur. Šestadvacetiletý turecký křídelník podstoupí v nejbližších hodinách v istanbulském celku zdravotní prohlídku.

19:02 – PŘESTUP – Castello Lukeba přestupuje z Olympique Lyon do RB Lipsko, které může i s bonusy zaplatit až 34 milionů eur. Dvacetiletý obránce se bundesligovému klubu upsal do roku 2028.

Castello Lukeba má v Lipsku nahradit Joška Gvardiola. twitter.com/RBLeipzig

18:48 – SPEKULACE – Aston Villa podala oficiální nabídku na Nicola Zaniola. Bývalý ofenzivní univerzál AS Řím, který momentálně působí v tureckém Galatasarayi, by mohl zamířit do Birminghamu na hostování za 3 miliony eur. Za dalších 20 milionů a případně bonusy by Villans mohli Itala přivést na trvalý přestup.

18:30 – PŘESTUP – Přestupová sága Harryho Kanea do Bayernu Mnichov je konečně u konce. Anglický forvard už odletěl do Mnichova, kde se oficiálně stane novou posilou Bavořanů.

16:34 – SPEKULACE – České Budějovice může rok před koncem smlouvy opustit Martin Kralik, jenž má nabídku od konkurence. Podle serveru "infotbal.cz" chce 28letého získat Jablonec.

15:34 – PŘESTUP – Blíží se spojení Harryho Maguira a West Hamu United? Vypadá to, že ano. David Moyes potvrdil, že nabídka na anglického obránce byla Manchesterem United přijata.

15:30 – HOSTOVÁNÍ – Zadní řady pardubických fotbalistů doplnil Ondřej Kukučka. Devatenáctiletý střední obránce zamířil do východočeského prvoligového týmu na roční hostování z pražské Sparty, Letenští budou mít možnost si ho v polovině sezony předčasně stáhnout zpět.

14:49 – PŘESTUP – Benjamin Tetteh je oficiálně novou posilou FC Metz. Ghanský útočník přišel z druholigového anglického Hullu, francouzskému celku se upsal na tři sezony.

14:22 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Sparta Praha si pojistila Tomáše Schánělce, jenž podepsal nový víceletý kontrakt. Jednadvacetiletý útočník patří k oporám druholigové rezervy letenského klubu a v závěru minulé sezony si připsal první starty ve FORTUNA:LIZE.

13:57 – SPEKULACE – "Mohu potvrdit, že kluby jsou domluvené, ať už to ve finále znamená cokoliv. Pochopitelně chceme hlavně samotného hráče, ne pouze dohodu," uvedl Klopp na tiskové konferenci před nedělním úvodním kolem Premier League proti Chelsea. Právě s hráčem se ale Reds podle posledních zpráv nedohodli.

13:30 – SPEKULACE – Všechno má být nakonec jinak! Moisés Caicedo údajně odmítl Liverpool se slovy, že chce přestoupit do Chelsea. Právě s Blues je ekvádorský záložník domluvený na osobních podmínkách už od května, mezi londýnským klubem a Brightonem však stále k dohodě nedošlo. Jak celá kauza dopadne?

12:28 – PŘESTUP – Pátou letní posilou Mallorky se stal Samú Costa. Defenzivně laděný záložník přišel na přestup za tři miliony eur z Almeríe, novému zaměstnavateli se upsal na pět let.

11:54 – SPEKULACE – Hugo Lloris jedná o podmínkách případného angažmá v Laziu. 36letý brankář strávil posledních jedenáct sezon v Tottenhamu, kde má smlouvu ještě na jeden rok, londýnský klub s ním ale příliš nepočítá.

11:40 – SPEKULACE – Illan Meslier je dalším brankářem, který se dostal na seznam Realu Madrid. Francouzský gólman patří Leedsu United, španělský klub shání náhradu za dlouhodobě zraněného Thibauta Courtoise.

11:15 – HOSTOVÁNÍ – Cesare Casadei se v pátek podrobí zdravotní prohlídce v Leicesteru, druholigový anglický klub si záložníka vypůjčí na hostování z Chelsea.

11:14 – SPEKULACE – Harry Kane zatím neodletěl na zdravotní prohlídku do Bayernu Mnichov. Německý klub dojednal přestup a se stěhováním souhlasil i útočník, Tottenham si ale měl na poslední chvíli vše rozmyslet a rád by ještě upravil podmínky transferu.

10:55 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Mário Rui se po týdnu spekulací upíše Neapoli. Obránce chtělo Lazio a fotbalista se nakonec dohodl na prodloužení kontraktu do června 2026, brzy bude vše podepsáno.

