Gipuzkoa: Malá baskická provincie je líhní špičkových fotbalových trenérů

Mezi Pyrenejemi a Atlantikem leží nádherné Baskicko, region rozkládající se na území severního Španělska a jihozápadní Francie. V této autonomní španělské oblasti najdete provincii Gipuzkoa, která se ukazuje jako líheň špičkových fotbalových trenérů.

Tento malý kousek země má přibližně 700 tisíc obyvatel a je turisty hojně vyhledávaný pro své malebné pobřeží a prvotřídní restaurace –⁠ v hlavním městě regionu San Sebastianu, kde sídlí Real Sociedad, je největší koncentrace michelinských hvězdiček v Evropě.

Kromě kulinářských požitků a působivých scenérií se však region rychle stává známým jako zlatý důl úspěšných koučů. Livesport Zprávy přibližují osudy pěti trenérů z Gipuzkoy, kteří díky svým výkonům v nejlepších evropských ligách dostávají region na fotbalovou mapu.

Gipuzkoa (a další historické provincie) v rámci Baskicka Wikipedia

Narodil se v San Sebastianu a v současnosti je celosvětově uznávaným koučem díky svým úspěchům v Premier League s Arsenalem, z nichž nejvýznamnějším bylo druhé místo v uplynulé sezoně.

V 15 letech se díky dávce talentu dostal z místního amatérského celku Antiguoko do slavné barcelonské akademie La Masia, kde se poprvé setkal s Pepem Guardiolou. Po hostování v PSG, kde hrával třeba po boku Mauricia Pochettina, se přesunul do Rangers.

Mikel Arteta sahal s Arsenalem po prvním titulu po 19 letech. Reuters

Po angažmá v domovském Realu Sociedad se Arteta přesunul do Anglie, kde se prosadil mezi fotbalovou smetánku. Po více než šesti sezonách v záloze Evertonu odešel z Goodison Parku do Arsenalu a stal se nedílnou součástí Gunners Arséna Wengera.

Po odchodu do hráčského důchodu dostal nabídky na trenérské posty v Arsenalu, Tottenhamu (po boku Pochettina) a Manchesteru City, kde by působil pod vedením Guardioly. Vybral si poslední možnost a z této startovní pozice mu byla později v prosinci 2019 po odvolání Unaie Emeryho, mimochodem dalšího rodáka z regionu Gizpuzkoa, nabídnuta práce v Arsenalu.

Taktické návyky z jeho působení v City jsou jasně patrné na herním stylu jeho mužstva. Několik posil ze City mu také pomohlo dostat Arsenal po šestileté absenci zpět do Ligy mistrů, nemluvě o tom, že tým sahal po prvním titulu po 19 letech.

Zajímavé je, že když Arteta odešel ze City do Londýna, nahradil ho na pozici Guardiolova asistenta Juan Manuel Lillo. Ano, i jeho rodištěm je Gipuzkoa.

Jak již bylo zmíněno, Artetovým předchůdcem v Arsenalu byl Emery. Muž, jenž se narodil přímo na španělsko-francouzských hranicích v malebném městě Hondarribia, byl během svého působení u kormidla Gunners britským tiskem přijat hůř než jeho nástupce.

Přesto je Emery skvělý kouč. Dokázal to nejen v minulé sezoně v Aston Ville, kdy proměnil její tažení z boje o záchranu v postup do pohárové Evropy, ale i konzistentními úspěchy svých týmů v průběhu let.

Unai Emery dotáhl Aston Villy do Evropy. Reuters

Emeryho hráčská kariéra začala v mládežnické akademii Realu Sociedad, ale než se přesunul do nižší španělské divize, zaznamenal za A-tým jen pár startů. Zranění ho v roce 2004 přinutilo vyměnit hráčský post za trenérský, nastoupil k Deportivu Lorca. Ihned jej dovedl k historicky prvnímu postupu do druhé ligy a v následující sezoně s ním skončil pět bodů od postupu do La Ligy.

Jeho další výzvou bylo angažmá v Almerii. V ročníku 2006/07 ji poprvé dovedl do La Ligy a v tom dalším skončil na osmém místě. Tento úspěch mu vynesl angažmá ve Valencii, kde navzdory hlubokým finančním problémům dostal klub hned v premiérové sezoně do Evropské ligy a v dalších třech letech skončil v nejvyšší španělské soutěži pokaždé na třetím místě.

Po neúspěšném angažmá ve Spartaku Moskva převzal Sevillu, jíž v letech 2014 až 2016 dotáhl ke třem triumfům v Evropské lize za sebou. Poté, co v roce 2019 dovedl Arsenal do finále, získal tuto trofej i v roce 2021 s Villarrealem. Navíc během dvou sezon v PSG (2016 až 18), které předcházely jeho nástupu do Arsenalu, vyhrál pět ze šesti hlavních domácích trofejí.

V nadcházející sezoně povede Emery do Evropské ligy Aston Villu a rozhodně se nedá vyloučit, že odborník na EL přidá další trofej do svého už tak zářivého životopisu.

Nejstarší z manažerů na seznamu je rodákem z města Asteasu a má za sebou poměrně bouřlivou trenérskou dráhu i zajímavou hráčskou kariéru.

Bývalý brankář Lopetegui je jedním z pár desítek hráčů, kteří hráli za Real Madrid i Barcelonu. Ani v jednom z těchto klubů se však nedokázal prosadit a většinu kariéry strávil v klubech Logrones a Rayo Vallecano.

