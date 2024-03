Vítězství na PGA Tour po více než osmi letech. Malnati ovládl Valspar Championship

Americký golfista Peter Malnati (36) ovládl turnaj Valspar Championship v Palm Harbor a po více než osmi letech získal druhý titul na okruhu PGA Tour. Na další trofej čekal od listopadu 2015. Díky vítězství se navíc poprvé v kariéře kvalifikoval na Masters, které se uskuteční za tři týdny.

Šestatřicetiletý Malnati titul vybojoval i díky pěti birdie ve finálovém kole. Na posledních devíti jamkách skóroval čtyřikrát a druhého Camerona Younga porazil o dvě rány. O deset let mladší krajan mu navíc v dramatické koncovce pomohl bogey na poslední jamce a má nyní na kontě sedm umístění na druhých místech, zatímco na premiérovou výhru stále čeká.

"Už jsem si říkal, jestli to ještě někdy dokážu zopakovat," řekl Malnati k dlouhému čekání na druhý titul. Postup na Masters označil za "splnění dalšího dětského snu", navíc si pojistil právo startu na PGA Tour na další dva roky. "Bude to úžasné," komentoval start na Masters Malnati, jenž před turnajem figuroval na 184. místě světového žebříčku. "Tohle je moje desátá sezona na PGA Tour a ještě víc mě ale dostává to, že tohle mi zaručuje, že jich budu mít dvanáct, minimálně," dodal.

Výsledky turnaje Valspar Championship