10:10 – PŘESTUP – Další novou posilou Bournemouthu se stal Maximillian Aarons. Krajní obránce přišel na přestup z druholigového anglického Norwiche, ten dostane sedm milionů liber.

09:58 – SPEKULACE – Brazilský záložník Fred má volnou cestu z Manchesteru United do Fenerbahce. Turecký celek má o jihoamerického fotbalistu zájem, anglická strana odsouhlasila nabídku patnáct milionů eur.

09:21 – SPEKULACE – Aaron Ramsey loni hostoval v Norwichi a Middlesbrough a z Aston Villy odejde rovněž nyní. Tentokráte se bude jednat o přestup, transfer mladého záložníka za čtrnáct milionů liber dojednává Burnley.

08:47 – SPEKULACE – Lazio hledá posilu do zálohy a jednu možnost si našlo v Juventusu – v hledáčku římského celku je Nicolo Rovella.

06:24 – PŘESTUP – Velmi blízko je i další velký transfer. A opět o něm informuje Fabrizio Romano – Harry Kane dostal zelenou, aby odcestoval na zdravotní prohlídku do Bavorska. Tamní Bayern Mnichov za anglickou hvězdu zaplatí asi 120 milionů eur. Už během pátku by mělo být jasněji. Více informací v článku.

06:20 – PŘESTUP – Dle informací renomovaného specialisty na přestupy je hotovo. Ital Fabrizio Romano píše na svém twitterovém účtu, že Moises Caicedo zamíří do Liverpoolu. Reds totiž za ekvádorského středopolaře nabídli Brightonu 110 milionů liber, čímž přebili nabídku Chelsea a zlomí britský rekord. Velmi žádaný hráč, o nějž se zajímal v minulosti také Arsenal, by se měl na Anfield Road hlásit už v pátek.

10. SRPNA

23:11 – PŘESTUP – Goncalo Ramos patřil loni ke klíčovým prvkům ofenzivy Benfiky, přestěhoval se ovšem do PSG. Do této chvíle neměl lisabonský celek žádnou náhradu, věří však, že jí našel v podobě Arthura Cabrala. A jen krátce poté, co klub oznámil příchod brankáře Anatolije Trubina, se hlásil v portugalské metropoli brazilský útočník. Fiorentina má inkasovat 20 miliónů eur.

20:29 – PŘESTUP – Pět sezon byl řecký reprezentační brankář Odysseas Vlachodimos prakticky jednoznačnou brankářskou jedničkou v Benfice. Asi ani pro šestou v pořadí se nic měnit nebude, nyní mu každopádně může notně sekundovat dvaadvacetiletý Anatolij Trubin. Odchovanec doněckého Šachtaru přišel posílit gólmanský post, lisabonský klub s ním stvrdil spolupráci do roku 2028.

17:00 – SPEKULACE – Matěj Kovář by měl podle serveru iSport.cz přestoupit z Manchesteru United do Bayeru Leverkusen. Transfer českého brankáře bude údajně potvrzen v příštích hodinách. Více informací v článku.

15:54 – KONEC V TÝMU – Norský záložník Mathias Normann po nedávném dronovém útoku na Moskvu ukončil předčasně kontrakt v Dynamu Moskva a opustil Rusko. Sedmadvacetiletý defenzivní fotbalista podle klubu odůvodnil odchod obavami o bezpečnost poté, co dron začátkem srpna zasáhl budovy poblíž čtvrti, kde bydlel.

14:30 – SPEKULACE – Real Madrid se podle informací Fabrizia Romana možná začne poohlížet po novém brankáři, aby pokryl absenci své jedničky Thibauta Courtoise. Belgický gólman si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a v nejbližších dnech čeká operace. Více informací v článku.

13:34 – PŘESTUP – Edson Álvarez přestupuje z Ajaxu do West Hamu United, který může i s bonusy zaplatit 41 milionů eur. Mexický defenzivní univerzál se Hammers upsal na příštích pět sezon. Více informací v článku.

Předchozí hráčovy sezony. Livesport

13:00 – PŘESTUP – Hotovo. Tyler Adams putuje do Chelsea, s londýnským klubem se dohodl na osobních podmínkách smlouvy, ještě ho čekají zdravotní testy. Čtyřiadvacetiletý americký obránce strávil uplynulou sezonu v Leedsu.

11:35 – SPEKULACE – Podle zdrojů z Německa se Bayern Mnichov dohodl s Tottenhamem na podpisu smlouvy s Harrym Kanem. Kohouti nabídku v hodnotě přesahující 100 milionů eur údajně přijali. Třicetiletý útočník se dříve přikláněl k setrvání v současném klubu, ale zatím ještě není rozhodnutý. Více informací v článku.

