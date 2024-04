České házenkářky klíčový zápas o olympiádu nezvládly, Španělsku podlehly 21:31

České házenkářky prohrály úvodní důležité utkání kvalifikace o postup na olympijské hry s domácím Španělskem 21:31 a šance na historický postup se jim vzdálila. Svěřenkyně trenéra Benta Dahla doplatily hlavně na nepovedený první poločas, který ztratily 9:19. V pátek zabojují o naději proti favorizovanému Nizozemsku, kvalifikaci zakončí v neděli proti Argentině.

"Gratuluji Španělkám k vítězství. Zasloužily si ho. Byly dnes od začátku lepší. Využily své zkušenosti lépe než my. My jsme v těchto zápasech nováčky a dnes se ukázal rozdíl," řekl na tiskové konferenci trenér Dahl.

Češkám se nepodařilo proti Španělkám napodobit nečekaný triumf 30:22 z prosincového mistrovství světa. Dnes doplatily na 23 technických chyb, Španělky jich měly 11.

Reprezentantkám nepomohlo ani sedm branek Charlotte Cholevové, v dresu soupeřek nastřílela stejný počet gólů Mireya Gonzálezová. České šance na vybojování jednoho ze dvou postupových míst ve skupině 2 jsou tak již velmi malé. Ženský národní tým se naposledy představil pod pěti kruhy před 36 lety ještě v dobách Československa.

Češky držely v úvodu krok a v osmé minutě se ujaly vedení 4:3. Od té doby ale začaly chybovat a Španělkám se podařila čtyřbodová šňůra, po níž utekly do trháku 11:6. Hostující hráčky měly tou dobou na kontě už sedm technických chyb a trenér Dahl si vzal oddechový čas.

Program národního týmu v olympijské kvalifikaci. Livesport

Španělky ale i po něm navyšovaly náskok a v závěru poločasu trestaly jakékoliv české zaváhání. Po řadě rychlých brejků narostlo jejich vedení až na deset bodů (19:9). V poslední minutě korigovala českou ztrátu Cholevová, přesto reprezentantky odcházely do kabin s devítibodovým mankem.

Jednadvacetiletá Cholevová pokračovala i po přestávce v dobrém střeleckém výkonu, Češkám se ale nedařilo manko výrazně stáhnout. Nejblíže se dostaly jen na osmibodový rozdíl a Španělky za ovací domácích fanoušků dotáhly duel bez větších potíží k vítězství o deset branek.

"Je to o tom se něco naučit. Musíme se také naučit, že tenhle turnaj ještě neskončil. Vždycky můžete překvapit, vždycky je šance. (Nizozemsko) je silné, ale my se nevzdáme předem. V tuhle chvíli jsme smutní, ale zítra můžeme tenhle smutek využít, abychom znovu zabojovali. Spousta mladých hráček tyhle zkušenosti potřebuje. Vím, že je to zklamání, ale je to součást učení. A když to akceptujete, můžete se posunout dopředu," dodal Dahl.

Výsledky olympijské kvalifikace