Lopetegui je momentálně koučem Wolves. Profimedia

Trenérskou kariéru načal jako asistent u mládežnických výběrů španělské reprezentace a v roce 2003 se poprvé ujal role hlavního kouče v Rayu. Po pouhých 10 zápasech byl ale propuštěn. Poté se vrátil na jedno ze svých starých působišť, když v roce 2008 převzal rezervní tým Realu Madrid. Následně v letech 2010 až 2014 znovu dohlížel na španělské mládežnické týmy.

Po neúspěšné sezoně a půl v Portu (2014 až 2016) byl Lopetegui v červenci 2016 oznámen jako nástupce Vicenteho del Bosqueho v čele seniorské reprezentace Španělska.

Poté, co se tým kvalifikoval na mistrovství světa 2018, však přišlo kontroverzní oznámení, že se po turnaji stane novým manažerem Realu Madrid. To vedlo k tomu, že jej federace ještě před zahájením turnaje zbavila funkce.

Naneštěstí pro něj se ani v Realu Madrid nedařilo podle plánu a před koncem října skončil i v této funkci. V roce 2019 mu záchranné lano hodila Sevilla a v roce 2020 po vzoru Emeryho zvedl s Andalusany nad hlavu pohár pro vítěze Evropské ligy, což je jeho dosud jediná velká trenérská trofej.

V listopadu loňského roku byl oznámen jako nový kouč anglických Wolves, které převzal po odvolání Bruna Lage, a v minulé sezoně je dovedl klub ke 13. místu v Premier League.

Před nedávnem bylo potvrzeno, že v klubu zůstane. Příští sezona je pro něj klíčová, bude mít šanci ukázat fotbalovému světu, proč je ve své vlasti tak vyzdvihován.

Nejnovější přírůstek do čtveřice manažerů z Gipuzkoy v Premier League. Iraola byl teprve nedávno oznámen jako nový hlavní trenér Bournemouthu, kde pro mnohé poněkud překvapivě nahradil Garyho O'Neila, jenž dovedl klub k 15. místu a záchraně v nejlepší lize světa.

Iraola si udělal jméno při působení v Rayu Vallecanu v uplynulé sezoně. A to tak rychle, že se vedení Bournemouthu rozhodlo jednat rychle, úspěšného O'Neila odvolalo a sáhlo po vytouženém muži hned, jak Iraolovi ve Španělsku vypršela smlouva.

Andoni Iraola během svého působení v Rayu Vallecanu. Profimedia

Jako hráč začínal stejně jako Arteta v Antiguoku a posléze se přesunul do akademie Bilbaa. Tedy klubu, který tradičně využívá výhradně hráče narozené v Baskicku nebo s baskickým původem. Stal se tu legendou a během 12 let si připsal více než 500 soutěžních zápasů. Dva roky jej tu vedl Marcelo Bielsa a právě tento Argentinec měl na jeho další trenérskou kariéru zásadní vliv.

Iraolova manažerská cesta začala ne zrovna vydařeným působením na Kypru v AEK Larnaka, následně se vrátil zpět do Španělska, kde převzal druholigový Mirandes. V sezoně 2019/20 jej dovedl do semifinále Copa del Rey, když jeho svěřenci vyřadili tři týmy z La Ligy.

V dalším ročníku se přesunul do tehdy druholigového Raya Vallecana, který ho definoval jako trenéra. V sezoně 2020/21 dosáhl postupu do La Ligy z play off a v následujících dvou letech dovedl Rayo k úspěšnému umístění ve středu tabulky. A to přesto, že klub měl v sezoně 2021/22 nejnižší a o rok později třetí nejnižší mzdové náklady v lize.

Kromě vynikajících výsledků si Iraolovo Rayo získalo pozornost celého světa vysokým presinkem připomínajícím Bielsovy týmy. V minulé sezoně žádný celek v pěti nejlepších evropských ligách nezískal míč v poslední třetině vícekrát než Vallecano.

Artetův kamarád z dětství byl také skvělým hráčem. Dokonce jedním z nejlepších záložníků své generace a pevnou součástí Liverpoolu a Realu Madrid, když vyhrály Ligu mistrů. Úspěšný byl i v Guardiolově Bayernu Mnichov, nemluvě o španělské reprezentaci, která v letech 2008 až 2012 získala tři velké triumfy v řadě.

Stejně jako Arteta se i Alonso poměrně brzy po konci hráčské kariéry začal věnovat trenérské práci, když převzal béčko Realu Sociedad ve třetí španělské lize a ve své druhé sezoně ho posunul o úroveň výš.

Xabi Alonso s hvězdou Bayeru Florianem Wirtzem. Profimedia

V říjnu loňského roku byl jmenován trenérem bundesligového Bayeru Leverkusen, který se tehdy krčil u dna tabulky. Dovedl jej k působivému šestému místu a tím i k postupu do skupinové fáze Evropské ligy v příští sezoně.

A dokráčel s ním i do semifinále Evropské ligy, kde prohrál s AS Řím Josého Mourinha nejtěsnějším možným způsobem. Po dvou zápasech to bylo 1:0 pro Římany, ale ve druhém utkání Alonsův tým dominoval téměř ve všech myslitelných ukazatelích.

Dá se říci, že pro Alonsa to byl slibný start do manažerského života a vše nasvědčuje, že v budoucnu jej úspěchy neminou. Již nyní je spojován s velkými kluby v Premier League.