11:15 – SPEKULACE – Aston Villa by do svých služeb ráda získala Nicola Zaniolu. Podle Fabrizia Romana je italský záložník, který uplynulou sezonu strávil v tureckém Galatasaray, jednou z priorit klubu z Birminghamu.

10:10 – PŘESTUP – Potvrzeno. Bundesligové Lipsko uzavřelo dohodu s Lyonem o prodeji Castella Lukeby. Dvacetiletý obránce poputuje do Saska za 35 milionů eur jako náhrada za Jošku Gvardiola. Smlouvu Lukebo s klubem uzavřel na pět let.

7:35 – SPEKULACE – Chelsea podala Southamptonu oficiální nabídku ve výši 48 milionů liber za Roméa Laviu. Jednání probíhají s několika kluby, poslední návrh Liverpoolu na 45 milionů liber Southampton odmítnul.

9. SRPNA

21:16 – PŘESTUP – Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin a Edouard Mendy budou mít nového spoluhráče. Početnou skupinu hráčů, kteří se rozhodli pro novou sezónu zamířit z Evropy k řadám Al-Ahli Saudi, nyní doplnil Franck Kessié. Záložník z Pobřeží slonoviny nakonec též neodolal vábení z arabského světa, Barcelona za něj jako odstupné inkasuje 12,5 miliónů eur.

19:33 – PŘESTUP – Celkem čtyři sezony strávil Sander Berge v Sheffieldu United. V uplynulých dvou letech se rovněž on zasadil o opětovný návrat klubu z Championship do Premier League, teď se ovšem rozhodl pro změnu angažmá. Přesto v anglické nejvyšší soutěži působit bude, akorát že už v dresu jiného nováčka. S Burnley stvrdil krátce před startem nového ročníku čtyřletý kontrakt.

19:14 – HOSTOVÁNÍ – Hradec Králové posílil Samuel Dancák. Pětadvacetiletý slovenský defenzivní záložník zamířil do východočeského prvoligového týmu na roční hostování z Mladé Boleslavi, součástí dohody je i následná opce na přestup. Oba kluby o tom informovaly na svých internetových stránkách. Více informací v článku.

13:30 – PODPIS SMLOUVY – Ross Barkley je nejčerstvější posilou nováčka v Premier League Lutonu. Devětadvacetiletý záložník přichází do klubu jako volný hráč, do června hrál v Ligue 1 za Nice.

12:34 – PŘESTUP – Matt Turner po pouhém roce opouští Arsenal, nadále však bude působit v Premier League. Devětadvacetiletý brankář přestoupil do Nottinghamu Forest, kde podepsal smlouvu na čtyři roky.

11:25 – SPEKULACE – West Ham posílí obránce Harry Maguire. Kladiváři se na jeho přestupu za 30 milionů liber podle Sky dohodli s Manchesterem United, ze Southamptonu pro změnu přivedou Jamesa Warda-Prowse. Více informací v článku.

11:23 – HOSTOVÁNÍ – Wout Weghorst před rokem a půl přestupoval z Wolfsburgu do Burnley a od té doby se z něho stává specialista na hostování. Letos ho čeká už třetí, tentokrát míří do Hoffenheimu.

10:40 – PŘESTUP – Ofenzivu fotbalistů Mladé Boleslavi posílil Nigerijec John Solomon. Do středočeského celku přišel z druholigové Vlašimi a v novém působišti podepsal čerstvě dvaadvacetiletý hráč smlouvu na tři roky do června 2026.

8:50 – SPEKULACE – Španělský brankář Kepa Arrizabalaga by se mohl stěhovat z Chelsea do Bayernu Mnichov. Úřadující německý mistr podle agentury DPA navázal s londýnským klubem kontakt ve snaze vyřešit zkraje sezony pozici brankářské jedničky. Bayern stále nemůže počítat s Manuelem Neuerem, který po prosincové zlomenině nohy ještě není fit, a Yann Sommer přestoupil do Interu Milán.

7:17 – UKONČENÍ SMLOUVY – Španělský trenér Julen Lopetegui po vzájemné dohodě opustil funkci manažera Wolverhamptonu, kde působil od listopadu. Nahradit by ho měl Gary O'Neil, který naposledy trénoval Bournemouth.

7:03 – PODPIS SMLOUVY – Obránce Roger Ibanez podepsal kontrakt v Saúdské Arábii. Čtyřiadvacetiletý Brazilec přestoupí do Al-Ahli z AS Řím i s bonusy za více než 30 milionů eur.

