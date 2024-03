Debakl v kvalifikaci na ME, české házenkářky padly s Nizozemskem 25:42

České házenkářky ve čtvrtém z šesti utkání kvalifikace mistrovství Evropy utrpěly debakl 25:42 v Nizozemsku. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla nenavázaly na výkon ze středečního vzájemného duelu v Praze, kde favoritkám podlehly těsně 29:30, a podruhé ve čtyřčlenné skupině nebodovaly. Světové šampionky z roku 2019 dnes rozhodly v Hertogenboschi už během úvodního poločasu, který vyhrály 24:11. K lepšímu výsledku outsiderovi nepomohlo ani devět branek nejlepší střelkyně Charlotte Cholevové (21).

Češky mají ve skupině čtyři body za dvě podzimní vítězství a nadále figurují na druhém místě, bodově dostihnout je ale může večer Portugalsko. Nizozemky jsou stoprocentní. Na šampionát, který budou na přelomu listopadu a prosince hostit Rakousko, Maďarsko a Švýcarsko, projdou první dva týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší celky z třetích míst. Dahlův výběr zakončí kvalifikaci na začátku dubna duely ve Finsku a s Portugalskem.

Češky podlehly Nizozemkám i ve čtvrtém zápase za poslední rok. Vloni v březnu s nimi prohrály ve Zlaté lize a v prosinci na světovém šampionátu, kde osmým místem vyrovnaly maximum od rozdělení federace. Oba týmy se znovu utkají v dubnu ve čtyřčlenné skupině jednoho z kvalifikačních turnajů o účast na olympijských hrách.

Češkám to poslední dobou na Nizozemky nejde. Livesport

"Těžká porážka. Dnes bylo Nizozemsko ve všech parametrech lepší než my. Soupeř na tom byl lépe běžecky, byl agresivnější v obraně, mnohem kvalitnější v útoku. Byli jsme dobře připraveni, ale nevypadalo to tak. Vypadalo to, jako když nejsme na hřišti. Jsem velmi zklamaný z výkonu, je to i moje odpovědnost," řekl v nahrávce pro média Dahl.

"Nebudeme si nic nalhávat, byl to strašný zápas. Nedařilo se nám vůbec nic. Začátek ještě dobrý, prohrávaly jsme asi 6:8. Ale pak přišel pád, absolutně jsme nehrály, co jsme chtěly. Nejsme spokojené, dnešní výkon byl z naší strany strašný," uvedla Cholevová.

Jedna změna v sestavě

Oproti středečnímu vzájemnému duelu musel trenér Dahl udělat jednu změnu v sestavě, místo zraněné Stellnerové se na lavičku dostala třetí brankářka Řezáčová. Zatímco před čtyřmi dny Češky proti velkému favoritovi sahaly po senzaci a ještě ve 49. minutě vedly, tentokrát byly bez šance.

V úvodu sice otevřela skóre Cholevová, ale od té doby už pátý tým loňského mistrovství světa naprosto dominoval. Nizozemky snadno pronikaly českou defenzivou, postupně navyšovaly skóre a ve 13. minutě odskočily do čtyřbrankové vedení.

Osudným se pak stal národnímu týmu zhruba dvanáctiminutový střelecký výpadek, během něhož získal domácí favorit už dvouciferný náskok. Češky za úvodních 30 minut inkasovaly hrozivých 24 gólů a prožily jeden z nejhorších prvních poločasů v historii, o 13 branek jej naposledy prohrály v roce 2017 na mistrovství světa proti Norkám.

Po změně stran už se utkání v podstatě jen dohrávalo. Ve 43. minutě se zapsala mezi střelkyně i gólmanka Novotná, která se trefila do opuštěné branky. Nizozemky téměř atakovaly vítězství o 20 gólů, které jim těsně uniklo. Češky po roce znovu inkasovaly 42 branek, vloni na začátku března utrpěly ve Zlaté lize skoro totožný debakl 26:42 od Norska.

"Co si z dnešního zápasu vzít? Nic. Snad jedinou věc, že musíme být více soustředění. Je potřeba mít nějakou odpovědnost na hřišti. Řada hráček dnes tu zodpovědnost na sebe nevzala. Musíme být mentálně lépe připravení. Nemůžeme přijít a jen si jít zahrát," řekl Dahl. "Příště až se sejdeme, nás bude čekat závěr evropské kvalifikace a olympijská kvalifikace. Musíme zvednout hlavy a bojovat v každém zápase," dodal třiapadesátiletý norský trenér.