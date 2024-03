Světová jednička Scheffler jako první obhájil vítězství na Players Championship, slaví osmý titul

The Players Championship PGA Tour

Světová jednička Scottie Scheffler (27) dokázal jako první obhájit vítězství na prestižním golfovém turnaji Players Championship. Vyhrál druhý týden po sobě. Minulou neděli slavil na Arnold Palmer Invitational v Orlandu, kde ukončil roční čekání na výhru.

Díky skvělému finiši na The Players získal sedmadvacetiletý Američan osmý titul na PGA Tour, za který inkasoval 4,5 milionu dolarů (104 milionů korun).

Před posledním kolem v Ponte Vedra Beach ztrácel Scheffler pět ran na vedoucího Xandera Schauffeleho. Na závěr soutěže, která má nejvyšší dotaci (25 milionů dolarů) na americkém okruhu s výjimkou majorů, se blýskl nejlepším výkonem dne 64 ran, osm pod par. S celkovým skóre -20 porazil o jednu ránu trojici krajanů Schauffele, Brian Harman a Wyndham Clark.

V úvodu turnaje přitom Schefflera trápil bolavý krk. "Jsem docela dost soutěživý a nechtěl jsem turnaj vzdát. Dělal jsem, co jsem mohl, abych se udržel, dokud se to nezlepší. Dneska to bylo dobré," řekl. Za dva týdny vydělal 8,5 milionu dolarů a v kariéře se přehoupl už přes 50 milionů.