7:00 – SPEKULACE – Manchester City má zájem podepsat brazilského křídelníka Lucase Paquetu z West Hamu. První nabídka Citizens údajně činí 70 milionů eur. Očekává se, že londýnský klub částku odmítne a předloží protinávrh.

8. SRPNA

19:45 – HOSTOVÁNÍ – Ângelo podle očekávání odchází z Chelsea na roční hostování do Racingu Štrasburk, jenž má stejného majitele. Osmnáctiletý brazilský křídelník dosud nastupoval za mateřský Santos, odkud v červenci přestoupil k Blues.

19:19 – HOSTOVÁNÍ – Slavia dala Janu Stejskalovi svolení k přípravě s druholigovým Vyškovem. Brankář, který působil i v Olomouci či Mladé Boleslavi, by měl v moravském celku působit formou půlročního hostování.

18:43 – PŘESTUP – Arsenal nepřestává posilovat. Po vydařené sezoně, která vynesla Kanonýrům druhé místo v Premier League a tedy návrat mezi elitu Champions League, přichází už čtvrtá nová tvář. Tentokrát jde o brankáře – žádanou jedničku Brentfordu Davida Rayu. Španěl vyjde Gunners na přibližně 30 milionů liber a s adeptem na titul podepíše smlouvu do roku 2028. V severolondýnském klubu vytvoří tlak na dosavadní stálici Aarona Ramsdalea, kterému bude krýt v náročném programu záda místo odcházejícího Matta Turnera, jenž má namířeno do Nottinghamu Forrest.

17:47 – PŘESTUP – Deivid Washington do Chelsea, "Here we go!" Ústní dohoda mezi anglickým klubem a brazilským Santosem byla uzavřena, bývalý zaměstnavatel Neymara přijal 15 milionů eur plus dalších 5 milionů v bonusech. Osmnáctiletý útočník by mohl okamžitě zamířit na hostování do Štrasburku.

17:42 – PODPIS SMLOUVY – Libor Kozák se po konci smlouvy ve Zlíně vrátil do Itálie. Čtyřiatřicetiletý útočník podepsal roční kontrakt s třetiligovým SS Arezzo. Devítinásobný český reprezentant v Itálii prožil nejúspěšnější období v Laziu Řím. Strávil tam pět let a v sezoně 2012/13 se stal nejlepším střelcem Evropské ligy s osmi góly.

17:34 – SPEKULACE – Marco Verratti nemá velký zájem o stěhování z PSG do Al Hilalu, což ovšem saúdskoarabský celek neodrazuje. Klub nedávno neuspěl s nabídkou 30 milionů eur, nyní za italského záložníka přihodil dalších patnáct milionů. Ani tato suma francouzský celek nepřesvědčí, šampion Ligue 1 chce minimálně 70 milionů eur.

17:22 – PŘESTUP – Tottenham dokončil přestup Aleja Vélize z Rosario Central. Devatenáctiletý argentinský útočník se londýnskému klubu upsal do roku 2029 a nosit bude dres s číslem 39.

17:01 – SPEKULACE – Kyle Walker byl spojován s odchodem z Manchesteru City do Bayernu Mnichov, nakonec k tomu ale nedojde. Podle nejčerstvějších zpráv je anglický reprezentant blízko k prodloužení smlouvy s úřadujícím šampionem Premier League, kde je aktuálně vázaný pouze do roku 2024.

14:27 – PŘESTUP – Gustav Isaksen se oficiálně stal novou posilou Lazia, prošel zdravotní prohlídkou a podepsal pětiletý kontrakt s ročním platem 1,5 milionu eur. Italský klub koupil dánského křídelníka či útočníka z Midtjyllandu, který by za něj mohl inkasovat až 12 milionů eur.

14:10 – SPEKULACE – Kompletně mimo projekt? Romelu Lukaku, Hakim Ziyech a Callum Hodson-Odoi nemají dve webu Chelsea přiřazené žádné číslo a klub s nimi tak nadále nepočítá. Kam zamíří?

13:43 – PŘESTUP – Tottenham potřeboval nového stopera a Kohouti nakonec lovili ve Wolfsburgu. Z německého klubu přišel Micky van de Ven, celá transakce může i s bonusy vyjít až na padesát milionů eur. Více informací v článku.

