Skvělé, zahraju si s hvězdami, těší se na Czech Masters golfová jednička Zuska

Bude největší českou nadějí na devátém ročníku golfového Czech Masters. Tuzemská jednička Jiří Zuska (24) ovšem bude mít tvrdou konkurenci. Na turnaj s dotací dvou milionů dolarů (asi 44 milionů korun), jenž začíná dnes, přijel mimo jiné i bývalý lídr světového žebříčku a současný kapitán evropského rydercupového týmu Angličan Luke Donald (45). Podnik nejvyšší evropské série DP World Tour s osmi Čechy přivítá Golf Resort Albatross ve Vysokém Újezdu na Berounsku.

Letošní Czech Masters vypadá podle jmen účastníků hodně našlapaně. Je pro vás o to větší výzvou uspět?

"Ano, je to výzva, ale nijak mě to nesvazuje. Vyvolává to ve mně jen pozitivní výzvy, že mohu po boku takových hvězd hrát a zvlášť v domácím prostředí. To pole je extrémně silné."

Na kterou z golfových hvězd se nejvíc těšíte?

"Budu hrát ve dvou úvodních kolech s trojnásobným šampionem z majoru Pádraigem Harringtonem, to je skvělé. Už na úterní tiskovce jsem se seznámil s Francescem Molinarim a Luke Donaldem. Dorazila sem fakt plejáda hvězd, můžeme být rádi, že se zde takový turnaj už tolik let hraje."

Skrývá hřiště Albatross nějaké nástrahy, které dokážou potrápit i nejzkušenější golfisty?

"Albatross je znovu skvěle připraven, ovšem nemyslím si, že je nějak záludný. Jen možná třípary jsou složitější a delší než jinde."

Jakou máte vy sám formu a cíl?

"Nerad si dávám nějaké předem jasné cíle. Ale samozřejmě bych rád prošel cutem a mohl hrát celé čtyři dny, být u toho před českými diváky."

Jiří Zuska se těší na Czech Masters. Zdeněk Sluka

Je pro vás turnaj doma speciální? Kdo všechno vám bude přímo fandit?

"Samozřejmě zde bude hodně kamarádů z Podbořánek, rodina... A bratr se půjde mnou jako caddy. Všechny fanoušky a zvlášť ty české rád uvidím, cítím podporu ze všech stran."

Co vám pro golfový rozvoj dal pobyt a příprava v Americe?

"Amerika mi dala hodně zkušeností, jak golfově, tak lidsky, vystudoval jsem tam, získal tam hodně kamarádů. Odcházel jsem tam jako kluk, vrátil se jako dospělý člověk."

Jaké vidíte rozdíly oproti tréninku a hlavně hřištím doma v Česku?

"Některé česká hřiště a zvlášť Albatross mají kvalitní tréninková zázemí. Já mám druhý golfový domov v Německu na hřišti St. Rot, za tamní klub jsem hrával Bundesligu družstev. Mám tam i trenéra, odtrénuji tam toho hodně."

Stihnete se přijít podívat na exhibici hokejistů? Zajímá vás, jak hrají golf? Nebo se budete věnovat regeneraci?

"Rád bych exhibice viděl osobně! Zvlášt, když jsem se v průběhu tohoto týdne seznámil osobně s Davidem Pastrňákem a hokej mám po golfu hned nejraději. Nicméně v průběhu turnajového týdne na nic než hru, nějaké PR záležitosti a regeneraci čas nemám..."