13:08 – PODPIS SMLOUVY – Bafétimbi Gomis minulý týden oslavil 38. narozeniny a dodatečným dárkem je nové angažmá. Zkušený francouzský útočník před dvěma měsíci nedostal nový kontrakt v Galatasarayi, jako volný hráč se nyní dohodl na spolupráci s japonským Kawasaki Frontale.

12:48 – HOSTOVÁNÍ – Wout Weghorst před rokem a půl přestupoval z Wolfsburgu do Burnley a nyní se schyluje k jeho návratu do Německa. Nizozemský útočník by měl zamířit do Hoffenheimu, ten úspěšně jedná o podmínkách hostování.

12:09 – SPEKULACE – Manchester City údajně nabídl novou smlouvu opoře své defenzivní řady Kyleu Walkerovi. Anglický reprezentant byl spojován s možným přesunem do Německa, kde o jeho služby stál výrazně Bayern Mnichov v čele s Thomasem Tuchelem.

12:04 – PŘESTUP – Další posila pro Straky! Tino Livramento vyměnil Southampton za Newcastle United, se kterým podepsal kontrakt do léta 2028. Teprve jednadvacetiletý Angličan vytvoří konkurenci pro zkušeného Kierrana Trippiera, přičemž může alternovat i na levé straně obrany. Více informací v článku.

Toni Livramento už patří Newcastlu. nufc.co.uk

11:45 – PŘESTUP – Denis Zakaria je znovu na odchodu z Juventusu. Italský klub se švýcarským záložníkem nepočítá a o podmínkách přestupu jedná AS Monaco, podle posledních zpráv jsou jednání v pokročilé fázi.

11:33 – PŘESTUP – Novým spoluhráčem Tomáše Součka a Vladimíra Coufala ve West Hamu bude mexický fotbalista Edson Álvarez. Pětadvacetiletý defenzivní záložník přichází podle BBC z Ajaxu Amsterodam za 35 milionů liber (985 milionů korun). Álvarez je první letní posilou vítězů Evropské konferenční ligy. Měl by nahradit Declana Rice, jenž odešel za rekordních 105 milionů liber do Arsenalu.

10:16 – PŘESTUP – Saïdou Sow opustí Saint-Étienne a znovu si zahraje francouzskou nejvyšší soutěž. Mladého obránce kupuje za tři až čtyři miliony eur Štrasburk, fotbalistu dnes čeká zdravotní prohlídka.

09:35 – PŘESTUP – M'Bala Nzola před třemi měsíci podepisoval nový kontrakt ve Spezii, italský klub ale sestoupil z nejvyšší soutěže a útočník podle očekávání odejde. Jeho kroky směřují do Fiorentiny, dnes by měl být potvrzen přestup za 12 milionů eur.

09:26 – SPEKULACE – Hiroki Ito je domluven na pětileté smlouvě s Ajaxem, minimálně prozatím ale zůstává ve Stuttgartu. Německý klub odmítl druhou nabídku, japonského obránce si cení na více než 15 milionů eur.

Hiroki Ito hraje za Stuttgart poslední dvě sezony. @VfB

09:14 – SPEKULACE – Německá liga začíná až za necelé dva týdny a kabinu Leverkusenu by do té doby mohl opustit Odilon Kossounou. O obránce má zájem Crystal Palace, anglický klub jedná o podmínkách hostování s opcí na přestup za 24 milionů liber.

09:02 – PODPIS SMLOUVY – Konec spekulacím. Španělský útočník Álvaro Morata podepíše navzdory zájmu evropských klubů novou smlouvu s Atlétikem Madrid. Reprezentant La Roja se rozhodl po diskuzi s Diegem Simeonem odmítnout Inter, AS Řím, AC Milán i lákadlo v podobě saúdskoarabské ligy.

07:29 – SPEKULACE – Folarin Balogun se minimálně prozatím nebude stěhovat z Arsenalu do AS Monaco. Londýnský klub za útočníka chce padesát milionů liber a nyní odmítl nabídku knížecího celku, která se hodně lišila od představ.

06:38 – SPEKULACE – Vedení Manchesteru City oficiálně zaslalo návrh nové smlouvy Bernardu Silvovi a definitivně tak potvrdilo, že odmítá zájem PSG a Barcelony.

06:31 – SPEKULACE – Atalanta je blízko angažování belgického talentu. Z AC Milán by měl do Bergama přijít na hostování s opcí Charles De Ketelaere, jenž se v dresu Rossoneri po přestupu z Brugg neprosadil. Ofenzivní univerzál vyjde klub z Lombardie nejprve na 3 miliony eur, přičemž opce je nastavená na 23 milionů eur. Ve hře jsou i bonusy a 10% podíl pro AC z dalšího přestupu.